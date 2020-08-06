Скрытая ликвидация. Минимум каждый седьмой ресторан Петербурга не вышел из самоизоляции

О возобновлении работы Смольный уведомили лишь 40% предприятий общепита. Прекращать бизнес официально предприниматели пока не торопятся, но предупреждают: ожить — не значит выжить.

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив

Больше половины петербургских ресторанов, баров и кафе не возобновили деятельность после снятия коронавирусных ограничений или решили работать, не уведомляя об этом Смольный, следует из данных Центра развития и поддержки предпринимательства. По информации на 6 августа, QR-коды, подтверждающие разрешения на работу, получили 2440 предприятий общественного питания. По экспертным оценкам, всего в Петербурге около 6 тысяч таких заведений, то есть заработало всего около 40% заведений.

Часть из них — это кафе на фуд-кортах торговых центров, которым чиновники запретили работать даже в режиме навынос. Но, как считают собеседники «Фонтанки» в экономическом блоке городского правительства, какой-то процент предприятий мог перезапустить бизнес, не привлекая к себе внимание Смольного, или пока не успел оформить QR-код.



Сами участники рынка оценивают потери в диапазоне от 10 до 30%. Так, по данным опроса, проведенного организаторами ресторанной премии Wheretoeat, в Петербурге на 3 августа работают 86,4% ресторанов и кафе. Причем неделей раньше, до того как Смольный разрешил обслуживать посетителей внутри помещений, деятельность не вели примерно две трети (62,9%).

Ресторанный мартиролог, составленный «Фонтанкой», показал, что без потерь не обошлась практически ни одна ресторанная группа, работающая в Северной столице.

Вала банкротств тем не менее пока не наблюдается: число ликвидированных за четыре пандемийных месяца юрлиц оказалось даже меньше, чем в прошлые годы. Так, согласно данным СПАРК, в апреле — июле прекратили деятельность 304 компании, основной специализацией которых является «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания». Для сравнения: за тот же период 2019 года — 451, 2018 года — 399. Таким образом, юридически оформленные потери составляют менее 5% от общего числа заведений.



В ряде случаев речь идет о юридическом оформлении давно не работающего бизнеса или же реорганизации и смене владельцев. Так, ликвидации подверглись сразу два юрлица, связанных с сетью бургерных Frank, — ООО «ВРЭП» и ООО «Мистерия». Но, как пояснил «Фонтанке» совладелец проекта Николай Федоров, все три ресторана в Петербурге, а также точки в Москве и Ростове-на-Дону, которые предприниматели развивают в партнерстве с рэпером Бастой, продолжают работу. «До конца года откроем еще пару в Петербурге и других регионах», — сказал он. Вопрос о том, произошло ли во время пандемии перераспределение долей между партнерами, Николай Федоров оставил без комментария.

Ранее «Фонтанка» писала о реорганизации ресторанной группы «Евразия». Основатель Алексей Фурсов уступил доли партнерам в большинстве заведений, было ликвидировано два десятка юрлиц. Несколько суши-баров было закрыто.

Китайский ресторан Made In на Школьной улице также продолжает работу, хотя управляющее им ООО «Наш город» было ликвидировано. В заведении «Фонтанке» пояснили, что управляющая команда сменилась еще в начале года.



По словам участников рынка, юридическое избавление от бизнеса всегда отстает от фактического. Кроме того, во время пандемии был объявлен мораторий на банкротство организаций и ИП из пострадавших отраслей экономики. «Закрывают заведения пачками, но оформляют зачастую потом — ликвидировать фирму тоже денег стоит», — комментирует совладелец сети кафе «Чайникофф» Михаил Гусейнов. Сама компания избавилась от 2 точек в Петербурге и трех в Москве. «Может быть, будем еще что-то закрывать, дотировать невозможно», — говорит он. Но экспертную оценку, которая говорит о 15% не открывшихся заведений, предприниматель считает «оптимистичной». По его словам, в городе наблюдается «скрытая ликвидация»: формально заведение не расторгает договор аренды и не съезжает, но при этом не работает. В таком режиме существуют несколько соседей «Чайникофф».

Группа Beer Family Project («Карловы пивовары», «Иван да Марья», Kriek и др.) закрыла одно заведение, но еще два пока не возобновили работу. Как пояснил совладелец компании Николай Митчин, причина в нехватке кадров — во время пандемии оставшиеся не у дел сотрудники разъехались и укомплектовать штат пока не удалось.



По мнению предпринимателя, пока выводы о потерях делать рано. Судя по статистике закупок у дистрибьюторской компании Beer Family Project, работу не возобновили 30% контрагентов — как правило, небольших несетевых кафе. «Закрываться они не закрываются, но и заказов не делают», — говорит Николай Митчин.

Но есть и те, кто освобождают помещения. «Предложений на рынке очень много, и арендные ставки упали процентов на 20%», — отмечает ресторатор. Ранее консалтинговая компания JLL сообщила, что по итогам второго квартала на 10 основных торговых магистралях Северной столицы закрылось более 30 кафе и ресторанов. Доля свободных помещений достигла рекордных 11,6%.

Следующая волна закрытий, вероятно, захлестнет рынок в середине сентября. «Иностранных туристов нет, потока гостей из регионов недостаточно, чтобы выйти на цифры прошлого года. Дотянули [до снятия ограничений], открылись, но какой смысл работать, если выручки нет», — считает Николай Митчин. К Новому году рынок может недосчитаться 30% своих участников.



Сеть «Теремок» закрыла два своих ресторана в Петербурге. Временно остановлены две точки на фуд-кортах, говорит совладелец компании Виталий Свидовский. Правда, деятельность остальных, которые работают только на доставку, нельзя назвать бизнесом. «Торговые центры просят не закрываться, чтобы хоть какая-то копеечка шла. Но оборот упал до уровня апреля — на 90% к прошлому году, в итоге заведения генерируют убыток», — пояснил предприниматель. Логического объяснения такой политики Смольный и Роспотребнадзор так и не предоставили. «Ограничьте посадку, ограничьте количество людей, но совсем закрывать — это несправедливо», — уверен он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»