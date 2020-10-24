«Это была форма эпатажа». Министр культуры Любимова впервые объяснила пост о своей нелюбви к музеям, театру и балету
Глава Минкульта Ольга Любимова впервые публично прокомментировала свой пост в «Живом журнале» от 2008 года, в котором назвала себя некультурным человеком. Министр пояснила, что все люди могут меняться, вот и её мнение о культуре тоже претерпело изменения.
«Это был мой пост, это было мое ощущение, когда появлялись первые блоги, это был «Живой журнал», и я могу сказать, что в тот момент это была такая форма эпатажа, желание что-то продемонстрировать. Это было только начало соцсетей. Да, это я написала», — сказала Любимова в программе «101 вопрос взрослому» на Первом канале.
Она отметила, что «так бывает, что тебе хочется представлять в каком-то возрасте, с годами уходит. Любой человек с возрастом меняется, а министр тоже человек, с годами меняются твои вкусы, и со временем ты начинаешь любить то, что раньше тебе казалось неинтересным, у тебя были другие задачи».
Любимова рассказала, что всегда любила театр, но при этом не любила балет. Однако с годами она начала понимать и его.
После назначения Любимовой на пост министра культуры в соцсетях начали громко обсуждать её пост в Livejournal, где она признавалась, в частности, что не любит оперу, балет, классическую музыку, театр и музеи.