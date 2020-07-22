Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев скончался в среду, 22 июля, в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба ЦСКА.



Дата и место прощания со спортсменом будут сообщены дополнительно.

