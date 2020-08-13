Германия выдала России бизнесмена из Петербурга. Ему вменяют преступное сообщество и хотят спросить о 160 млн

Германия выдала России Валерия Бенагуева, которого обвиняют в создании преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей. Более 160 миллионов рублей недосчитались под Петербургом.



Об экстрадиции Бенагуева 13 августа сообщает Генеральная прокуратура РФ. По версии следствия, он является одним из создателей преступного сообщества, которое систематически по подложным документам перевозило через границу Таможенного союза товары, в том числе стратегически важные ресурсы.

«Зачастую товары не декларировались или декларировались недостоверно. С мая по ноябрь 2016 года на территории Кингисеппского района Ленинградской области организованная преступная группа под руководством Бенагуева совершила уклонение от уплаты таможенных платежей на общую сумму более 160 млн рублей», — сообщает прокуратура.