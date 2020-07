Яйца разбились во всех корзинах

С банками была и частично остается сложная ситуация. Приходится периодически вовлекать ЦБ РФ для урегулирования споров. Но ЦБ, если честно, практически самоустранился.



Главный ужас — это как вернуться с кредитных каникул и разобраться с долговой нагрузкой. Понятия не имею, чем все закончится. Каждый день живу по принципу Keep calm and carry on. Есть надежда на то, что за это время получится возобновить финансовые показатели до прежнего уровня. Но банки настроены агрессивно. Ни о какой лояльности речи не идет. Успокаиваю себя только тем, что при наихудшем сценарии у меня все отсудят. Тогда я встану на учет по безработице и буду сидеть на шее у бюджета. Потому что с таким отношением к малому бизнесу — это единственный адекватный ответ. Или стану каким-нибудь асоциальным алкашом, или свихнусь, поселюсь у сердобольных родственников в чулане и буду сумасшедшей тетушкой.



Юлия Шадрина, директор магазина подарков и сувениров BINKABI