Граффити Покраса Лампаса появилось в небе над Петербургом
Виртуальное граффити художника-каллиграфа Покраса Лампаса появилось в небе над Петербургом. Увидеть его можно 17 сентября — но только на панорамах в Яндекс.Картах.
Летающий венок из букв, пронзенный лазерным лучом, вознесся над Невой близ Петропавловской крепости. Работа создана в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA. В отличие от предыдущего произведения Покраса Лампаса, созданного для этого проекта, — знаменитого «Метасупрематического креста» на площади в Екатеринбурге, — смысл нынешнего послания читается легко: «Новая визуальная культура».
Воздушное пространство города на Неве стало не единственным местом, где художники, участвующие в фестивале STENOGRAFFIA, разместили свои работы. Так, виртуальные граффити можно увидеть на фасаде здания Российской Академии Наук в Москве, а также в Екатеринбурге, Краснодаре и Перми.
Месяц назад Покрас Лампас оставил еще одну свою работу в Екатеринбурге — уже в рамках фестиваля «Карт-бланш» он расписал вентиляционный куб в сквере у Театра драмы. Однако менее чем через сутки произведение испортили.