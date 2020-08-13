Германия выдала России бизнесмена из Петербурга. Ему вменяют преступное сообщество и хотят спросить о 160 млн
Германия выдала России Валерия Бенагуева, которого обвиняют в создании преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей. Более 160 миллионов рублей недосчитались под Петербургом.
Об экстрадиции Бенагуева 13 августа сообщает Генеральная прокуратура РФ. По версии следствия, он является одним из создателей преступного сообщества, которое систематически по подложным документам перевозило через границу Таможенного союза товары, в том числе стратегически важные ресурсы.
«Зачастую товары не декларировались или декларировались недостоверно. С мая по ноябрь 2016 года на территории Кингисеппского района Ленинградской области организованная преступная группа под руководством Бенагуева совершила уклонение от уплаты таможенных платежей на общую сумму более 160 млн рублей», — сообщает прокуратура.
После возбуждения уголовного дела по статьям 210 и 194 УК Бенагуев был объявлен в международный розыск. Его задержали в Германии в апреле прошлого года. В феврале суд удовлетворил запрос о выдаче мужчины.
«В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Валерий Бенагуев доставлен в Москву», — уточняют в пресс-службе прокуратуры.
По данным СПАРК, 53-летний Бенагуев является совладельцем петербургской компании «Европейский торговый центр». Она находится в стадии ликвидации. Ещё одним совладельцем указан брат предпринимателя — ресторатор Ханун Бенагуев.
В прошлом возвращённый в Россию бизнесмен был совладельцем компании «Сигма» — фирма занималась грузоперевозками и прекратила существование в 2016 году. Другая петербургская компания, среди руководства которой встречалась фамилия Бенагуева, прекратила деятельность в прошлом году.