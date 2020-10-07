Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о введении уголовной ответственности за отрицание в Интернете преступлений, выявленных Нюрнбергским трибуналом, а также за распространение лжи о действиях СССР во время Второй мировой войны. Об этом в среду, 7 октября, сообщает ТАСС.

«Законопроект направлен на усиление мер уголовной ответственности за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично», — цитирует государственное информационное агентство текст инициативы Яровой.

Заместитель Вячеслава Володина предлагает дополнить УК РФ «положениями, предусматривающими уголовную ответственность за совершение указанных деяний» в Сети. «Правительство РФ поддерживает законопроект», — сказано в проекте отзыва кабмина. «Формулировка «заведомо ложные сведения» хорошо перекликается с формулировкой из статьи советского УК «заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй»» (до трёх лет лишения свободы. — Прим. ред.). Никогда в советской практике эта «заведомая ложность» не доказывалась, а исходили из того, что «это же общепринято». Советская картина истории, история СССР, история отношений СССР с остальным миром в значительной мере состояла именно из заведомо ложных измышлений. Я полагаю, что на защиту именно этих заведомо ложных измышлений в Интернете и направлен законопроект», — прокомментировал «Фонтанке» инициативу Яровой член правления Международного «Мемориала» Александр Черкасов. Правозащитник уверен, что легализация инициативы станет серьёзной проблемой для историков.

«Известный случай применения закона об отрицании решений Нюрнбергского трибунала касался жителя Перми, который утверждал, что Советский Союз и нацистская Германия «по сговору начали Вторую мировую». Дело закончилось крупным штрафом и иммиграцией обвиняемого. Но где здесь оспаривание решения Нюрнбергского трибунала? Оказывается, что, поскольку в решении трибунала о чём-то не сказано, значит, этого и не существовало. Поскольку трибунал не говорил о нападении на Польшу двух больших друзей в 1939 году, то, стало быть, утверждения об этом и есть нарушение закона. Речь идёт о действиях СССР в контексте Второй мировой войны. Например, массовые карательные депортации народов, которые и географически, и по времени укладываются в обсуждаемый период. Это же не просто преступления против человечности, а преступления геноцида. И вот такая комиссарско-полицейская активность не способствует установлению истины. Истина не в полицейском участке устанавливается! Для исторической науки это будет означать смерть путём удушения», — считает член правления «Мемориала» Черкасов.

*Международное историко-просветительское правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» принудительно включено в список «иностранных агентов» Минюста в 2015 году.

Фрагмент экспозиции в мемориальном комплексе бывшего концлагеря Аушвиц, Освенцим, Польша Фото: Николай Нелюбин/«Фонтанка.ру»

В свою очередь партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин сообщил «Фонтанке», что предлагаемый законопроект направлен на усиление ответственности за реабилитацию нацизма, «которая уже и так установлена в действующей статье 354.1 УК РФ (до трёх лет лишения свободы. — Прим. ред.)». «Реабилитация нацизма и в действующей редакции уголовного закона является преступлением при условии ее совершения публично. Законопроект же предлагает ужесточить наказание, если информация будет распространяться в сети Интернет. Такие поправки свидетельствуют об очередных мерах по ограничению свободы распространения информации. Не секрет, что история Второй мировой войны сегодня чрезмерно политизирована. Но вместо того, чтобы вести разъяснительную работу, публиковать архивы, проводить объективные исследования, в очередной раз с помощью запретов и страха уголовного наказания пытаются что-то запретить. Опасность таких норм закона в том, что их, скорее всего, начнут применять в целях преследования, в т. ч. и за изложение политически неправильной точки зрения на исторические события», — прогнозирует правоприменительную практику Алексей Добрынин.



Ранее в 2020 году в рамках конституционной реформы российское государство взяло на себя обязательство по защите «исторической правды». Как говорил в интервью «Фонтанке» накануне изменения основного закона страны историк Лев Лурье, логическим развитием этой нормы должно стать официальное возвращение цензуры.

