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22.07.2020 13:55
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Умер бывший хоккеист СКА и сборной СССР Александр Гусев

Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев скончался в среду, 22 июля, в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба ЦСКА.

Дата и место прощания со спортсменом будут сообщены дополнительно.

Александр Гусев выступал за ЦСКА, СКА МВО, «Звезду» (Чебаркуль) и петербургский СКА. Он семь раз выигрывал чемпионат СССР и трижды Кубок СССР. Участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году.

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