Лукашенко начал угрожать протестующим: В плен никого не берём, коснувшийся силовиков останется без рук
Участники митингов «уже прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов, подойдя к последним», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко и предупредил, что теперь в плен никого брать не будут. С такой речью он выступил на встрече с представителями МВД 30 октября.
«Те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук», — приводит слова Лукашенко БелТА.
При этом он сказал, что действовать надо «красиво, чтобы комар носа не подточил», ведь сейчас все живут «не в вакууме».
Ранее Александр Лукашенко анонсировал закрытие границ на въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Официальной причиной такого решения стала угроза коронавируса.
29 октября он заявил, что «полякам нужна вся Беларусь», а перемены в правительстве связаны с военной угрозой НАТО.
В тот же день президент республики сообщил о создании «летучих отрядов» добровольцев, которые будут вооружены. Такие формирования схожи с хунвейбинами (красными гвардейцами), действовавшими во время культурной революции Мао Цзэдуна.