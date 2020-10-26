В авторском обзоре альбомов, подготовленном для «Фонтанки» музыкальным продюсером Денисом Рубиным, — анализ новинок месяца: от самых известных до тех, что без него бы вы точно пропустили. Stay tuned!

Молодежь перепела «Мумий Тролль», британская филиппинка Beabadobee стала популярной без всякой попсы, а певица Монеточка выпустила альбом для взрослых. А еще месяц «выдал» костюмированный рок петрозаводской группы «Громыка», благотворительную акцию БГ, немецкий альбом русского квартета Lucidvox и неожиданно веселый сольный дебют лидера грустной группы The National. В этот обзор не вошло и половины того, что вышло в октябре 2020 года и о чем хотелось бы написать. И это самая радостная новость: музыка продолжается.



«Карнавала. Нет. XX лет. Трибьют группе «Мумий Тролль» (Universal Music, 2020)

Делать кавер-версии песен «Мумий Тролля» — дело особо рискованное. Слишком многое, если не вообще все, держится в них на личности Ильи Лагутенко. Убери его из этой конструкции — и останется набор странных мелодий и бессмысленных текстов.



Но иногда, примерно раз в десять лет, это случается. В 2011 году модная молодежь исполнила Лагутенко на сборнике «Делай меня точно». В 2020-м другие модные и молодые, в диапазоне от Ивана Дорна и Монеточки до «ГШ» и МС Сенечки, собрались для записи трибьюта с актуальным сегодня названием. Получилось с переменным успехом, но общее ощущение от проекта — уместность. Нынешняя музыкальная эпоха активного образного бормотания принимает Лагутенко за своего. Думаю, не без основания.

Deerhoof. «Love-Lore» (Joyful Noise Recordings, 2020)



Еще один пример трибьюта, только наоборот. Американская инди-группа Deerhoof решила вместить на одну пластинку и переиграть по-своему более пятидесяти своих любимых произведений — тех, что вдохновляют их, влияют на них или вызывают их уважение. Чтобы все влезло в удобный хронометраж, музыканты упаковали в отдельные песни по пять-десять чужих мелодий, устроив таким образом не только трибьют, но и звуковой коллаж. А так как вкусы у Deerhoof ожидаемо ненормальны, на альбоме нашлось место и Kraftwerk, и Орнетту Коулману, и Карлхайнцу Штокхаузену, и Лу Риду вместе с Лори Андерсон. Несмотря на обилие маститых имен в программке, альбом получился легким, энергичным и можно даже сказать — «попсовым». Я по крайней мере хотел бы, чтобы попса звучала именно так.



Монеточка. «Декоративно-прикладное искусство» (М2, 2020)



Новый альбом Монеточки меня путает. Он хорошо сделан, в нем есть интересные аранжировки и хорошие текстовые ходы. В нем даже есть какой-то нерв, подтекст и тема. И я рекомендую его послушать. Но все время ловлю себя на мысли, что все ее песни — неприцельные выстрелы. Я никак не могу понять, что она хочет сказать, кому, а главное — зачем. Все-таки название часто определяет содержание. И став Монеточкой, артистка словно обрекла себя на то, что все ее творчество так и будет восприниматься, как уменьшительно-ласкательное: миленько, умненько, оригнальненько и далее до бесконечности. А еще я все время ловлю себя на ощущении, что больше всего зависают на Монеточке и анализируют ее творчество не ее сверстники, а люди старшего поколения. Да и сама певица, похоже, старается работать именно на нас. Она хочет, чтобы в ней нашли что-то большее. И мы, в отличие от нетерпеливой молодежи, будем стараться.

Beabadoobee. «Fake It Flowers» (Dirty Hit, 2020)



А это тоже своего рода Монеточка, только в мировом масштабе. Двадцатилетняя британка филиппинского происхождения благодаря социальным сетям — в частности TikTok — и удачному стечению обстоятельств, записав всего несколько гитарных баллад, собрала гигантскую аудиторию подписчиков. И вот сейчас, едва выпустив свой первый полноценный альбом, она уже набрала миллионы прослушиваний и рвет все возможные хит-парады. Радует то, что эта девушка умудрилась влюбить в себя огромные толпы людей не очевидными рэпом и попсой, а гитарными балладами, которые не вылизывали до блеска опытные продюсеры. Наоборот, все ее обаяние — в шероховатости, неровности и эстетике «Сделай сам». И на самом деле это, конечно, феномен: сочетание альтернативного подхода к музыке с такой безоговорочной популярностью. Настоящий bubblegrunge, как, собственно, и определяют критики музыкальный стиль Beabadoobee.

