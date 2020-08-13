«Сезон» на Коломяжском приговорили к сносу. На его месте построят жилье

Получить комментарий от «Сезона» не удалось. По данным сайта сети, в «Сезон» входят еще три торговые точки — гипермаркет на Замшиной улице, супермаркет на Московском проспекте и универсам на проспекте Маршала Жукова. У всех точек указан один телефон. По нему уточнили, что магазин на Московском работает, информацию о других адресах уточнить отказались.

В Петербурге гипермаркет «Сезон» на Коломяжском проспекте, 13, прекратил работу 12 августа. Как сообщил читатель «Фонтанки», закрытие оказалось неожиданностью для покупателей, ретейлер заранее об этом не уведомлял.

Коробка гипермаркета «Сезон» на Коломяжском проспекте была построена в 1989 году как один из складов Приморской овощебазы. В 2003-м его реконструировали под магазин. По данным СПАРК, гипермаркетом управляет ООО «Невское». 75 % через ООО «Светлый путь» контролирует предприниматель Петр Лысич, 25 % принадлежит застройщику «Мегалит-Охта групп».

Как пояснили в пресс-службе девелопера, закрытие магазина «Сезон» связано со строительством 4-й очереди ЖК «Приморский квартал».

«По соглашению между ООО «Мегалит — Охта Групп», застройщиком ЖК «Приморский квартал» и собственником гипермаркета «Сезон» — ООО «Светлый путь», территория, на которой располагается магазин на Коломяжском проспекте, должна быть передана для подготовки к строительным работам в срок до 1 июля 2020 года», — отметили в пресс-службе.

В рамках договоренности ООО «Мегалит — Охта Групп» выступил инвестором строительства гипермаркета «Сезон» на Пулковском шоссе. Магазин начал работу 26 марта 2020 года.