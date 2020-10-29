Одиноким отцам решили помочь — в России запущена программа для пап, воспитывающих детей в одиночку

В России запустили программу помощи отцам-одиночкам «Ты не один». Она призвана помочь папам, которые в силу различных обстоятельств вынуждены растить и воспитывать детей в одиночестве.



Программа реализуется Советом отцов при федеральном детском омбудсмене и Фондом поддержки ответственного отцовства «Истоки». Как отмечает портал «Милосердие.ру», первые подопечные уже получили поддержку.



Одиноким отцам, оказавшимся в кризисной ситуации, оказывается адресная помощь — финансовая, вещами или услугами. Среди возможных форм поддержки: оплата бытовых нужд, коммунальных и транспортных расходов, услуг репетитора или няни, помощь в покупке школьных принадлежностей к школе.

