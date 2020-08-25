Посол США призвал расследовать отравление Навального

Американский посол в России Джон Салливан заявил о необходимости «незамедлительного, всестороннего и прозрачного расследования» случившегося с Алексеем Навальным.
«Полученные данные медобследования Алексея Навального говорят о необходимости незамедлительного, всестороннего и прозрачного расследования со стороны российских властей, чтобы привлечь к ответственности тех, кто стоит за этим преступлением», — заявил 25 августа Салливан в Twitter.
По его словам, результаты исследований немецкой клиники Charite, куда доставили оппозиционера, свидетельствуют, что «российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен».
Ранее Франция и Германия также призвали провести расследование произошедшего с российским политиком.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.
Основным «рабочим диагнозом» Навального было нарушение обмена веществ. Лишь 22 августа политика разрешили вывезти в берлинскую клинику «Шарите». Спустя два дня немецкие специалисты огласили своё заключение: его отравили веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы».