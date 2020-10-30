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30.10.2020 13:57
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Лукашенко начал угрожать протестующим: В плен никого не берём, коснувшийся силовиков останется без рук

Участники митингов «уже прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов, подойдя к последним», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко и предупредил, что теперь в плен никого брать не будут. С такой речью он выступил на встрече с представителями МВД 30 октября.

«Те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук», — приводит слова Лукашенко БелТА.

При этом он сказал, что действовать надо «красиво, чтобы комар носа не подточил», ведь сейчас все живут «не в вакууме».

Ранее Александр Лукашенко анонсировал закрытие границ на въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Официальной причиной такого решения стала угроза коронавируса.

29 октября он заявил, что «полякам нужна вся Беларусь», а перемены в правительстве связаны с военной угрозой НАТО.

В тот же день президент республики сообщил о создании «летучих отрядов» добровольцев, которые будут вооружены. Такие формирования схожи с хунвейбинами (красными гвардейцами), действовавшими во время культурной революции Мао Цзэдуна.

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Комментарии (17)

OldObyvatel
Лукашенко на калаш уже не надеется, топор ему подавай.
Помнится, Иосипа Броз Тито в советских журналах иначе, как с топором, с которого капает кровь не изображали.
Drak_vr
Батька лучше давить не физически, а финансово, влепить безумные штрафы за всё и пени за неуплату и давить, за такие действия и весь мир порицать не станет и прижмёт протестунов так что мало не покажется. Ну схлестнулся Батька жёстко с мировым закулисьем глобализаторов через клоунов-протестунов и хоть мощь закулисья несоизмеримо больше, я ставлю на Батьку.
KED
Когда уже самолет санавиации привезет поехавшему деду санитаров и успокоительное?
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