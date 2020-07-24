Яйца разбились во всех корзинах

На тот момент я, как самая умная, вела три направления:

— онлайн-магазин товаров для творчества & сувениров (кружки, футболки) — участник проекта «Фонтанки.ру» «Покупай у своих»;

— обучение (организация семинаров);

— находилась на стадии разработки совместного проекта с одной из турфирм.

Казалось бы, все яйца в разных корзинах.

Из Швеции я вернулась с переговоров, которые были связаны с поставкой толстовок нашего производства. Вернее, производили их текстильные фабрики, а мы только наносили принт и создавали идею этого принта.



Наша идея заключалась в том, чтобы использовать только два цвета, черный и белый, и чтобы принт занимал площадь не более ладони, а сама толстовка, лонгслив или футболка органично вписывались в капсульный гардероб, а не выглядели китчем. И наш минимализм и экологичность очень понравились паре-тройке шведских предпринимателей, с которыми мы и должны были сотрудничать.

Все складывалось самым удачным образом. С турфирмой мы разрабатывали концепцию турпродукта, направленного на создание трафика из Швеции в Питер. Потому что деньги у шведов есть, интерес к Петербургу тоже (сама видела огромные очереди из счастливых обладателей E-визы), а организованных туров очень мало.

Жизнь была прекрасна, пока не грянул первый гром и не закрылись границы. Очевидно, что наша идея «из варяг в Питер» умерла, не успев родиться.

Однако у нас оставались еще русско-шведские толстовки, онлайн-магазин и обучение.

25 марта схлопнулись и они. Первыми пали обучение и текстиль, по понятным причинам. Мы не покупаем и не храним товарные запасы, берем только под имеющийся запрос, поэтому просто остались без материалов, на которых можно печатать. Фабрики закрылись. А мы как одно из звеньев производственной цепи закрылись следом. Про обучение тоже все понятно.



Надежда оставалась только на онлайн-магазин. Но там закономерно упал спрос. Было очевидно, что людям не до хобби. Поскольку мы преимущественно продвигались через соцсети, то по максимуму использовали эти возможности. Проводили конкурсы, акции, распродажи, игры. Однако из-за того, что коронавирус согнал всех в онлайн, конкуренция выросла критично. Вместе со снижением спроса это оказалось для нас смертельно.

Вот так грустно, быстро и бесславно погибли все три направления бизнеса.

Ситуация осложнилась тем, что мой основной ОКВЭД попал в перечень наиболее пострадавших только 12 мая. За период с 25 марта по 12 мая я уже ушла в жесткий минус. Инвесторы, кредиторы, партнеры не всегда проявляли понимание ситуации и лояльность. Банкротиться желания не было, да и сейчас нет. Но надо понимать, что малый бизнес, микробизнес не имеет запаса прочности. Большинство из нас существует за счет оборотных средств. Ведь в малый бизнес уходят не с намерением разбогатеть, мы просто снимаем себя с довольствия и переходим на самообеспечение. И, конечно же, мы сверхуязвимы в таких ситуациях.



Промедление с поддержкой со стороны правительства многих из нас просто убило. Я пока выживаю только потому, что веду долгую, упорную и часто безрезультатную переписку с банками-кредиторами о предоставлении кредитных каникул. В общем-то, на данный момент единственный, кто мне отказал, это ВТБ, но переписка продолжается.

Магазин, естественно, покоится с миром. Он все еще представлен в соцсетях, для реализации остатков, но успехи его так себе. Правда, и вложений в него теперь я делаю ноль. В общем, это та самая дохлая лошадь.

Обучающий процесс я долго и мучительно переводила в онлайн-формат. Во-первых, я дуб-дерево в смысле технической стороны реализации этого процесса, а во-вторых, я тупо не понимала, как это все организовать, потому что никогда не занималась ничем подобным. Сейчас я уже конвертировала процесс, но эти потерянные месяцы стоили мне и потерянной клиентской базы. В общем, сейчас я гордо могу именовать это стартапом.

Вместе с тем на фоне всех этих потерь появился и новый проект. Я и несколько экологически настроенных персон создали новый проект: переработка пластика, производство ткани из пластика, производство одежды из ткани из пластика.



У нас есть свое собственное оборудование, созданное одним из ответственных партнеров, которое измельчает пластик до состояния хлопьев, так называемого флекса. Из этого флекса производится материал для нашего товара, на который мы наносим свои принты. Мы также придерживаемся концепции минимализма и утилитарности. Но имеем большой пробел в нашем бизнес-процессе — отсутствие мануфактур, способных переработать флекс в ткань.

Пока мы еще тестируем эту нишу. И вопрос логистики остается открыт. В августе я отправлюсь на Урал в поисках кулибиных, способных решить нашу проблему, а при открытии границ, вернемся к переговорам со скандинавами. Вероятнее всего, наше производство будет размещаться там. Для оптимизации процесса и потому, что у них, в отличие от РФ, налажен раздельный сбор мусора. Но если мы все-таки найдем российское производство, способное дать нам желаемое, то останемся здесь.

Слава богу, вопрос сохранения персонала для меня не был актуален. Но судя по сотрудникам моих клиентов, ситуацией на рынке труда травмированы не только работодатели, но и кадры. Отсутствие поддержки — адекватной поддержки — со стороны государства, скорее, затягивает агонию и только мешает собственнику принять верное решение о закрытии бизнеса. Его можно держать в искусственной коме, когда известны сроки возвращения к жизни. В нынешней же ситуации — это просто медленное самоубийство. По сути, работодатели сейчас выполняют социальную функцию, которая всем потом дорого обойдется.

