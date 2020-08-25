Посол США призвал расследовать отравление Навального

Американский посол в России Джон Салливан заявил о необходимости «незамедлительного, всестороннего и прозрачного расследования» случившегося с Алексеем Навальным.



«Полученные данные медобследования Алексея Навального говорят о необходимости незамедлительного, всестороннего и прозрачного расследования со стороны российских властей, чтобы привлечь к ответственности тех, кто стоит за этим преступлением», — заявил 25 августа Салливан в Twitter.

По его словам, результаты исследований немецкой клиники Charite, куда доставили оппозиционера, свидетельствуют, что «российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен».