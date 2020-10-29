Петербуржцы хотят ездить с оружием в метро и идут в суд. Один иск уже оставлен без движения

Петербуржцы, владеющие гражданским огнестрельным оружием на законных основаниях, почувствовали себя дискриминированными после обновления правил пользования метрополитеном. Согласно им, охотникам и спортсменам отныне под землёй не рады, и если остановят, то ни с травматическим пистолетом, ни с винтовкой, ни с ружьём через турникет не пропустят. Бороться с несправедливостью лоббисты решили вместе и через суд. При этом их единомышленник, ранее занявшийся проблемой в одиночку, видимых успехов в ее решении пока не достиг.

Как сообщили «Фонтанке» в общественном движении «Вооруженный гражданин» 29 октября, его представители подали исковое заявление о признании незаконным действий должностных лиц городского метрополитена в Ленинский районный суд Петербурга.

По их словам, в городской подземке уже длительное время сложилась практика запрета провоза легального гражданского оружия, что создает значительные трудности для охотников, спортивных стрелков и тех, кто делает подобные приобретения для самообороны.

«На данном этапе мы оспариваем действия городской администрации, в ведении которой находится метрополитен, и требуем признать незаконным отказ в пропуске в зону транспортной безопасности с оружием. Со 2 октября 2020 года начали действовать новые правила пользования петербургским метрополитеном, в которых есть конкретный запрет на «провоз гражданского оружия и его основных частей». Следующим нашим шагом станет подача заявления с требованием признать данный нормативно-правовой акт незаконным», — также говорится в сообщении.