Лукашенко начал угрожать протестующим: В плен никого не берём, коснувшийся силовиков останется без рук

Участники митингов «уже прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов, подойдя к последним», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко и предупредил, что теперь в плен никого брать не будут. С такой речью он выступил на встрече с представителями МВД 30 октября.



«Те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук», — приводит слова Лукашенко БелТА.