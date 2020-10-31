Скончалась актриса МДТ, вдова Ефима Падве Галина Филимонова. Ее называли падчерицей Маринеско
Актриса Малого драматического театра — Театра Европы, отдавшая ему свыше 40 лет, — Галина Филимонова скончалась в Петербурге 31 октября. Информацию об этом «Фонтанке» подтвердили в театре. В середине октября заслуженной артистке России исполнилось 76.
Галина Филимонова была выпускницей ЛГИТМиКа, где училась в классе Георгия Товстоногова. По окончании вуза несколько лет играла в Театре Ленинского комсомола, затем — в Театре русской драмы в Риге. В 1972 году вместе с мужем — режиссером, также учеником Товстоногова, Ефимом Падве — вернулась в Ленинград, где он стал главным режиссером МДТ (спустя годы он уступил это место Льву Додину). В труппе Малого драматического Галина Филимонова состояла с 1974 года.
В МДТ актриса играла во всех ключевых спектаклях — «Дом», «Бесы», «Звезды на утреннем небе» и, конечно, «Братья и сестры» — причем в обеих версиях постановки Льва Додина: она была одной из немногих актрис оригинального спектакля, которые вошли в состав «молодежной» версии 2015 года.
Галина Ивановна также преподавала в родном вузе — сейчас ее ученики играют в разных театрах, в том числе они становились ее сценическими партнерами и на сцене МДТ.
Жизнь связывала Филимонову с известнейшими людьми не только в сфере театра. Ее коллеги вспоминают, что во второй период жизни «подводника № 1» Советского Союза Александра Маринеско он долгое время был близок с матерью актрисы, которая была медицинской сестрой, и Галина Ивановна в своих воспоминаниях называла его «дядей Сашей».
В последние полтора года актриса болела, не выходила на сцену и не преподавала. Хотя она также перенесла коронавирус, как и ряд других сотрудников МДТ, ее жизнь, как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе, унес инфаркт.
В театре вспоминают, что актриса до самых последних лет оставалась активной и жаждущей творчества. О том, каким образом будет возможно организовать с ней прощание (рассматривается виртуальная форма), в театре уточнят позднее.