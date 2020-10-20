При крушении вертолёта под Вологдой погиб глава АО «Дед Мороз» и бывший заместитель губернатора области Олег Васильев

В упавшем под Вологдой вертолёте находился генеральный директор АО «Дед Мороз» Олег Васильев. По предварительным данным, он не выжил. Об этом 20 октября сообщает телеканал 360 со ссылкой на МЧС.



Второй жертвой крушения якобы стал президент компании «Аэросоюз» Сергей Мозер. Вместе с Васильевым они работали над общим туристическим проектом.



ЧП произошло у села Бобровское в Нюксенском районе Вологодской области. Летевший из Вологды в Великий Устюг четырехместный вертолет компании «Аэросоюз» упал в реку Сухону, врезавшись перед этим в опору ЛЭП и оставив без электричества три деревни. На месте происшествия работают спасатели, прокуратура и следствие начали проверку.

