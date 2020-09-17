FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
74.93р88.86р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
17.09.2020 10:01
0
Печать

Граффити Покраса Лампаса появилось в небе над Петербургом

Виртуальное граффити художника-каллиграфа Покраса Лампаса появилось в небе над Петербургом. Увидеть его можно 17 сентября — но только на панорамах в Яндекс.Картах.

Летающий венок из букв, пронзенный лазерным лучом, вознесся над Невой близ Петропавловской крепости. Работа создана в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA. В отличие от предыдущего произведения Покраса Лампаса, созданного для этого проекта, — знаменитого «Метасупрематического креста» на площади в Екатеринбурге, — смысл нынешнего послания читается легко: «Новая визуальная культура».

Фото: предоставлено организаторами

Воздушное пространство города на Неве стало не единственным местом, где художники, участвующие в фестивале STENOGRAFFIA, разместили свои работы. Так, виртуальные граффити можно увидеть на фасаде здания Российской Академии Наук в Москве, а также в Екатеринбурге, Краснодаре и Перми.

Месяц назад Покрас Лампас оставил еще одну свою работу в Екатеринбурге — уже в рамках фестиваля «Карт-бланш» он расписал вентиляционный куб в сквере у Театра драмы. Однако менее чем через сутки произведение испортили.

Фото: предоставлено организаторами

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний