Чем заняться 30 октября — 1 ноября: ужасы Хэллоуина, слёт учёных и выставка орхидей в Ботаническом

Провожаем октябрь в клубах и библиотеках на вечеринках в честь дня всех святых, помогаем учёным победить мифы про опасности настоящие и придуманные и танцуем под «Каспийский груз».

Фото: Андрей Бородулин/Коммерсантъ

«Фонтанка» делится двумя десятками вариантов того, как нескучно провести последние выходные октября и встретить ноябрь с родными, с друзьями или же в одиночестве.

Увидеть и узнать новое

Разнообразие выставок на «Пушкинской, 10»

31 октября — 6 декабря, 18+

Арт-центр «Пушкинская, 10» врывается в ноябрь сразу с несколькими новыми экспозициями. В Большом зале музея нонконформистского искусства с 31 октября выставляют работы авангардиста, основателя Товарищества Экспериментального Изобразительного Искусства Боба Кошелохова. В пространство галереи «Арт-Лига» поместили работы стрит-артиста Lislub, в том числе одно из самых известных его творений — изображение характерного дореволюционного продавца, на подносе у которого лежат пакеты, складывающиеся в слово «пустота». Пространство «Угол» отвели под картины молодых петербургских художников, а в «Галерее 2,04» решили продемонстрировать проект «Числа как искусство» экспериментального графика Ильи Буслакова. Расслабиться, ни о чём не думать и погрузиться в сказочные мотивы получится на выставке «Корни» в галерее Navicula Artis. Детали того, к чему именно стоит присмотреться на каждой экспозиции, есть в группе «ВКонтакте».



Храмовая керамика в Петропавловской крепости

30 октября 2020 — 26 января 2021 года, 12+

Мотивы Эллады стоит искать в музее художественной керамики «Керамарх» в Петропавловской крепости. Там выставляют образы фасадной керамики храма Серафима Саровского в Салониках. Смысловой центр экспозиции — четыре композиции размером около 4,5 метров: «Спас Нерукотворный с ангелами», «Давид Псалмопевец», «Богоматерь Оранта», «Ангел у гроба Господня». Украшения специально для храма в мастерских Петербурга по эскизам художницы Анны Верди несколько лет делали российские мастера. Сразу же после открытия границ работы отправят в Грецию, чтобы установить на церкви, так что тянуть с посещением не стоит. Детали — на сайте.

Тайны масонов произносятся вслух

30 октября, 18.30, 12+

В библиотеке им. Лермонтова на этих выходных говорят о масонах и тайных знаках их братства в Петербурге. Упомянут и око в лучистом треугольнике на фронтоне Казанского собора, и рельефную композицию из треугольника и циркуля на особняке Шретера, и другие места. Подробности — тут.



Автор «Тотального диктанта» возвращается в Петербург

31 октября, 12.00, 16+

В книжном «Во весь голос» в полдень в субботу выступит писатель, лауреат премии «Национальный бестселлер» и автор текста недавно прошедшего «Тотального диктанта» Андрей Геласимов. Он ответит на вопросы читателей о книгах и творчестве. Вход свободный, детали — тут.



Москвичи предскажут будущее в сети

30 октября, 19:30, 14+

Студенты и сотрудники Московского института электронной техники на этих выходных выходят в онлайн, каждый — со своим стендапом не больше, чем по 10 минут. Темы — борьба с пожарами в России и новые научные разработки, которые помогают пациентам с эпилепсией.

Не забываем про Хэллоуин

Ученые зовут на праздничный слёт

31 октября — 1 ноября, 12+

Два дня подряд научную тему на специальной Хэллоуинской встрече «Ученых против мифов» продолжат исследователи со всей страны. Лингвист Александр Пиперски из Вышки расскажет, можно ли понять пришельцев из фильма «Прибытие», миколог Сергей Волобуев из Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН напомнит о смертельных опасностях для грибников в лесу, а гидробиолог Вадим Марьинский с факультета биомедицинской физики МФТИ поговорит о водных монстрах и, конечно, лох-несском чудовище. Полная программа и точное время выступлений участников обозначены на сайте. Нужна регистрация.



Фото: wikipedia.org

Историю дня всех святых раскроют в музее

1 ноября, 12+

Ну а о том, что такое вообще Хэллоуин, как загробный мир представляли в различных культурах и какие чудовища, согласно верованиям разных стран, один раз в году могли подобраться очень близко к людям, объяснят в Музее истории религии. После экскурсии «Кто прячется в тени?» всех ждёт урок по созданию домашнего страшилища. Можно выбрать удобное время.

Библиотекари заманивают декором и сказками

31 октября, 6+

Оторваться на Хэллоуин и в онлайн, и «в реальности» предлагают множество пространств в Петербурге. В новом филиале Маяковки «Линии» на Васильевском острове в субботу в 13.00 сотрудники научат делать праздничные гирлянды и декор из тыкв, в 16.00 стартует хоррор-лекция исследователя ирландской литературы Андрея Малышкина «Призраки, короли-демоны и кошки. Истории Лафкадио Хирна». Он объяснит, чем знаменит и важен этот писатель, создавший истории о волшебстве и привидениях.

«Черная вечеринка» закончится фобиями

30 октября, 18.00, 12+



В пятницу филиал Маяковки на Гражданском проспекте погрузится в хэллоуинскую тьму. Гостей «Черной вечеринки» ждут мистические истории города, знакомство со своими и чужими фобиями, жуткие мастер-классы. Вход свободный.

