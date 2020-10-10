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10.10.2020 17:38
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Современное искусство открыло двери старинного особняка на Литейном, куда не пускали публику с 1990-х

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Двери исторического особняка семьи Лопухиных и Нарышкиных на Литейном проспекте, во дворе которого с лета работает общественное пространство «Третье место», в эти выходные открыты. Можно подняться по парадной лестнице, миновать огромные зеркала, пройти по анфиладе залов второго этажа и увидеть десятки старинных деревянных дверей с витиеватыми украшениями.

Авторы проекта уточняют, что попасть в эти залы у широкой публики не было возможности с 1990-х годов. Как убедился на месте корреспондент «Фонтанки», сейчас в обветшавших, местами исписанных граффити парадных залах, весьма людно, во многих посетителях угадываются завсегдатаи выставок и проектов в арт-сфере: в потоке попадаются люди с брендированными сумками с Венецианской биеннале и из Эрмитажа.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Поводом показать здание публике стала ярмарка современного искусства, которая проводится в пространстве Third Place 10–11 октября. В рамках выставки продажи представлены живопись, графика и объекты, запланированы лекции, перформансы и медиапроекты. Вход свободный.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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