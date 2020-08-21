«Я вижу какую-то несправедливость». Ефремов разговорился на суде и сменил адвоката

На девятый день захватывающих заседаний в Пресненском суде актер Михаил Ефремов, который до этого в зале молчал, рисовал или читал молитвослов, наконец заговорил. Главное признание: он помнит, что сидел на пассажирском сиденье. Актер пожаловался на то, что свидетелей защиты «обхихикивают», судебное разбирательство идет слишком быстро, а судья не разрешает провести дополнительные экспертизы. В ход пошла профессиональная кинематографическая терминология и неопровержимый аргумент: «Вам жалко, что ли?»

Утро очередного трудного дня в Пресненском суде началось с телефонного минирования. В предыдущий раз эвакуацию и проверку провели так быстро, что судебные приставы даже не успели довезти обвиняемого Ефремова до дома, где он рассчитывал отобедать. 21 августа со всеми положенными в случае «минирования» процедурами управились еще до начала заседания. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев пошел в атаку практически сразу же. Он потребовал отвода судьи Елены Абрамовой и возвращения уголовного дела в прокуратуру, потому что там не хватает важных экспертиз. Однако ни того, ни другого добиться не удалось.



Тогда Пашаев начал расспрашивать своего подзащитного, обратив внимание на отметины на шее Ефремова. И актер начал говорить. Отметины он связал с ремнем безопасности, который, вероятно, «перекинул», когда садился в автомобиль. А может, и не садился, а «затащили».



«Есть такое понятие в кинематографе — «монтаж салатом», — цитирует Ефремова РАПСИ. — Какие-то блики только. Я не знаю, нужно ли это говорить, но когда я ездил на пассажирском сиденье — я пристегивался сзади». Подсудимый подчеркнул, что вообще не стремился в тот день сесть за руль, а на видео с камер наблюдения, заснявших, как актер садится в машину и отъезжает от бара «Ulysse» в день ДТП, либо другой человек, либо ролик снят не 8 июня. А 8 июня около бара Ефремов, по его словам, подходил к машине только затем, чтобы взять банковскую карточку, лежавшую на пассажирском сиденье.

