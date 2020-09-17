Группа Shortparis выпустила новый клип — с петухами, рубленым мясом и отсылом к французским протестам 1968 года
Петербургская группа Shortparis выпустила клип на песню «КоКоКо / Cтруктуры не выходят на улицы», выпущенную 11 сентября.
Сюжетно видео перекликается с композицией — вокалист Николай Комягин изображает петуха, а часть съемок проходит на птицефабрике. Есть и другие необычные сцены — например, в одной из них фронтмен танцует на прилавке продуктового магазина под равнодушные взгляды продавщиц. Также показан разделочный цех, где на крюках висят туши животных — по ходу клипа их сменяют сами музыканты.
Название работы — «Структуры не выходят на улицы» — отсылает к одному из самых известных лозунгов 1968 года, который писали протестующие на зданиях Парижа.
Цельного повествования в клипе нет, а увиденное оставляет обширный простор для интерпретаций. Участники Shortparis рассказали «Медузе», что текст песни и сценарий клипа были написаны еще в первые месяцы карантина «и, конечно, самоуглублены в специфику нашей страны». Считая, что иллюстрировать актуальную повестку — путь тупиковый, музыканты, однако, были вынуждены признать, что вновь с ней совпали: произошедшие с тех пор политические события не могут не наводить на мысли об аналогиях.
Shortparis — российская группа, играющая в стилях post-pop, pop-noir, experimental. Основана в 2012 году музыкантами родом из Новокузнецка. Участники группы ставят себя в оппозицию по отношению к современной сцене, стремятся выйти за рамки традиционных музыкальных выступлений и тяготеют к перформативным практикам современного искусства. Последний на данный момент альбом коллектива — «Так закалялась сталь» — вышел 1 ноября 2019 года.
Ранее стало известно, что Shortparis примут участие в записи альбома на стихи Осипа Мандельштама.