Lucidvox. «Мы есть» (Glitterbeat, 2020)



Серьезные русские девушки, у которых все в порядке с самоопределением и с постановкой творческих и мировоззренческих задач. Барышни очевидно погружены не только в музыку, но и в философию. И отлично понимают, что добиться серьезных результатов можно, только если ставить серьезные задачи. Мне группа напоминает артистов лейбла «4AD» золотого периода, когда все еще верили, что у музыки есть миссия. Последний альбом Lucidvox вышел на германском лейбле и звучит как «гражданин мира», хоть девушки поют на русском языке и активно используют в песнях русские мотивы. Редкое в наше поверхностное время сочетание глубокого, многослойного звука, ритуальной атмосферы и безбашенной панковской энергетики.



Woodkid. «S16» (Island, 2020)



Француз Йоанн Лемуан пришел в музыку через кино. Он начинал свою карьеру в качестве клипмейкера, получив в этом статусе несколько престижных наград. Визуальных инструментов в кинематографе ему оказалось мало, и он стал рассказывать о своих видениях через музыку. Удивительно, но артист, записавший всего один полноценный альбом, да и тот — семь лет назад, смог стать одним из самых любимых музыкантов у модной публики. По любви к песням Woodkid продвинутые пользователи опознают «своих». Его песни — обязательный фон жизни для целого поколения. В октябре 2020 года музыкант наконец выпустил долгожданный второй альбом. Фирменный визионерский почерк артиста здесь стал еще более каллиграфическим. А значит, преданная публика внимательно и взахлеб перечитает, переслушает, пересмотрит этот альбом еще множество раз.

Громыка. «20 000 лет под водой» (Первое музыкальное, 2020)

В России тоже есть свои визионеры. Правда, в большинстве случаев их сценический опыт превращается в передвижное шапито — возможно, в силу иррациональности нашего менталитета и абсурдности быта и бытия.



Прямые наследники «королей Санкт-Петербурга», группы НОМ, — коллектив «Громыка» из Петрозаводска — давно известны слушателям обеих столиц. Сначала под именем «Револьвер» они исполняли лирический рок. Затем под вывеской Super Moto Zoidы впервые подобрались к концептуальному искусству — брали слова песни The Beatles и исполняли ее на мотив песни The Doors. Или наоборот. Или в каком-либо еще похожем сочетании. Последнее воплощение коллектива в виде ВИА «Громыка» — закономерный итог многолетних экспериментов как со звуком, так и с картинкой. На сцене словно появляется пять типичных политических деятелей времен ЦК КПСС, с характерными и одинаковыми бровями и шапками-пирожками. А в музыке тоталитарный высокий стиль сочетается с ироничными гитарными риффами и монотонным битом, вручную исполняемым фронтменом на ксилофоне. Тексты песен — упражнения по сочетанию несочетаемого, внедрению, цитированию и созданию новой бытовой мифологии. В общем, «НОМ на минималках», который очень хорошо встречают на концертах любители доброго и стёбного русского рока.



Matt Berninger. «Serpentine Prison» (Book/Concord, 2020)



The National — главная на сегодняшний день группа по части суровой мужской меланхолии. Не одна скупая слеза сбежала по небритой щеке под шершавый и чувственный голос их вокалиста Мэтта Бернингера. Однако недавно выяснилось, что сам Мэтт не такой унылый парень, как это могло бы показаться. Похоже, когда-то его взяли в заложники его мрачные коллеги по The National и не выпускали вплоть до сегодняшнего дня. Но сейчас он вырвался на свободу со своим сольным альбомом.

На этом альбоме есть главное — узнаваемый голос Мэтта. На этом альбоме нет главного — песен, которые пробирали бы до самых костей. Но есть набор симпатичных сочинений, которые не вызывают ни отторжения, ни привыкания.

Но хорошая новость в том, что сам по себе Мэтт бывает радостным. И это слышно в его песнях. И если вы не хотите погружаться в меланхолию глубоко, но при этом любите сильные мужеские голоса, — сольная работа Беринга вам подойдет куда больше, чем любой альбом The National.

Борис Гребенщиков. «Услышь меня, хорошая» (Ночлежка, 2020)

Мы любим БГ не только за психоделию и фантастический образный язык, но еще и за наследование бардовских традиций, эстетики и поэтики кухонных посиделок под гитару. Эта та часть Бориса Борисовича, которая редко выползает наружу, максимум одной-двумя песнями посреди большого концерта, но подспудно освещает ламповым светом все, что он делает. Правда, иногда БГ дает себе волю, и тогда, например, на свет появляется данный альбом. Он состоит преимущественно из старых советских песен и записан специально для благотворительного фонда «Ночлежка» — с тем чтобы доход от его продажи отправился на нужды фонда.

