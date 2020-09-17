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17.09.2020 17:54
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Bild: Бутылки из номера Навального вывезли в Германию спасательным бортом

Глава фонда Cinema for Peace, который организовал перевозку Навального в немецкую клинику Charite, раскрыл подробности вывоза бутылок из гостиничного номера Алексея Навального.

«Бутылки с водой, о которых мы говорим, были перевезены на немецком спасательном самолете», — заявил 17 сентября основатель немецкого правозащитного фонда Cinema for Peace Яка Бизилдж изданию Bild.

По его словам, «начальник штаба Навального» попросил убедиться, что бутылки можно транспортировать. Команда лайнера «сделала все возможное», чтобы доставить их в Берлин.

Соратники российского политика также сегодня, 17 сентября, изложили свои версии того, как им удалось получить бутылки, а также опубликовали видео сбора «улик» из гостиничного номера оппозиционера. Георгий Албуров уточнил, что тару вывезла семья Навального.

Спецборт авиакомпании FAI rent-a-jet забрал Алексея Навального из Омска на лечение в немецкую клинику Charite 22 августа.

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Комментарии (14)

PapaKarlo
Сказка про бутылки ни в какие ворота не лезет,.. Просто смешно. Просто не верится, что дотошные немецкие следственные органы, могут считать их вещ доками. Ни прокурор, ни суд не примет эти доказательства у следствия. Если такое было возможно, то все преступления раскрывались бы за 3 дня. Следователи подсовывали к делам топоры, бутылки, ножи, пистолеты и прочее
260871131
Наверное такой самолёт и организация занимающаяся не только больными но и политическими инсинуациями и вывозом улик должны попасть под санкции, запрет появляться в России а в случае появления аресту и суду за противодействие следствию.
avtech
Вы часто летаете спец мед самолетами?
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