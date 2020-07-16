Путающимся в новой схеме на развязке КАД с проспектом Энгельса водителям показали, как проехать к «Меге»

На развязке кольцевой автодороги Петербурга с проспектом Энгельса на севере города с 1 июля частично изменилась схема движения. Однако водители путаются, не обращая внимания на указатели.



В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» напоминают, что проезд к ТРК «Мега Парнас» с внутреннего кольца КАД теперь осуществляется с дополнительной крайней правой полосы, отделенной от основного хода барьерным ограждением. Об этом информируют соответствующие дорожные знаки, которые установлены на участке.

При движении от Выборгского шоссе в сторону проспекта Энгельса нужно ориентироваться на дорожные знаки 6.9.2 «Предварительный указатель направления» и 5.15.1 «Движение по полосам» перед съездом на Энгельса и затем держаться правее. За съездом на проспект, проехав под путепроводом, необходимо повернуть направо на съезд, по указателю на трассу А-121 «Сортавала», после чего ехать по обычному маршруту до съезда к ТК «Мега Парнас».