Клиповый мир победил. Как петербуржцы всех возрастов покоряют TikTok и сколько они на этом зарабатывают
Реклама в TikTok приносит топовым блогерам до 2 млн рублей в месяц, менее известные - могут получать по 150-200 тысяч рублей. Рассказываем, кто представляет Петербург в самой быстрорастущей соцсети, что они снимают и сколько на этом зарабатывают.
TikTok становится больше, серьезнее и взрослее. В 2020 году платформой заинтересовались крупные бренды, состоявшиеся авторы и звезды шоу-бизнеса. Сейчас, по оценкам экспертов influence-маркетинга, топовый тиктокер может зарабатывать на рекламе 1-2 млн рублей в месяц, хотя выйти на такой уровень получается далеко не у всех. «Настоящая игра» для блогера начинается от 1 млн подписчиков. «Фонтанка» нашла перешагнувших эту отметку тиктокеров, которые родились или живут в Петербурге. Рассказываем, что и для кого они снимают, а также как устроен этот рынок. В ближайшем будущем эксперты пророчат ему рост, а в более далекой перспективе - укоренение на одной грядке с Instagram и YouTube.
Миллионники из Петербурга
На прошлой неделе журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых русскоговорящих тиктокеров. В десятке не оказалось молодых людей, связанных с Петербургом, а нижняя граница по объему их аудитории пролегала в районе 4,7 млн подписчиков.
20-летняя Мария Горячева, более известная как Маха, пока только на пути к этой цифре, хотя и очень близка. Девушка родилась в Ленобласти и жила в Петербурге. Сейчас она - участница одного из крупных тикток-домов Dream Team House (в таких домах блогеры совместно живут и производят контент). Исторически сложилось, что такие проекты чаще всего организовывают в Москве или Подмосковье. Маха снимает лайфстайловые и юмористические скетчи под музыку, на момент написания этого материала у нее 4,6 млн подписчиков TikTok. В других соцсетях за ней тоже следит немало человек - 2,6 млн в Instagram, 407 тыс. подписчиков на Youtube-канале, который она завела еще в 2015 году. Понимание о присутствии блогера в других соцсетях, помимо TikTok - важно, потому что это напрямую отражается на его доходах.
У 20-летней петербурженки Анны Ищук 3,9 млн подписчиков в TikTok. Основные категории ее контента - танцы и юмор. Девушка участвует в проекте Hype House Rus. За ее Instagram (700 тыс.) и Youtube (24 тыс.) наблюдают существенно меньше человек.
Следом за ними вершины TikTok покоряет уроженка поселка Двуреченск Свердловской области Анна Куценко. Она живет в Петербурге вместе с 8-летней дочерью Викой. За тем, как они поют и танцуют следят 2,5 млн человек. TikTok доминирует в их совместном творчестве и приносит основной доход. В Instagram у Анны 72,9 тыс. подписчиков, а на YouTube - 3,68 тыс.
@kucenko_anna
у вас было такое? 😂@vika_kucenko♬ оригинальный звук - Kucenko Anna
«Работа блогера - это сегодня 100 тысяч рублей, завтра - (минус) 25. Если это только рекламные моменты, то ты не можешь знать, кто и когда у тебя что-то закажет, - делится с «Фонтанкой» Анна. - В последние месяцы сложновато, но вообще, когда я начинала, развивалась, доход был где-то 100-140 тыс. в месяц. Конечно же, это была основная моя деятельность».
Анна 12 лет работала инженером и ровно год назад, рискуя всем, ушла с работы в блогосферу. Она признается, что сначала очень много сил и времени вкладывала в свой Instagram, но он не взлетел. Тогда девушке предложили попробовать TikTok, она выложила несколько видео, потом поняла, что может сделать здесь что-то свое. В меланхоличном настроении она на ходу сочинила песню, записала и опубликовала - ролик выстрелил, дела пошли в гору. Сотни юзеров стали открывать рот (это популярный в TikTok формат, он называется липсинг - прим. «Фонтанки») уже под ее песню.
Однажды Анна без особых ожиданий предложила дочке вместе «поприкалываться» на видео. «Ролик сразу залетел на один -два миллиона просмотров. Для меня это был шок, я подумала: неужели детский контент интереснее, чем взрослый. И мы начали снимать с Викой. С этого момента за три недели у нас прибавилось 400 тыс. подписчиков», - рассказывает блогер.
1,2 млн подписчиков в TikTok набрал 19-летний петербуржец Антон Скисов. Он снимает скетчи про себя, друзей, отношения. Как он рассказал «Фонтанке», основной доход ему приносит Instagram, однако с рекламы и других активностей в TikTok блогер зарабатывает не менее 150 тыс. рублей в месяц. Он отмечает, что аудитория этой площадки достаточно лояльна, то есть принимает и любит автора таким, какой он есть. По оформлению и работе платформа для Антона одна из самых удобных. Например, все первичное редактирование видеоролика происходит в одном приложении. Вместе с ограниченным 15-секундным хронометражем это позволяет выпускать новые видео быстро.
