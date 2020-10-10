Двери исторического особняка семьи Лопухиных и Нарышкиных на Литейном проспекте, во дворе которого с лета работает общественное пространство «Третье место», в эти выходные открыты. Можно подняться по парадной лестнице, миновать огромные зеркала, пройти по анфиладе залов второго этажа и увидеть десятки старинных деревянных дверей с витиеватыми украшениями.



Авторы проекта уточняют, что попасть в эти залы у широкой публики не было возможности с 1990-х годов. Как убедился на месте корреспондент «Фонтанки», сейчас в обветшавших, местами исписанных граффити парадных залах, весьма людно, во многих посетителях угадываются завсегдатаи выставок и проектов в арт-сфере: в потоке попадаются люди с брендированными сумками с Венецианской биеннале и из Эрмитажа.

