Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев скончался в среду, 22 июля, в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба ЦСКА.
Дата и место прощания со спортсменом будут сообщены дополнительно.
В возрасте 73 лет ушел из жизни прославленный армейский защитник Александр Владимирович Гусев.— ХК ЦСКА Москва (@hccska) July 22, 2020
О дате и месте проведения прощания с Александром Владимировичем будет сообщено позднее.
Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста. pic.twitter.com/BcGLaANfyS
Александр Гусев выступал за ЦСКА, СКА МВО, «Звезду» (Чебаркуль) и петербургский СКА. Он семь раз выигрывал чемпионат СССР и трижды Кубок СССР. Участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году.