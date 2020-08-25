Володин в ситуации с Навальным увидел злой умысел иностранного вмешательства и поручил проверить, не Запад ли отравил оппозиционера

Заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, по его словам, «заставляют посмотреть на эту ситуацию по‑другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны?». Слова спикера приводит сайт Госдумы.

Активная поддержка западными странами Алексея Навального и их требования провести расследование отравления оппозиционера могут указывать на то, что они хотят оказать давление на внутреннюю политику России. Об этом заявил 25 августа председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Володин усомнился в том, что такую же поддержку, как Навальному, Германия оказала бы любому гражданину России.

Свой довод о злонамерении Запада он подкрепил ссылкой на происходящее в Белоруссии — якобы после выборов президента Белоруссии на Россию оказывалось давление, чтобы она не вмешивалась во внутренние дела соседней республики. «При этом страны Евросоюза, Украина, США стали бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела суверенного государства Беларусь, оказывая помощь оппозиционерам и устраивая провокации. Если посмотреть через эту призму, многое встает на свои места», — рассуждает Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что произошедшее с Навальным проанализирует комитет. Но не с точки зрения возможного преступления в отношении оппозиционного политика, а «чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны».