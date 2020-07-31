В Петербурге огласили приговор водителю BMW, который в сентябре 2018 года устроил страшное ДТП в Невском районе Петербурга. В аварии погибли два человека — пассажиры «БМВ» — и пятеро пострадали.

Авария произошла около 19:07 9 сентября 2018 года у дома 23 по Шлиссельбургскому проспекту. Как установил суд, обвиняемый управлял технически неисправным автомобилем BMW 325i, на котором стояли и ошипованные, и неошипованные шины. Автомобилист в нарушение ПДД следовал по разделительной полосе Шлиссельбургского проспекта и трамвайным путям попутного направления от Прибрежной улицы в сторону проспекта Обуховской Обороны.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, BMW ехал со скоростью около 145 км/ч при разрешенных 60 км/ч. Приближаясь к регулируемому перекрестку с улицей Дмитрия Устинова и увидев встречный Skoda Octavia, который разворачивался на этом перекрестке по зеленому сигналу светофора, подсудимый не затормозил, вместо этого крутанув руль влево. Не убедившись в безопасности маневра, он выехал на встречную полосу и столкнулся там с автобусом ПАЗ, а тот, в свою очередь, врезался в попутный Nissan Wingroad, который стоял на трамвайных путях для выполнения разворота.

В результате аварии двое пассажиров BMW, 17-летняя девушка и парень 1997 года рождения, получили сочетанные тупые травмы тела с переломами костей черепа, повреждениями внутренних органов и ушибом головного мозга. Оба скончались на месте. Водителя же в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию. На момент ДТП ему было 19 лет, и за свой небольшой водительский стаж он успел накопить 42 административных протокола за нарушения ПДД.