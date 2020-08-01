Жираф по кличке Форест, живущий в зоопарке в австралийском штате Квинсленд, стал обладателем звания самого высокого в мире представителя своего рода. Он на голову выше сородичей.



Фото Фореста опубликовано в соцсетях Guinness World Records 31 июля. Отмечается, что путь к рекорду был непростым, но в первую очередь для сотрудников зоопарка. Чтобы понять, сколько именно сантиметров в жирафе, рядом с местом его кормежки установили специальный измерительный столб и несколько месяцев фотографировали Фореста на его фоне. Самому жирафу пришлось свыкнуться с новым предметом рядом с «обеденным столом». В итоге удалось установить, что рост Фореста — 5,7 метра. Взрослые самцы, а 12-летний Форест — единственный представитель своего пола в зоопарке, обычно достигают роста в 4,6–5,5 метра.