Оплативший самолет в Германию для Навального бизнесмен Зимин рассказал о «дичи», своем удивлении и деньгах

Зимин начал с того, что не очень понимает вызванный его поступком ажиотаж. «Что ж за ужас такой у нас в стране, что оказание неотложной, жизненно важной помощи вызывает столько пожатий рук и похлопываний по плечу», — задался вопросом Зимин и вспомнил осужденного по педофильской статье историка Юрия Дмитриева и Сергея Мохнаткина, которого помиловал Медведев. В мае этого года правозащитник, которого по мнению Зимина «ломали 10 лет», скончался .

Бизнесмен Борис Зимин отреагировал на многочисленные благодарности, которыми его «закидали» после того, как стало известно, кто оплатил транспортировку Алексея Навального в Германию. Эмоциями он поделился в Facebook 23 августа.

«Давайте обратим внимание и пожмём руки тем многим рядом с нами, кто впрягается во что-то ради принципов, по совести, рискуя собой и своим благосостоянием», — призвал бизнесмен.



На предложение возместить ему часть затрат, Зимин сказал, что лучше отнести деньги в «ФБК или в Дом с маяком, или и туда, и туда». «Но лучше делайте правильный выбор. Если значимое количество людей хотя бы однажды сделают правильный, единственный, очевиднейший выбор, наша страна станет сильно другой. По крайней мере, будет немыслима ситуация, когда политик отравлен злоумышленниками, а родным и соратникам приходится буквально выцарапывать отравленного из страны, а государство (в разных своих ипостасях и через разные рупоры) несёт какую-то стыдную дичь», — заключил Зимин.



Навального перевезли в немецкую клинику Charite в Берлине накануне, семье с трудом удалось вывезти его из Омска, куда он попал утром 20 августа с подозрением на отравление. Результаты исследований и прогнозы немецкие врачи пока не дают.