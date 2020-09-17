Bild: Бутылки из номера Навального вывезли в Германию спасательным бортом

Глава фонда Cinema for Peace, который организовал перевозку Навального в немецкую клинику Charite, раскрыл подробности вывоза бутылок из гостиничного номера Алексея Навального.



«Бутылки с водой, о которых мы говорим, были перевезены на немецком спасательном самолете», — заявил 17 сентября основатель немецкого правозащитного фонда Cinema for Peace Яка Бизилдж изданию Bild.



По его словам, «начальник штаба Навального» попросил убедиться, что бутылки можно транспортировать. Команда лайнера «сделала все возможное», чтобы доставить их в Берлин.