К миллиону подбирается блогер Ира Блан, на аккаунте которой пока 846 тыс. подписчиков. Не так давно девушка тоже стала участницей дома Dream Team House. Ира позиционирует себя как бьюти-блогера, но в TikTok у нее помимо демонстрации макияжа появляются лайфстайловые, юмористические видео и различные челленджи. То, что блогер присоединилась к тикток-дому, все же говорит о том, что на данном этапе эта соцсеть является для нее основной, хотя количество ее подписчиков на других платформах находятся примерно на том же уровне. Канал на YouTube петербурженка создала в 2012 году, на него подписаны 708 тыс. человек, а в Instagram за ней следят 900 тыс. подписчиков.
Маха, Анна Ищук и Ира Блан сотрудничают с рекламным агентством Wildjam. «Фонтанка» запросила через него комментарий блогеров. Там сразу ответили, что свои доходы девушки прокомментировать не смогут, но в итоге и другие вопросы оставили без ответа.
Еще один петербургский блогер, который приближается к миллиону подписчиков в TikTok - это Миша Юрченко. Сейчас у него 770 тыс. подписчиков. Молодой человек снимает забавные зарисовки про свою жизнь, учебу, отношения, дружбу. Как он рассказал «Фонтанке» основную часть его дохода приносит Instagram, где у него сейчас 162 тыс. подписчиков. Тем не менее, по словам парня, с TikTok он в среднем зарабатывает около 60 тыс. рублей в месяц.
@misha.yurch
так и теряешь друзей ##космонавты♬ Космонавты - Массимо
Секрет успеха
Феномен TikTok объясняется просто. Платформа обладает мощным катализатором получения популярности и как следствие заработка - своими хвалебными алгоритмами. Достаточно записать незамысловатый ролик, который TikTok покажет максимально широкому кругу случайных людей. Если кому-нибудь видео понравится, алгоритмы сами его подхватят и начнут продвигать. Для сравнения, алгоритмы YouTube устроены сложнее, а чтобы раскрутить аккаунт в Instagram нужно вкладывать деньги в рекламу, отмечают эксперты. «Фонтанка» обратилась к блогерам с вопросом, на что стоит ориентироваться начинающему пользователю, чтобы добиться успеха в соцсети.
По мнению Антона Скисова, нужно обладать уникальностью - она может проявляться во внешности или идеях для видео. «Ты должен быть просто открыт и тогда люди сами потянутся к тебе, любят за простоту, а если это смешивать с качественным контентом, то будет вообще супер», - рассуждает парень. Миша Юрченко тоже считает, что главное в TikTok - быть самим собой, а в поиске категории для будущих видео он советует отталкиваться от трендов - так заметят с большей вероятностью. Можно набрать на трендах первичную аудиторию, а потом уже на ее основе привлекать новых подписчиков с помощью того контента, который интересен самому блогеру.
«Сейчас легко дойти до миллиона, как говорят. Некоторые, к сожалению, выбирают не совсем подходящий путь, где они сами себя позорят, например. Они очень быстро набирают аудиторию, но я не советую таким заниматься», - говорит Анна Куценко. В то же время она уверена, что талантливый новобранец в TikTok не пропадет. И этому есть подтверждение в Петербурге. Например, более 150 тыс. подписчиков в TikTok набрал 69-летний репетитор по физике и математике Николай Милованов. Он объясняет школьный материал в коротких роликах со стихами и танцами.
При этом соцсеть все еще остается преимущественно детской. Об этом говорит и то, что большая популярность пришла к Анне и Вике, когда они стали делать совместные ролики. Девочке легко удается совмещать учебу в школе с работой блогером. Они с мамой в основном снимают видео в выходные, но могут и вечером, после занятий. По словам Анны, сейчас дочь уже поняла, что ее больше интересуют танцы и у нее есть отдельный аккаунт, где она выкладывает сольные танцевальные ролики. Там уже почти 200 тыс. подписчиков, и хоть профиль называется Zvezdochka, 8-летняя Вика себя звездой не считает, пусть все девочки ее возраста в школе и хотят с ней подружиться.
Часть рекламных денег Анна выдает дочери за труд. Девочка обычно их откладывает и потом покупает себе что-то масштабное. «У нее есть свои вкусы, она иногда смотрит YouTube <...> и я позволяю это делать, потому что вижу, что она смотрит. Но когда это касается уже более глубокого, например, заработка в Интернете, многие говорят - не надо этого детям. А я считаю, что надо. Ничего плохо в этом нет. Тем более она пытается развиваться, не стесняется уже, знает, кто такие хейтеры, я ее учу, как реагировать на критику, а это пригодится ей потом и в жизни», - считает Куценко.
