СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» обустроила экспериментальные вело- и беговые дорожки на Крестовском острове. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Как уточняют в комитете, велополосы появились на участке Южной дороги, Теннисной аллее, Велосипедной аллее, участке Северной дороги и Рюхиной улице — таким образом, дорожки формируют веломаршрут вокруг Приморского парка Победы. Для велосипедистов выделили правую сторону проезжей части, полосы обозначены дорожной разметкой оранжевого цвета.