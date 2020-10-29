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29.10.2020 15:43
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Петербуржцы хотят ездить с оружием в метро и идут в суд. Один иск уже оставлен без движения

Петербуржцы, владеющие гражданским огнестрельным оружием на законных основаниях, почувствовали себя дискриминированными после обновления правил пользования метрополитеном. Согласно им, охотникам и спортсменам отныне под землёй не рады, и если остановят, то ни с травматическим пистолетом, ни с винтовкой, ни с ружьём через турникет не пропустят. Бороться с несправедливостью лоббисты решили вместе и через суд. При этом их единомышленник, ранее занявшийся проблемой в одиночку, видимых успехов в ее решении пока не достиг.

Как сообщили «Фонтанке» в общественном движении «Вооруженный гражданин» 29 октября, его представители подали исковое заявление о признании незаконным действий должностных лиц городского метрополитена в Ленинский районный суд Петербурга.

По их словам, в городской подземке уже длительное время сложилась практика запрета провоза легального гражданского оружия, что создает значительные трудности для охотников, спортивных стрелков и тех, кто делает подобные приобретения для самообороны.

«На данном этапе мы оспариваем действия городской администрации, в ведении которой находится метрополитен, и требуем признать незаконным отказ в пропуске в зону транспортной безопасности с оружием. Со 2 октября 2020 года начали действовать новые правила пользования петербургским метрополитеном, в которых есть конкретный запрет на «провоз гражданского оружия и его основных частей». Следующим нашим шагом станет подача заявления с требованием признать данный нормативно-правовой акт незаконным», — также говорится в сообщении.

Предварительное судебное заседание по данному иску назначено на 16 ноября. Данные об этом отражены в картотеке Ленинского районного суда Петербурга.

Аналогичный иск накануне был зарегистрирован от петербуржца Всеволода Костенко. Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, его заявление оставлено без движения, так как оно было составлено с нарушениями.

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Комментарии (5)

Evil_Dogooder
Дорогие женщины, вот тут-то бы вам и подсуетиться. Ведь под запрет попадают не только травматы, но и те самые газовые баллончики, которыми многие на всякий случай обзавелись, чтобы обороняться от нападения на улице. Все говорят про травматы и охотничьи ружья, но никто как-то не заостряет внимание на то, что без средств защиты оставляют женщин, а равно и других граждан, которым есть, что защищать, но нет фигуры Валуева.
Георгий Балмасов
Сепаратисты в комитете по транспорту и ГУП Петербуржский Метрополитен прописались. На федеральные законы наплевать, давайте свои местные правила прописывать, противоречащие федеральному законодательству....
lesovik
"Запретить и не пущать".. Если лицензия есть, то в чем проблемы? Как владельцам транспортировать девайсы через весь город, при необходимости? Наземкой в пробках стоять с утра до вечера?
Вон в РЖД, как оказалось, даже с баллончиком нельзя ехать. Меня на Витебском не пустили, сказали, что вышел какой то приказ.
Так скоро пенсов с палочками пропускать не будут никуда - мол, ударно дробящее оружие, не положено..
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