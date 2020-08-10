На Крестовском острове появились новые велополосы и первые беговые дорожки
СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» обустроила экспериментальные вело- и беговые дорожки на Крестовском острове. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Как уточняют в комитете, велополосы появились на участке Южной дороги, Теннисной аллее, Велосипедной аллее, участке Северной дороги и Рюхиной улице — таким образом, дорожки формируют веломаршрут вокруг Приморского парка Победы. Для велосипедистов выделили правую сторону проезжей части, полосы обозначены дорожной разметкой оранжевого цвета.
Также на Крестовском острове появились первые обустроенные беговые дорожки. Разметка нанесена на Теннисной аллее, Велосипедной аллее, Северной дороге, Бодровом переулке, набережной Гребного канала, Южной и Северной аллеях, участке Южной дороги.
В КРТИ отметили, что дорожки выделены в связке с поэтапным комплексным благоустройством Приморского парка Победы в преддверии чемпионата мира по футболу и финала Лиги чемпионов, которые пройдут в 2021 году. «Вопрос об их постоянном обустройстве будет рассмотрен после проведения спортивных мероприятий», — добавили в пресс-службе.