Реклама в TikTok приносит топовым блогерам до 2 млн рублей в месяц, менее известные - могут получать по 150-200 тысяч рублей. Рассказываем, кто представляет Петербург в самой быстрорастущей соцсети, что они снимают и сколько на этом зарабатывают.

TikTok становится больше, серьезнее и взрослее. В 2020 году платформой заинтересовались крупные бренды, состоявшиеся авторы и звезды шоу-бизнеса. Сейчас, по оценкам экспертов influence-маркетинга, топовый тиктокер может зарабатывать на рекламе 1-2 млн рублей в месяц, хотя выйти на такой уровень получается далеко не у всех. «Настоящая игра» для блогера начинается от 1 млн подписчиков. «Фонтанка» нашла перешагнувших эту отметку тиктокеров, которые родились или живут в Петербурге. Рассказываем, что и для кого они снимают, а также как устроен этот рынок. В ближайшем будущем эксперты пророчат ему рост, а в более далекой перспективе - укоренение на одной грядке с Instagram и YouTube.



Миллионники из Петербурга

На прошлой неделе журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых русскоговорящих тиктокеров. В десятке не оказалось молодых людей, связанных с Петербургом, а нижняя граница по объему их аудитории пролегала в районе 4,7 млн подписчиков.

20-летняя Мария Горячева, более известная как Маха, пока только на пути к этой цифре, хотя и очень близка. Девушка родилась в Ленобласти и жила в Петербурге. Сейчас она - участница одного из крупных тикток-домов Dream Team House (в таких домах блогеры совместно живут и производят контент). Исторически сложилось, что такие проекты чаще всего организовывают в Москве или Подмосковье. Маха снимает лайфстайловые и юмористические скетчи под музыку, на момент написания этого материала у нее 4,6 млн подписчиков TikTok. В других соцсетях за ней тоже следит немало человек - 2,6 млн в Instagram, 407 тыс. подписчиков на Youtube-канале, который она завела еще в 2015 году. Понимание о присутствии блогера в других соцсетях, помимо TikTok - важно, потому что это напрямую отражается на его доходах.



У 20-летней петербурженки Анны Ищук 3,9 млн подписчиков в TikTok. Основные категории ее контента - танцы и юмор. Девушка участвует в проекте Hype House Rus. За ее Instagram (700 тыс.) и Youtube (24 тыс.) наблюдают существенно меньше человек.

Следом за ними вершины TikTok покоряет уроженка поселка Двуреченск Свердловской области Анна Куценко. Она живет в Петербурге вместе с 8-летней дочерью Викой. За тем, как они поют и танцуют следят 2,5 млн человек. TikTok доминирует в их совместном творчестве и приносит основной доход. В Instagram у Анны 72,9 тыс. подписчиков, а на YouTube - 3,68 тыс.

«Работа блогера - это сегодня 100 тысяч рублей, завтра - (минус) 25. Если это только рекламные моменты, то ты не можешь знать, кто и когда у тебя что-то закажет, - делится с «Фонтанкой» Анна. - В последние месяцы сложновато, но вообще, когда я начинала, развивалась, доход был где-то 100-140 тыс. в месяц. Конечно же, это была основная моя деятельность».

Анна 12 лет работала инженером и ровно год назад, рискуя всем, ушла с работы в блогосферу. Она признается, что сначала очень много сил и времени вкладывала в свой Instagram, но он не взлетел. Тогда девушке предложили попробовать TikTok, она выложила несколько видео, потом поняла, что может сделать здесь что-то свое. В меланхоличном настроении она на ходу сочинила песню, записала и опубликовала - ролик выстрелил, дела пошли в гору. Сотни юзеров стали открывать рот (это популярный в TikTok формат, он называется липсинг - прим. «Фонтанки») уже под ее песню.



Однажды Анна без особых ожиданий предложила дочке вместе «поприкалываться» на видео. «Ролик сразу залетел на один -два миллиона просмотров. Для меня это был шок, я подумала: неужели детский контент интереснее, чем взрослый. И мы начали снимать с Викой. С этого момента за три недели у нас прибавилось 400 тыс. подписчиков», - рассказывает блогер.

1,2 млн подписчиков в TikTok набрал 19-летний петербуржец Антон Скисов. Он снимает скетчи про себя, друзей, отношения. Как он рассказал «Фонтанке», основной доход ему приносит Instagram, однако с рекламы и других активностей в TikTok блогер зарабатывает не менее 150 тыс. рублей в месяц. Он отмечает, что аудитория этой площадки достаточно лояльна, то есть принимает и любит автора таким, какой он есть. По оформлению и работе платформа для Антона одна из самых удобных. Например, все первичное редактирование видеоролика происходит в одном приложении. Вместе с ограниченным 15-секундным хронометражем это позволяет выпускать новые видео быстро.

К миллиону подбирается блогер Ира Блан, на аккаунте которой пока 846 тыс. подписчиков. Не так давно девушка тоже стала участницей дома Dream Team House. Ира позиционирует себя как бьюти-блогера, но в TikTok у нее помимо демонстрации макияжа появляются лайфстайловые, юмористические видео и различные челленджи. То, что блогер присоединилась к тикток-дому, все же говорит о том, что на данном этапе эта соцсеть является для нее основной, хотя количество ее подписчиков на других платформах находятся примерно на том же уровне. Канал на YouTube петербурженка создала в 2012 году, на него подписаны 708 тыс. человек, а в Instagram за ней следят 900 тыс. подписчиков.



Маха, Анна Ищук и Ира Блан сотрудничают с рекламным агентством Wildjam. «Фонтанка» запросила через него комментарий блогеров. Там сразу ответили, что свои доходы девушки прокомментировать не смогут, но в итоге и другие вопросы оставили без ответа.

Еще один петербургский блогер, который приближается к миллиону подписчиков в TikTok - это Миша Юрченко. Сейчас у него 770 тыс. подписчиков. Молодой человек снимает забавные зарисовки про свою жизнь, учебу, отношения, дружбу. Как он рассказал «Фонтанке» основную часть его дохода приносит Instagram, где у него сейчас 162 тыс. подписчиков. Тем не менее, по словам парня, с TikTok он в среднем зарабатывает около 60 тыс. рублей в месяц.

Секрет успеха

Феномен TikTok объясняется просто. Платформа обладает мощным катализатором получения популярности и как следствие заработка - своими хвалебными алгоритмами. Достаточно записать незамысловатый ролик, который TikTok покажет максимально широкому кругу случайных людей. Если кому-нибудь видео понравится, алгоритмы сами его подхватят и начнут продвигать. Для сравнения, алгоритмы YouTube устроены сложнее, а чтобы раскрутить аккаунт в Instagram нужно вкладывать деньги в рекламу, отмечают эксперты. «Фонтанка» обратилась к блогерам с вопросом, на что стоит ориентироваться начинающему пользователю, чтобы добиться успеха в соцсети.



По мнению Антона Скисова, нужно обладать уникальностью - она может проявляться во внешности или идеях для видео. «Ты должен быть просто открыт и тогда люди сами потянутся к тебе, любят за простоту, а если это смешивать с качественным контентом, то будет вообще супер», - рассуждает парень. Миша Юрченко тоже считает, что главное в TikTok - быть самим собой, а в поиске категории для будущих видео он советует отталкиваться от трендов - так заметят с большей вероятностью. Можно набрать на трендах первичную аудиторию, а потом уже на ее основе привлекать новых подписчиков с помощью того контента, который интересен самому блогеру.

«Сейчас легко дойти до миллиона, как говорят. Некоторые, к сожалению, выбирают не совсем подходящий путь, где они сами себя позорят, например. Они очень быстро набирают аудиторию, но я не советую таким заниматься», - говорит Анна Куценко. В то же время она уверена, что талантливый новобранец в TikTok не пропадет. И этому есть подтверждение в Петербурге. Например, более 150 тыс. подписчиков в TikTok набрал 69-летний репетитор по физике и математике Николай Милованов. Он объясняет школьный материал в коротких роликах со стихами и танцами.