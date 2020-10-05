Божественная продленка. Школам Петербурга назначили православных кураторов

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Петербургские школы закрепляют за православными храмами, а светское просвещение немыслимо без вкрапления ортодоксальных ноток. Районные администрации рассылают в образовательные учреждения настоятельные письма о проведении встреч со своими епархиальными кураторами.

Читатель «Фонтанки», педагог петербургской школы, прислал в редакцию письмо-рассылку одного из районных отделов образования.

«С 5 по 8 октября 2020 года кураторы от благочиния будут связываться для обсуждения и согласования плана совместных мероприятий в 2020/2021 учебном году... Просьба принять личное участие в обсуждении взаимодействия с кураторами. Цель такого взаимодействия: повысить знание православной культуры и духовно-нравственную грамотность обучающихся», — говорится в письме.



Подлинность рассылки «Фонтанке» подтвердили учителя нескольких школ этого района.

Школьное окормление в Петербурге опирается на подписанное митрополитом «Положение о центре духовной культуры и образования (ЦДКО) благочиннического округа Санкт-Петербургской епархии». Количество благочиний в городе 18, по количеству районов. В каждом — свой ЦДКО, возглавляемый священником. Их курирует отдел религиозного образования епархии.

Задачи ЦДКО прозрачны и отчетливы: налаживать сотрудничество с чиновниками и педагогами и проводить с ними мероприятия понятной направленности, воспитывать детей на основе ценностей православной культуры, обеспечивать учителей методической поддержкой, помогать священникам в курировании общеобразовательных школ.

Для формализации связей между православными ячейками и школами Смольный и епархия разработали «типовое соглашение о сотрудничестве в сфере духовно-нравственного образования и воспитания администрации района и руководства благочиннического округа епархии».



Стороной договора от администраций выступают информационно-методические центры (ИМЦ). В каждом таком центре есть методисты по духовному образованию.

Методист Фрунзенского района Наталья Касаткина уверяет, что школы церковно-приходскими не станут, а священники с лекциями о жизни вечной ходить по классам не будут.

«Деятельность православных кураторов скорее направлена на помощь педагогам, чтобы не было перекосов, чтобы они не плели непонятно что из Интернета, — говорит Касаткина. — Чтобы осветить православную тематику, учителю не лишним будет проконсультироваться у куратора».

По словам Касаткиной, все школы города прикреплены к конкретным храмам.

На вопрос, сотрудничают ли благочиния со школами, пресс-секретарь администрации Фрунзенского района Михаил Калинин ответил, что «конкретный человек может сотрудничать с конкретным человеком», но благочиния — это «теологический институт, который никак не пересекается с гражданской жизнью». «Все сугубо индивидуально, где-то в городе есть такое сотрудничество, и оно конструктивно», — отметил он. Также Калинин заверил, что из-за пандемии в ближайшее время не может идти речи ни о каких совместных мероприятиях церкви и школы.



Православному духовенству существенно упрощен путь в петербургские школы. Например, епархия не только и не столько через свои информационные ресурсы рекламирует конкурс детского творчества «Красота божьего мира», проводимый с добра митрополита Кирилла, а через комитет образования доводит информацию до директоров школ. О «Красоте божьего мира» сведения размещаются на сайтах образовательных учреждений. Задача конкурса — приобщение молодежи к православной культуре.

В феврале 2020 года в Петербурге педагоги участвовали в православных семинарах по подготовке епархиального конкурса «Добрые уроки-2020» при участии комитета образования. Конкурс проводился среди школьников. Его приурочили к 75-летию Победы, но тематика — «Воинство земное и небесное. Архангел Михаил». Семинары проводились в храмах.

Ежегодно проводятся совместные рождественский и пасхальный фестивали, уроки добра, конкурс «Святое имя года», районные администрации участвуют в распространении информации о православной олимпиаде среди школьников «Наше наследие», которую проводит Свято-Тихоновский гуманитарный университет.



«Фонтанка» отправила комитету образования вопросы о школьном сотрудничестве с епархией — завершена ли работа по «приписыванию» образовательных учреждений города к конкретным приходам и храмам, существуют ли нормативы по количеству учеников, которые должны принимать участие в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях, проводимых совместно, что стоит за рассылкой районными отделами образования города педагогам о встречах с кураторами от благочиний для «повышения знаний православной культуры и духовно-нравственной грамотности обучающихся».

В комитете образования Петербурга прикрепление школ к храмам опровергли.

«Работа по «приписыванию» образовательных учреждений к храмам или приходам в нашем городе не проводилась и не планируется. Таких планов нет ни у комитета по образованию, ни у петербургской митрополии, насколько нам известно», — сообщили в пресс-службе.

Александр Ермаков, Елена Ваганова,

«Фонтанка.ру»