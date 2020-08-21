«Я вижу какую-то несправедливость». Ефремов разговорился на суде и сменил адвоката
Михаил Ефремов заявил суду, что в смертельном ДТП мог быть пассажиром, а каждому из потерпевших перевел по 200 тысяч рублей.
На девятый день захватывающих заседаний в Пресненском суде актер Михаил Ефремов, который до этого в зале молчал, рисовал или читал молитвослов, наконец заговорил. Главное признание: он помнит, что сидел на пассажирском сиденье. Актер пожаловался на то, что свидетелей защиты «обхихикивают», судебное разбирательство идет слишком быстро, а судья не разрешает провести дополнительные экспертизы. В ход пошла профессиональная кинематографическая терминология и неопровержимый аргумент: «Вам жалко, что ли?»
Утро очередного трудного дня в Пресненском суде началось с телефонного минирования. В предыдущий раз эвакуацию и проверку провели так быстро, что судебные приставы даже не успели довезти обвиняемого Ефремова до дома, где он рассчитывал отобедать. 21 августа со всеми положенными в случае «минирования» процедурами управились еще до начала заседания. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев пошел в атаку практически сразу же. Он потребовал отвода судьи Елены Абрамовой и возвращения уголовного дела в прокуратуру, потому что там не хватает важных экспертиз. Однако ни того, ни другого добиться не удалось.
Тогда Пашаев начал расспрашивать своего подзащитного, обратив внимание на отметины на шее Ефремова. И актер начал говорить. Отметины он связал с ремнем безопасности, который, вероятно, «перекинул», когда садился в автомобиль. А может, и не садился, а «затащили».
«Есть такое понятие в кинематографе — «монтаж салатом», — цитирует Ефремова РАПСИ. — Какие-то блики только. Я не знаю, нужно ли это говорить, но когда я ездил на пассажирском сиденье — я пристегивался сзади». Подсудимый подчеркнул, что вообще не стремился в тот день сесть за руль, а на видео с камер наблюдения, заснявших, как актер садится в машину и отъезжает от бара «Ulysse» в день ДТП, либо другой человек, либо ролик снят не 8 июня. А 8 июня около бара Ефремов, по его словам, подходил к машине только затем, чтобы взять банковскую карточку, лежавшую на пассажирском сиденье.
«Вам жалко одну экспертизу сделать? Вам жалко? Почему другие дела идут долго? — удивлялся Ефремов. — Почему вы впятером и два прокурора на одной стороне выступаете?» А потом заявил, что у него «в голове салат» и он точно не помнит, садился ли на пассажирское сиденье своей машины в день ДТП.
Тем временем представители потерпевших попросили возбудить уголовное дело о ложных показаниях в отношении свидетеля Кобца, который накануне рассказывал, что видел за рулем джипа Михаила Ефремова какого-то неизвестного мужчину https://www.fontanka.ru/2020/08/20/69432610/. Накануне свидетель Кобец поразил публику признанием, что слеп на один глаз, а перед тем, как стать очевидцем ДТП, выпил крепкого, очень крепкого пива.
А адвокат Эльман Пашаев отметил, что Михаил Ефремов перевел по 200 тысяч рублей каждому из признанных потерпевшими: официальной жене, двоим сыновьям и брату Сергея Захарова. Ему парировал адвокат потерпевших Александр Добровинский: денежные переводы в любой момент могут быть отозваны как «необоснованное обогащение», так как деньги переводил не лично Ефремов, а помощник его адвоката. Однако суд приобщил к делу документы о переводах и дал слово Ефремову.
«Я хочу поменять адвоката», — неожиданно заявил он.
Свое решение актер объяснил не тем, что Пашаев что-то делает не так, а отношением к нему. Обвиняемому не понравилось, что свидетелей его защиты в зале суда «обхихикивают», а акцент Эльмана Пашаева становится поводом для насмешек. Значит, надо искать кого-то «посильнее» и «вызывающего больше уважения». К тому же Михаил Ефремов почувствовал подвох в количественном распределении сил между его защитниками и обвинителями: «Я вижу какую-то несправедливость. Там семь человек, здесь двое».
Судья Абрамова дала обвиняемому два дня на поиск нового адвоката. 24 августа станет известно, кто из именитых юристов согласится стать частью этого исторического процесса. Эльман Пашаев, если что, будет подсказывать ходы: обвиняемый решил оставить его в статусе консультанта. «Мы уверены в невиновности Ефремова», — заявил Пашаев журналистам после заседания.
Венера Галеева, «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Терещенко/ТАСС
Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян. Родственники Захарова заявили иски о компенсации морального вреда на 6,5 миллиона (старший сын от первого брака) и один рубль (жена, второй сын и брат).