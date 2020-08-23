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23.08.2020 11:45
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Оплативший самолет в Германию для Навального бизнесмен Зимин рассказал о «дичи», своем удивлении и деньгах

Бизнесмен Борис Зимин отреагировал на многочисленные благодарности, которыми его «закидали» после того, как стало известно, кто оплатил транспортировку Алексея Навального в Германию. Эмоциями он поделился в Facebook 23 августа.

Зимин начал с того, что не очень понимает вызванный его поступком ажиотаж. «Что ж за ужас такой у нас в стране, что оказание неотложной, жизненно важной помощи вызывает столько пожатий рук и похлопываний по плечу», — задался вопросом Зимин и вспомнил осужденного по педофильской статье историка Юрия Дмитриева и Сергея Мохнаткина, которого помиловал Медведев. В мае этого года правозащитник, которого по мнению Зимина «ломали 10 лет», скончался.

«Давайте обратим внимание и пожмём руки тем многим рядом с нами, кто впрягается во что-то ради принципов, по совести, рискуя собой и своим благосостоянием», — призвал бизнесмен.

На предложение возместить ему часть затрат, Зимин сказал, что лучше отнести деньги в «ФБК или в Дом с маяком, или и туда, и туда». «Но лучше делайте правильный выбор. Если значимое количество людей хотя бы однажды сделают правильный, единственный, очевиднейший выбор, наша страна станет сильно другой. По крайней мере, будет немыслима ситуация, когда политик отравлен злоумышленниками, а родным и соратникам приходится буквально выцарапывать отравленного из страны, а государство (в разных своих ипостасях и через разные рупоры) несёт какую-то стыдную дичь», — заключил Зимин.

Навального перевезли в немецкую клинику Charite в Берлине накануне, семье с трудом удалось вывезти его из Омска, куда он попал утром 20 августа с подозрением на отравление. Результаты исследований и прогнозы немецкие врачи пока не дают.

Борис Зимин — российский ученый-радиотехник и предприниматель. Он является почетным президентом компании «Вымпел-Коммуникации», которой принадлежит торговая марка «Билайн». Также Зимин основал некоммерческий семейный фонд социальных инвестиций «Династия».

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Комментарии (32)

Мужской Взгляд
Оказывается у нас есть бизнесмен Зимин, у которого нашлись 70 тысяч ненужных ему долларов, которые он заплатил за самую выгодную в его жизни рекламу. Слава плодит славу, деньги к деньгам.
nikname
Ну тогда надо похлопать по плечу и сказать спасибо В. ПУТИНУ! Ведь если бы не было получено разрешение на вылет из страны, то никакие оплаты бы не помогли! ))
Antipode
Навального явно отравили или подвергли воздействию жизненно-опасных веществ, что привело его в тяжелое состояние. Другой человек помог ему выбраться в Германию, где он сейчас находится в безопасности и обеспечил ему квалифицированное лечение. Там нет ни копейки народных денег. Навальный выступает с разоблачениями ЕДРА и прочей вертикали власти, доказывая поголовное воровство народных денег и прочие преступления на которой и построена пресловутая вертикаль. Почему его критики не утверждают, что власть и ЕДРО являются собрание кристально честных людей пекущихся исключитеьно об интересах простых людей? Если же они согласны с тезисом что во власти недостойные люди, то к чему злобствовать и делиться прочим бредом с достойной публикой. Надоело господа. Здоровья Алексею!
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