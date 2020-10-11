Тренировка по борьбе закончилась переломом шеи для ученика петербургского спортклуба

Ученик спортивного клуба «Сатурн» на Софийской улице, 4, сломал шею во время тренировки по борьбе. Как стало известно «Фонтанке» 11 октября, всё произошло накануне около 17 часов вечера.

Молодого человека 2001 года рождения госпитализировали с переломом шейного отдела позвоночника и повреждением спинного мозга.



Спортсмен находится в тяжёлом состоянии, в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе его направили на экстренную операцию.

Дозвониться до клуба «Сатурн» корреспонденту не удалось. В центре занимаются боксом и борьбой.