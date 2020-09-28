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28.09.2020 08:44
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Der Spiegel: Меркель тайно навестила Навального в берлинской клинике Charite

Канцлер Германии Ангела Меркель посещала оппозиционера Алексея Навального в берлинской клинике Charite. Об этом 28 сентября пишет еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источник.

«По информации Spiegel, канцлер в условиях полной секретности навестила российского оппозиционного политика, когда он лежал на больничной койке в берлинской Charite», - пишет газета.

Когда именно состоялся визит, а также общались ли канцлер с политиком, газета не уточняет.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

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Комментарии (13)

Агроном аэродрома
Передала шифровку Владимиру Владимировичу?
Алекс81
Немцы предлагают остаться Навальному в Германии, объясняя безопасностью. Сказали, будешь жить в бункере на первом этаже, на втором живут Скрипали. Навальный согласился. Ночью поднимается на второй этаж, подходит к спящему Скрипалю:
- Ну че, с*ка, думал не достанем ?!
Delon
Какая-то тенденция, понимаешь. Тайный визит КАНЦЛЕРА, тайная инаугурация ПРЕЗИДЕНТА. Ждем ещё тайных открытий.
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