Просто бизнес
Несмотря на всю популярность TikTok реклама в нем все еще оплачивается ниже, чем в традиционных Instagram и YouTube. «Этим частично обусловлено что любой уважающий себя тиктокер начинает наращивать аудиторию в Instagram, - отмечает основатель агентства Players Василий Ящук.
По его оценке, крупный состоявшийся блогер, набравший уже несколько миллионов подписчиков в TikTok может зарабатывать 1-2 млн рублей в месяц. «Менее крупные блогеры, у которых 100-500 тыс подписчиков, до сих пор продают рекламу у себя за небольшие деньги - 10, 15, 20, 30 тыс. рублей, что в несколько раз ниже, чем у их собратьев с таким же объемом аудитории в Instagram. С 100 тысячами - [блогер] может спокойно выйти на заработок в 150-200 тыс. рублей и более даже особо не занимаясь рекламой. Но настоящая игра начинается тогда, когда накапливаются миллионы подписчиков», - говорит эксперт.
Схожую оценку доходов тиктокеров дают специалисты платформы по подбору и размещению рекламы у блогеров GetBlogger. По их данным, предельный месячный заработок с TikTok и связанных с ним активностей у топовых блогеров составляет 1,5-2 млн рублей. «Блогеры с количеством подписчиков до 300 тыс. в “Тиктоке” пока зарабатывают очень нестабильно и можно сказать эпизодически», - отмечают в компании.
«Тиктокер может и в месяц зарабатывать миллион рублей, и в неделю. Это зависит от прозрачности его менеджмента, потому что часто тиктокеры не до конца получают деньги или получают меньшую часть, поскольку это 17-летние подростки, которые не всегда четко представляют, как бизнес ведется. И от того, насколько успешно блогера продают его менеджеры, насколько часто этот блогер часто привлекается крупными брендами в рекламах», - объясняет директор клиентского сервиса Hype Agency Анар Рашидов.
Доходы даже самых высокооплачиваемых тиктокеров из рейтинга Forbes (на вершине списка Рахим Абрамов, заработавший в 10,47 млн рублей) в разы ниже доходов их коллег из того же Instagram, обращает внимание основатель коммуникационного агентства Social-Stars Максим Петренчук. Условно говоря, в TikTok хорошо зарабатывают 10-20 людей, в то время как остальные «перебиваются» редкими рекламными интеграциями. Поэтому некоторые берутся за продвижение капперских (мошеннических) проектов, телеграм-каналов и финансовых махинаций.
По мнению опрошенных «Фонтанкой» экспертов, в основном надежный крупный рекламодатель приходит к тиктокеру, когда он перешагивает порог в миллион подписчиков. Это может произойти раньше, если в аккаунте хорошая активность - под каждым видео стабильно набирается и постепенно растет количество лайков и комментариев, или если блогер производит уникальный нишевый контент, направленный на узкую, платежеспособную, «люксовую» аудиторию.
В массовых сегментах конкуренция уже очень высокая. За это отчасти можно сказать спасибо пандемии, которая сподвигла весь мир искать развлечения в сети. «Рано или поздно либо TikTok переполнится и начнется реальная конкуренция, либо он поймет, что может с этого деньги зарабатывать. Сейчас уже появился таргет для личных аккаунтов, какие-то еще штуки, все это будет приводить к большей коммерциализации социальной сети», - говорит Петренчук.
При всей кажущейся эпизодичности TikTok, эксперты уверены, что это долгоиграющая история. Они считают, что в обозримом будущем смерть этой социальной сети точно не наступит, а в течение следующих двух лет платформа будет активно развиваться и со временем займет определенную нишу наряду с Instagram и YouTube. Сейчас площадка «лелеет» своих авторов как никто, подбрасывает им челленджи, дает советы, привлекает взрослых контент-криэйторов, а также не так давно внедрила более длинный, трехминутный формат видео. Основатель Social-Stars отмечает, что китайская платформа имеет в России активное представительство, которое грамотно выстраивает коммуникацию с отечественными блогерами в отличие от других популярных соцсетей. Оценивая проделанную китайцами работу, эксперты прогнозируют, что в будущем формат коротких разговорных роликов-мнений, в том числе обсуждение последних новостей, который сейчас присутствует на YouTube, перейдет в TikTok. На гугловской платформе останутся только длинные ролики, сложный контент - даже если развлекательный, то сложный в производстве.
«Уже сейчас мы видим, что в “Тиктоке” последовательно проходят те процессы, которые уже проходили в других соцсетях. Это приход туда крупного бизнеса, появление эталона качества контента, появление неких индустриальных стандартов соцсети. И как “Инстаграм” свой пик популярности обрел где-то в 2016-2017 годах, я думаю, что тоже самое произойдет с “Тиктоком”. Он еще не набрал своей пиковой аудитории в России, на текущий момент, если мне не изменяет память, это 25 млн юзеров. Думаю, что когда в “Тиктоке” их будет примерно 40 млн, можно будет говорить о том, что постепенно достигается эффект плато», - рассуждает директор Hype Agency.
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»