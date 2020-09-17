Граффити Покраса Лампаса появилось в небе над Петербургом

Виртуальное граффити художника-каллиграфа Покраса Лампаса появилось в небе над Петербургом. Увидеть его можно 17 сентября — но только на панорамах в Яндекс.Картах.



Летающий венок из букв, пронзенный лазерным лучом, вознесся над Невой близ Петропавловской крепости. Работа создана в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA. В отличие от предыдущего произведения Покраса Лампаса, созданного для этого проекта, — знаменитого «Метасупрематического креста» на площади в Екатеринбурге, — смысл нынешнего послания читается легко: «Новая визуальная культура».