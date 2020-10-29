Одиноким отцам решили помочь — в России запущена программа для пап, воспитывающих детей в одиночку
В России запустили программу помощи отцам-одиночкам «Ты не один». Она призвана помочь папам, которые в силу различных обстоятельств вынуждены растить и воспитывать детей в одиночестве.
Программа реализуется Советом отцов при федеральном детском омбудсмене и Фондом поддержки ответственного отцовства «Истоки». Как отмечает портал «Милосердие.ру», первые подопечные уже получили поддержку.
Одиноким отцам, оказавшимся в кризисной ситуации, оказывается адресная помощь — финансовая, вещами или услугами. Среди возможных форм поддержки: оплата бытовых нужд, коммунальных и транспортных расходов, услуг репетитора или няни, помощь в покупке школьных принадлежностей к школе.
Нуждающимися могут быть признаны семьи отцов-одиночек с ежемесячным доходом не выше 15 тысяч рублей на взрослого и 13 тысяч на ребёнка, где отец, бывший основным кормильцем, утратил трудоспособность из-за травмы или внезапной болезни.
«По данным Росстата, в нашей стране проживает 650 тыс. одиноких отцов, воспитывающих детей до 18 лет. Это составляет 13% от всего числа одиноких родителей, и поэтому вполне закономерно, что различные программы помощи направлены в основном на матерей. Но в беде могут оказаться и папы — и тогда им тоже нужна помощь и поддержка», — рассказали в Совете отцов.
Главная задача программы — сохранение целостности семьи. Материальная помощь должна помочь избежать семейной катастрофы, укрепить взаимоотношения и помочь вернуть семье самостоятельность.
«Механизм оказания помощи максимально прозрачен, заявки проходят двойную проверку — сначала на региональном уровне, затем в головном офисе Федерального совета отцов. Прием заявок осуществляется через координаторов, назначенных в каждом Совете отцов в регионе и осуществляющих первичный отбор и анализ обращений», — рассказали в общественной организации.