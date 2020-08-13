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13.08.2020 12:32
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«Сезон» на Коломяжском приговорили к сносу. На его месте построят жилье

В Петербурге гипермаркет «Сезон» на Коломяжском проспекте, 13, прекратил работу 12 августа. Как сообщил читатель «Фонтанки», закрытие оказалось неожиданностью для покупателей, ретейлер заранее об этом не уведомлял.

Получить комментарий от «Сезона» не удалось. По данным сайта сети, в «Сезон» входят еще три торговые точки — гипермаркет на Замшиной улице, супермаркет на Московском проспекте и универсам на проспекте Маршала Жукова. У всех точек указан один телефон. По нему уточнили, что магазин на Московском работает, информацию о других адресах уточнить отказались.

Коробка гипермаркета «Сезон» на Коломяжском проспекте была построена в 1989 году как один из складов Приморской овощебазы. В 2003-м его реконструировали под магазин. По данным СПАРК, гипермаркетом управляет ООО «Невское». 75 % через ООО «Светлый путь» контролирует предприниматель Петр Лысич, 25 % принадлежит застройщику «Мегалит-Охта групп».

Как пояснили в пресс-службе девелопера, закрытие магазина «Сезон» связано со строительством 4-й очереди ЖК «Приморский квартал».

«По соглашению между ООО «Мегалит — Охта Групп», застройщиком ЖК «Приморский квартал» и собственником гипермаркета «Сезон» — ООО «Светлый путь», территория, на которой располагается магазин на Коломяжском проспекте, должна быть передана для подготовки к строительным работам в срок до 1 июля 2020 года», — отметили в пресс-службе.

В рамках договоренности ООО «Мегалит — Охта Групп» выступил инвестором строительства гипермаркета «Сезон» на Пулковском шоссе. Магазин начал работу 26 марта 2020 года.

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Комментарии (28)

Александр Соломко
Уроды...превратили зелёный район в подобие Кудрово.
Ганс-Дитрих Геншер
больше вам 30этажек, больше.
Алекс99
Пассажиропоток станции метро "Пионерская" — 1 млн. 870 тыс. человек в месяц. Больше только в "Купчино", но там 2 выхода. И еще одна 25-этажка?

Про "Сезон", честно, ничего не знаю, но мне вообще интересно, где все эти люди покупают продукты? Там куча жилых домов прямо рядом с метро. При этом за последнее время рядом с "Пионерской" закрыли 3 гипермаркета — Ашан, Карусель и теперь этот Сезон. Знаю, что открыли Перекресток на месте офиса Сити-банка, но там же площадь небольшая. Что, все теперь ездят в Ленту, Окей и т. п. ?
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