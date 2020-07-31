Лихача на BMW, устроившего смертельное ДТП с маршруткой на Шлиссельбургском, отправят в колонию-поселение
В Петербурге огласили приговор водителю BMW, который в сентябре 2018 года устроил страшное ДТП в Невском районе Петербурга. В аварии погибли два человека — пассажиры «БМВ» — и пятеро пострадали.
Авария произошла около 19:07 9 сентября 2018 года у дома 23 по Шлиссельбургскому проспекту. Как установил суд, обвиняемый управлял технически неисправным автомобилем BMW 325i, на котором стояли и ошипованные, и неошипованные шины. Автомобилист в нарушение ПДД следовал по разделительной полосе Шлиссельбургского проспекта и трамвайным путям попутного направления от Прибрежной улицы в сторону проспекта Обуховской Обороны.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, BMW ехал со скоростью около 145 км/ч при разрешенных 60 км/ч. Приближаясь к регулируемому перекрестку с улицей Дмитрия Устинова и увидев встречный Skoda Octavia, который разворачивался на этом перекрестке по зеленому сигналу светофора, подсудимый не затормозил, вместо этого крутанув руль влево. Не убедившись в безопасности маневра, он выехал на встречную полосу и столкнулся там с автобусом ПАЗ, а тот, в свою очередь, врезался в попутный Nissan Wingroad, который стоял на трамвайных путях для выполнения разворота.
В результате аварии двое пассажиров BMW, 17-летняя девушка и парень 1997 года рождения, получили сочетанные тупые травмы тела с переломами костей черепа, повреждениями внутренних органов и ушибом головного мозга. Оба скончались на месте. Водителя же в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию. На момент ДТП ему было 19 лет, и за свой небольшой водительский стаж он успел накопить 42 административных протокола за нарушения ПДД.
Также в больницу доставили водителя маршрутки и троих его пассажиров: двоих мужчин и женщину. Одного из мужчин госпитализировали в тяжелом состоянии, остальных пострадавших — в среднем.
В отношении молодого «гонщика» возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Парень свою вину полностью признал, раскаялся и на суде принес извинения потерпевшим. Как отмечают в пресс-службе, он остался без родителей и с детства воспитывался бабушкой, страдает рядом хронических заболеваний, в том числе приобретенных после этого ДТП, и является инвалидом третьей группы по общему заболеванию.
Молодой человек заверил суд, что не допустит повторения противоправного поведения в будущем, а также частично добровольно возместил двоим потерпевшим имущественный ущерб и моральный вред, выплатив по 125 000 рублей каждой: по 100 000 рублей через бабушку и по 25 000 рублей почтовым переводом.
В итоге суд приговорил его к 2 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и 2,5 годам лишения водительских прав. Также суд взыскал с автомобилиста и перевозчика, компании «ПИТЕРАВТО», в солидарном порядке компенсацию морального вреда пятерым потерпевшим — по 1,5 миллиона рублей каждому.