Онлайн-экскурсия по особняку Брусницыных пройдёт в первый раз

31 октября, 19.00, 6+

Одно из таинственных мест Петербурга, где, по легенде, хранится зеркало графа Дракулы, — особняк Брусницыных — открывается для посетителей 31 октября благодаря проекту «Открытый город». Желающим предлагают присоединиться к первой онлайн-экскурсии, узнать об истории хозяев и увидеть сохранившееся интерьеры: беломраморную парадную лестницу с мраморным камином, Белый зал, подлинную встроенную мебель в столовой и курительную комнату в мавританском стиле. Всё бесплатно, но нужно записаться на сайте до 19.00.



Общегородской Хэллоуин порадует тыквами

30 октября — 1 ноября, 19.00, 6+

Ну а для тех, кому одного дня мало, есть общегородской Хэллоуин в парке им. Бабушкина, где с 19.00 три дня подряд работает тематическая ярмарка, наносят страшный аквагрим, учат делать фонарики из тыкв и показывают лазерное шоу.



Актуальное для всей семьи

Орхидеи в Ботаническом удивят цветами и запахами

30 октября — 8 ноября, 6+

Провожать октябрь в окружении цветов приглашают сотрудники Ботанического сада. Они выставили образцы орхидей разных пород в павильоне «Зелёный домик»: тут есть и те, которые растут на деревьях, и те, которые предпочитают камни. Каждый цветок можно рассмотреть и понюхать. Аромат у всех разный — от нот ванили до навоза. Также для посетителей подготовили квесты по парку-дендрарию и по оранжереям и украсили пространство поделками из сухих цветов и листьев.



Фото: Наталья Гончарова/«Фонтанка.ру»

«Маршак» продолжит рассказывать сказки в сети

30 — 31 октября, 11.00, 6+

В сети продолжается фестиваль детских спектаклей «Маршак». В 11.00 30 октября эфир займут артисты московского коллектива «Студия Т». В спектакле «Эльфийские сказки» все декорации помещены в спичечные коробки. После показа авторы этой истории научат детей тому, как в домашних условиях создать целую семью драконов. В субботу в программе в это же время — классическая «Золушка» Ростовского академического молодежного театра.



Любители комиксов нарисуют свой

31 октября, 17:00, 12+

Нарисовать героев любых историй на бумаге, проработать их характеры и движение получится на мастер-классе в библиотеке комиксов 31 октября. Художница Лиза Васильева на встрече в 17.00 объяснит, как показать скорость, мощность и звуки в рисунке. Ждут и детей, и взрослых. Нужна регистрация.

Спорт и падения наполнят «Родину»

30 октября — 1 ноября, 16+

Ну а если хочется больше драйва, не стоит пропускать показы фестиваля спортивного кинематографа SNOWVISION. На экране покажут ленты о лыжных гонках, преодолении и приключениях в горах. Подробное расписание выложено на сайте.



Потанцевать с друзьями

«Запрещённые барабанщики» покорят «Грибоедов»

30 октября, 19.00, 18+

В клубе «Грибоедов» пятничным вечером — концерт «Запрещенных барабанщиков». Обещают «самый яркий, позитивный и не по-северному южный оркестр латиноамериканских и иных народных инструментов».

«Каспийский груз» устроит праздник в честь альбома

31 октября, 20.00, 16+ Ну а в «Космонавте» играет «Каспийский груз»: на сцену дуэт бакинцев Анара Зейналова и Тимура Одилбекова поднимется, чтобы отметить пятилетие альбома «Сторона А | Сторона Б». Несмотря на то, что официально группа распалась ещё в 2017 году и музыканты объявили, что больше не пишут ничего нового, от концертов они не отказывались. Теперь исполнят лучшее с самой известной своей пластинки и вспомнят другие хиты.

Голосовая акробатика — в Оранжерее Таврического

30 октября, 20.00, 6+

Совсем другая музыка — тувинское горловое пение и авторские аранжировки — 30 октября зазвучат на концерте лауреата премии BBC Radio 3 Awards for World Music Радика Тюлюша и победителей Russian World Music Awards, дуэта ODUCHU. Выступят в Оранжерее Таврического сада. Трансляцию организаторы выложат в группе фестиваля искусств Востока Dairafest »ВКонтакте».



Любителям классики

Время «Серебряной лиры» пришло в Филармонии

30 октября — 6 ноября, 6+

В Большом зале Филармонии 30 октября стартует фестиваль камерного исполнительства «Серебряная лира». На открытии выступают пианистка Полина Осетинская и Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии под управлением дирижера Ярослава Забояркина. Играют Мендельсона, Баха, Моцарта, Гайдна. На следующий день за инструменты сядут вибрафонист Алексей Чижик и музыканты его ансамбля. Концерты до 6 ноября с молодыми звёздами на сцене идут в залах Филармонии каждый день.



Джаз из Петербурга и Берлина смешается в Александринском

30 — 31 октября, 6+

Тем временем на Новой сцене Александринского театра проходит фестиваль джаза под эгидой лейблов Rainy Days и XJAZZ Berlin. В Медиацентре играют местные коллективы: квартет Саши Машина, трио Алины Енгибарян, а на следующий день — квинтет Макара Новикова и квартет Андрея Красильникова. Музыкантов поддержат коллеги из Берлина, выйдя на связь при помощи телемоста. Детали — на странице события.



Olympic Orchestra — под сводами Анненкирхе

30 октября, 19.30, 6+

Пятничным вечером на концерте в Анненкирхе камерный оркестр Olympic Orchestra под управлением Александра Голикова исполнит четыре скрипичных концерта Вивальди (соло — Надежда Острикова), а также Моцарта, Чайковского, Брамса, Массне и Гарделя. Прямо по ходу концерта художник Ольга Каурова будет создавать картины в технике эбру.

Немое кино под музыку

1 ноября, 17.30, 16+

