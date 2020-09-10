IATA: Для доставки вакцин от коронавируса нужны военная точность, прохлада и 8000 самолётов-гигантов

Как пишет BBC 10 сентября, ассоциация призывает правительства стран, транспортные компании и производителей вакцин переходить к активной подготовке к развозке препаратов, поскольку эффективная доставка по всему миру сопряжена с «огромным количеством логистических и программных препятствий на всех пунктах цепочек».

Доставка вакцины от COVID-19 по всему миру может стать вызовом для авиации и самой большой транспортной проблемой в истории. Об этом предупреждает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

«Безопасная доставка вакцин против COVID-19 станет миссией века для мировой авиагрузовой отрасли. Но этого не произойдет без тщательного предварительного планирования. И время для этого пришло, — говорит исполнительный директор IATA Александр де Жуниак. — Даже если мы предположим, что половину необходимых вакцин можно будет транспортировать по суше, отрасль грузовых авиаперевозок все равно столкнется с самой большой транспортной проблемой за всю историю».



По подсчётам IATA, чтобы доставить разовую дозу вакцины 7,8 млрд жителей Земли, потребуется порядка 8 тысяч самолётов, аналогичных гиганту Boeing 747. При этом транспортировка потребует «почти военной точности» и диапазона температур от 2 до 8 градусов в местах, где будет храниться вакцина. Не исключено, что для некоторых препаратов нужны будут более низкие температуры, которые можно обеспечить далеко не во всех самолётах.



Ещё одной проблемой на пути от производителя к потребителю называют безопасность. Как отмечают специалисты, вакцина будет очень ценным товаром, так что необходимо проработать защиту от взлома и краж.

