Соседи Политеха объявили ему войну из-за уничтожения удобного для них прохода к станции метро. В университете считают, что проторенная дорожка приносит слишком много хлопот — от краденых велосипедов до подброшенных трупов. По букве закона, жителям уже стоит привыкать к новому маршруту.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбПУ) не планирует ограничивать горожанам доступ на территорию своего центрального кампуса. Об этом 16 октября заявили «Фонтанке» в администрации вуза. Проживающие в окрестных домах люди с конца августа били тревогу: их лишают парка, еще немного — и территория кампуса с ее благоустроенными и неблагоустроенными, но уж больно привычными тропинками будет недоступна, а ходить к метро им придется в обход. Камнем преткновения стала полюбившаяся жителям калитка, которая, как считают в университете, появилась незаконно и в неподходящем месте.



Площадь владений вуза у метро «Политехническая», по данным публичной кадастровой карты, составляет 460 тыс. кв. м. Это территория, ограниченная улицами Хлопина, Политехнической, Гидротехников и Гжатской, плюс еще часть, непосредственно примыкающая к Гражданскому проспекту. Собственно парковая зона — от Политехнической до Гжатской и от учебных корпусов за улицей Гидротехников до улицы Фаворского. Земля принадлежит Российской Федерации и находится в бессрочном пользовании СПбПУ. Это значит, что город тут не хозяин, хотя на территории есть 26 памятников, за содержанием которых наблюдает КГИОП, а за порядком следят правоохранительные органы.

Университет делит территорию с храмом Покрова Пресвятой Богородицы (со стороны метро) и двумя жилыми домами, которые изначально строились для преподавателей, но в 1990-е были приватизированы. Всего в них более 180 квартир. По данным администрации университета, на их владельцев приходится около 500 машин — по количеству пропусков. Большая часть жильцов не имеет сейчас отношения к Политеху. Их соседство с университетом временами становится напряженным, несмотря на то, что вуз за свой счет содержит дороги, трубы, крыши, водопровод и обеспечивает охрану. Способ «отрезать» жилые дома вместе с землей от вуза существует — так, например, поступили с корпусами на улице Хлопина, которые теперь принадлежат городу, но сделать это быстро не получится, хотя в далеких планах это есть, признался в разговоре с «Фонтанкой» руководитель административного аппарата ректора Владимир Глухов.



«Если вы посмотрите на карту города, не найдете там такого понятия, как парк Политехнического университета, — его нет (в администрации Политеха настаивают, что парк — это обиходное название данной территории, не зафиксированное в документах. — Прим. ред.). У нас называется парком все, что внутри забора. Фактически это все зеленые насаждения вокруг домов, — говорит он. — Исторически так получилось, что в одной части больше деревьев, чем домов. Там спортивный корт стоит, там Дом ученых, детская площадка. Есть кусок, но он не облагорожен. И люди, которые катаются здесь по субботам-воскресеньям, когда никого нет, они катаются и гуляют, конечно, по асфальтированным дорожкам, а не по неухоженым тропинкам». Дело в том, что эти две области находятся в разных концах участка. Чтобы пройти со стороны не облагороженной части к административным и учебным зданиям, вокруг которых асфальтированные дорожки, нужно пересечь всю территорию.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru

Во время прогулки корреспондент «Фонтанки» насчитал по периметру не менее семи открытых калиток. Нынешний конфликт разгорелся вокруг калитки на пересечении улиц Гжатской и Фаворского, которая оказалась удобна для жителей окрестных домов — находится со стороны продовольственного и строительного магазинов, поликлиники. Проходом удобно пользоваться, чтобы сократить путь от той самой «не облагороженной части парка» до «Политехнической», передвигаясь по диагонали через весь кампус. При этом со стороны Гжатской есть еще одна калитка, но до нее горожанам нужно пройти, судя по «Яндекс.картам», около 300 метров.



Битва за доступ в парк развернулась еще в первую волну коронавируса. Объединившиеся вокруг так называемого Политехнического парка активисты утверждают, что вход на его территорию во время самоизоляции был не ограничен, а полностью закрыт. Открытие произошло 24 августа — значительно позже, чем у других зеленых зон Петербурга. Но статуса городского парка эта земля не имеет, и, по закону, ею распоряжается Политех.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

«Первый день парк открыт, точнее, одна дверь у храма и ещё одна со стороны Гжатской улицы. С дверями какая-то неразбериха — люди заходят с колясками, а выйти через эти же двери не могут, так как они уже закрыты», — писали в группе «ВКонтакте» «Верните наш Политехнический». По словам горожан, в середине августа администрация вуза снабдила калитки магнитными замками, а в первых днях сентября заварила ту самую ключевую для них калитку.

«На территории парка находится минимум два так называемых профессорских дома. В одном точно есть жилые квартиры. И что они собрались делать с людьми, которые там проживают?» — возмущались местные.



Возмущение дошло до депутата городского Заксобрания Бориса Вишневского. В ответе на его письмо проректор СПбПУ по безопасности Александр Иванов писал: «В условиях пандемии проход на территорию никогда не закрывался полностью, а только ограничивался». На уточняющий вопрос «Фонтанки», как это было организовано, он сообщил, что сотрудники университета, преподаватели, студенты и жильцы профессорских домов могли пройти по пропускам, остальные — верующие, пожилые люди или мамы с детьми — могли попросить о входе в парк охрану. По его оценке, каждый день в храм пропускали около 150 прихожан, что по допандемийным меркам не так много. «Достаточно было случаев, когда приходили и по-наглому требовали: «Пустите, я хочу тут ходить». Вот это, конечно, мы пресекали», — говорит Иванов.

Охрана всех корпусов обходится университету в 150 млн в год, говорит Иванов. Даже при таких расходах поставить у каждой калитки по паре охранников не получается, денег пока хватает только на одну. Остальные, несмотря на установленные считыватели пропусков, в дневное время открыты настежь. При этом три калитки открыты круглосуточно — со стороны улиц Курчатова (около главного учебного корпуса), Гжатской и Фаворского. Другие автоматически блокируются в 23:00.

Фото: предоставил Центр безопасности СПбПУ Фото: предоставил Центр безопасности СПбПУ Фото: предоставил Центр безопасности СПбПУ Фото: предоставил Центр безопасности СПбПУ

«У нас слишком свободно, и мы стремимся сделать калитку там, где есть дорожка, где мы можем поставить при необходимости охранников и камеры», — сказал «Фонтанке» Владимир Глухов. Ту самую калитку в дальнем и темном углу парка — на пересечении Гжатской и Фаворского — обеспечить видеонаблюдением и светом будет слишком дорого, объясняют в администрации. В том числе, это связано с ее удаленностью от «цивилизованной» части кампуса.

Этот закуток можно назвать брешью в системе безопасности Политеха. В ректорате рассуждают так: сейчас зайти на территорию университета может любой, это угрожает безопасности студентов, сотрудников университета и жителей домов, а также их имуществу и собственности вуза, которую университет обязан обеспечивать по закону. Задача непростая, потому что во время занятий по будням на территории одновременно могут находиться до 15 тыс. человек. По данным проректора по безопасности, за последние месяцы с велопарковок на территории вуза у студентов украли три велосипеда. Свежа в памяти сотрудников центра безопасности, в общем-то, типичная история с цыганкой, которая обманом выманила у студентки деньги и драгоценности. Также они напоминают о случае, когда на лавочке в парке со стороны Гжатской оставили труп младенца. Преступников, которые сбегают через темный угол, не видят камеры, поэтому небезопасную калитку решили наконец закрыть на замок, но однажды ночью преграду срезали. После этого набега сотрудники обнаружили сломанный забор, огораживающий детскую площадку. В конце концов проход решили заварить.



Территорию со стороны Гжатской и Фаворского планируют обнести новой оградой, и создание калитки в спорном месте этот проект не предусматривает. Считается, что она появилась в 1990-х или начале 2000-х после того, как подлинный забор Политеха был уничтожен. В то время представления «об антитеррористической защищенности» кардинально отличались от нынешних, отмечает Иванов.

В администрации вуза подчеркивают, что готовы обсуждать компромиссный вариант вместе с жителями, но сетуют, что те пока только пишут письма в различные инстанции и посты в соцсетях, лично в ректорат никто из недовольных не приходил. «Единственный человек, который ко мне приходил, это был наш студент, который хотел разобраться», — говорит проректор по безопасности.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

