FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
10.09.2020 15:54
2
Печать

IATA: Для доставки вакцин от коронавируса нужны военная точность, прохлада и 8000 самолётов-гигантов

Доставка вакцины от COVID-19 по всему миру может стать вызовом для авиации и самой большой транспортной проблемой в истории. Об этом предупреждает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Как пишет BBC 10 сентября, ассоциация призывает правительства стран, транспортные компании и производителей вакцин переходить к активной подготовке к развозке препаратов, поскольку эффективная доставка по всему миру сопряжена с «огромным количеством логистических и программных препятствий на всех пунктах цепочек».

«Безопасная доставка вакцин против COVID-19 станет миссией века для мировой авиагрузовой отрасли. Но этого не произойдет без тщательного предварительного планирования. И время для этого пришло, — говорит исполнительный директор IATA Александр де Жуниак. — Даже если мы предположим, что половину необходимых вакцин можно будет транспортировать по суше, отрасль грузовых авиаперевозок все равно столкнется с самой большой транспортной проблемой за всю историю».

По подсчётам IATA, чтобы доставить разовую дозу вакцины 7,8 млрд жителей Земли, потребуется порядка 8 тысяч самолётов, аналогичных гиганту Boeing 747. При этом транспортировка потребует «почти военной точности» и диапазона температур от 2 до 8 градусов в местах, где будет храниться вакцина. Не исключено, что для некоторых препаратов нужны будут более низкие температуры, которые можно обеспечить далеко не во всех самолётах.

Ещё одной проблемой на пути от производителя к потребителю называют безопасность. Как отмечают специалисты, вакцина будет очень ценным товаром, так что необходимо проработать защиту от взлома и краж.

В России финальную, 3-ю фазу клинических испытаний проходит разработка Центра Гамалеи. На этом же этапе британский препарат, который разрешено тестировать в том числе в Петербурге. Его испытания приостановлены из-за побочной реакции у добровольца. К проверке на людях готов также китайский назальный спрей от COVID-19. Всего в этой стадии примерно два десятка препаратов, ещё 140 вакцин находятся на ранней стадии разработки.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

SlawaPiter
Рогозина в ТЕМУ и весь МИР передохнет !
mangup
вакцину от гриппа как-то же возят каждый год и не шумят об этом. а тут прямо заговор против человечества какой-то..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний