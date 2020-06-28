Ресторанный мартиролог. Какие петербургские рестораны не пережили пандемию

«Фонтанка» насчитала с десяток ресторанов, баров и кафе, которые не пережили период самоизоляции. Как и в случае с реальной болезнью, иногда COVID-19 — не причина смерти, а лишь сопутствующее заболевание. Но это только начало, предупреждают участники рынка.

Фото: Роман Яровицын/Коммерсантъ

Два месяца коронавирусных ограничений нанесли ощутимый удар по рынку общественного питания Петербурга. По данным Петростата, в апреле и мае, когда заведения могли работать лишь на доставку и навынос, продажи упали на 54,7% и 63,3% соответственно. Послабление в виде летних кафе панацеей не станет. Жизнь и смерть бизнеса зависят от того, когда Смольный разрешит обслуживать клиентов в самих ресторанах, а также от сговорчивости собственников помещений.

Коронавирус не щадит ни сетевые заведения, ни оригинальные концепции. Опрос «Фонтанки» петербургских рестораторов о планах запуска летних кафе показал, что практически ни один из них не прошел пандемию без потерь.



Beer Family Project («Карловы пивовары», «Иван да Марья», Kriek и др.) закроет одно из самых старых своих заведений - Jager House на Малом проспекте Петроградской стороны, 40, рассказал совладелец компании Николай Митчин. «Пока один, но дальше будем смотреть, как будут складываться отношения с арендодателями. Кто оценит рынок адекватно в новых реалиях, с теми останемся, кто посчитает, что нет основания для снижения [ставки], с теми разорвем», - сказал он.

На Большой Конюшенной улице прекратит работу бар «Пижоны», сообщил его совладелец Эльдар Кабиров. При этом договор аренды не расторгался. «Будем делать переформатирование», - пояснил он. Подробности новой концепции ресторатор не раскрыл. Ранее Эльдар Кабиров рассказывал, что в коронавирусных реалиях многим заведениям общепита придется переделывать формат и маркетинговую политику, подстраиваясь под истощавший кошелек потребителя и отсутствие туристов.

Группа «Свои в городе» закрыла два заведения - «Соленья-Варенья» в Пушкине и «Фонтанка 30». «Окончательно и бесповоротно», - подтвердил совладелец проектов Леонид Гарбар. По его словам, один из договоров аренды был расторгнут месяц назад, другой в самом начале пандемии. Собственники требовали гарантии, что через три месяца рестораны снова будут платить, но это было невозможно, пояснил он.



Группа Sky Rest во время пандемии окончательно избавилась от бара «Ночной Дозор». Правда, по словам сооснователя Александра Затуливетрова, коронакризис не стал причиной смерти заведения, а просто оборвал агонию изначально неудачливого проекта: «фишкой» должна была стать репродукция картины Рембрандта в натуральную величину, но её похитили перед самым открытием в конце 2019 года.

Пока не собираются возрождаться в виде летних веранд «Петруша» и «Ятъ» Дмитрия Дикмана, заточенные под прием туристов. По его словам, договоры аренды не разорваны, но заведения законсервированы: персонал уволен или находится в отпуске за свой счет. «Когда закрылся «Эрмитаж» и туристический поток прекратился, у нас слетело 45 детских групп, слетело все круизное направление», - сказал он. Но ресторатор все-таки надеется возобновить работу, когда туристический поток начнет восстанавливаться.

Сеть ресторанов паназиатской кухни «Евразия» закрыла с начала пандемии два заведения, рассказал совладелец Алексей Фурсов. Одно из них находилось на Московском проспекте, адрес второго предприниматель не уточнил. «Собственники не захотели идти на уступки», - прокомментировал он причины прекращения деятельности. Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что Алексей Фурсов провел масштабную реорганизацию своего ресторанного бизнеса: с февраля по май 2020 года он отдал партнерам свои доли примерно в 75% активов, связанных с ресторанной деятельностью и доставкой. Помимо «Евразии» сменили владельцев заведения под названиями «Чабрец», Che-Dor, Chelentano.



Блинные, пирожковые и булочные тоже понесли урон: самоизоляция к перекусам на ходу не располагает.

На Садовой улице закрылась пирожковая «Штрогель». Ее адрес пропал с сайта компании. По телефону справочной сообщили, что оставшаяся точка на Московском проспекте пока работает на доставку и самовывоз.

«Теремок» закрыл блинные в ТК «Рамстор» и ТРК «Сенная», рассказала «Фонтанке» директор по развитию Ольга Микулич. «Но это не связано с тем, что мы с этими арендодателями не договорились. Это были «уставшие» рестораны, пришло их время», - прокомментировала она. Правда, эти две точки могут оказаться не единственными кандидатами на выход. «Есть еще арендодатели, с кем не договорились по условиям», - отметила она.

Сеть «Буше» свои булочные пока не закрывала. Но на волоске висит судьба двух заведений, где компания не пришла к взаимопониманию с владельцем помещений. «Надеюсь на то, что придем к согласию. Но вероятность, что не договоримся существует», - подчеркнул коммерческий директор Роман Певзнер.



Возобновление работы в виде летних кафе не станут панацеей, но могут лишь ускорить закрытие общепита, говорят участники рынка. «Через две недели мы поймем, были ли оправданы эти усилия [по запуску летних кафе]. Как только мы начнем работать, арендодатели начнут требовать плату в полном объеме», - комментирует Александр Затуливетров. По словам Николая Митчина, на период работы летних кафе рестораны Beer Family будут платить владельцам помещений небольшой процент от оборота, хотя фактически будут обслуживать клиентов вне их стен. Дальше все зависит от спроса и от выручки. Но, по общему мнению участников рынка, летние кафе не помогут бизнесу вернуться к прежним оборотам: посадочных мест с поправкой на социальную дистанцию и ширину тротуаров будет не так много, да и денег у петербуржцев стало меньше.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

