Сюжетно видео перекликается с композицией — вокалист Николай Комягин изображает петуха, а часть съемок проходит на птицефабрике. Есть и другие необычные сцены — например, в одной из них фронтмен танцует на прилавке продуктового магазина под равнодушные взгляды продавщиц. Также показан разделочный цех, где на крюках висят туши животных — по ходу клипа их сменяют сами музыканты.

Название работы — «Структуры не выходят на улицы» — отсылает к одному из самых известных лозунгов 1968 года, который писали протестующие на зданиях Парижа.



Цельного повествования в клипе нет, а увиденное оставляет обширный простор для интерпретаций. Участники Shortparis рассказали «Медузе», что текст песни и сценарий клипа были написаны еще в первые месяцы карантина «и, конечно, самоуглублены в специфику нашей страны». Считая, что иллюстрировать актуальную повестку — путь тупиковый, музыканты, однако, были вынуждены признать, что вновь с ней совпали: произошедшие с тех пор политические события не могут не наводить на мысли об аналогиях.