Актриса Малого драматического театра — Театра Европы, отдавшая ему свыше 40 лет, — Галина Филимонова скончалась в Петербурге 31 октября. Информацию об этом «Фонтанке» подтвердили в театре. В середине октября заслуженной артистке России исполнилось 76.

Галина Филимонова была выпускницей ЛГИТМиКа, где училась в классе Георгия Товстоногова. По окончании вуза несколько лет играла в Театре Ленинского комсомола, затем — в Театре русской драмы в Риге. В 1972 году вместе с мужем — режиссером, также учеником Товстоногова, Ефимом Падве — вернулась в Ленинград, где он стал главным режиссером МДТ (спустя годы он уступил это место Льву Додину). В труппе Малого драматического Галина Филимонова состояла с 1974 года.



В МДТ актриса играла во всех ключевых спектаклях — «Дом», «Бесы», «Звезды на утреннем небе» и, конечно, «Братья и сестры» — причем в обеих версиях постановки Льва Додина: она была одной из немногих актрис оригинального спектакля, которые вошли в состав «молодежной» версии 2015 года.

Галина Ивановна также преподавала в родном вузе — сейчас ее ученики играют в разных театрах, в том числе они становились ее сценическими партнерами и на сцене МДТ.