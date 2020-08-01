Австралийский жираф Форест попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий представитель своего вида
Жираф по кличке Форест, живущий в зоопарке в австралийском штате Квинсленд, стал обладателем звания самого высокого в мире представителя своего рода. Он на голову выше сородичей.
Фото Фореста опубликовано в соцсетях Guinness World Records 31 июля. Отмечается, что путь к рекорду был непростым, но в первую очередь для сотрудников зоопарка. Чтобы понять, сколько именно сантиметров в жирафе, рядом с местом его кормежки установили специальный измерительный столб и несколько месяцев фотографировали Фореста на его фоне. Самому жирафу пришлось свыкнуться с новым предметом рядом с «обеденным столом». В итоге удалось установить, что рост Фореста — 5,7 метра. Взрослые самцы, а 12-летний Форест — единственный представитель своего пола в зоопарке, обычно достигают роста в 4,6–5,5 метра.
Meet Forest, the world's tallest giraffe who lives at @AustraliaZoo 🦒https://t.co/Veu2JH0vGk— GuinnessWorldRecords (@GWR) July 31, 2020
Новых рекордов можно ждать от потомства Фореста. Он отец 12 детенышей, вскоре появится на свет и 13-й жираф. Сам Форест родился в зоопарке в Новой Зеландии в 2007 году, в Австралию его перевезли в двухлетнем возрасте.
Жирафы включены зоозащитниками в категорию уязвимых видов. Они утверждают, что вскоре можно будет назвать этих животных исчезающими.