Пятимесячного Матвея может спасти лекарство за 2 миллиона долларов

У маленького Матвея редкое генетическое заболевание — спинально-мышечная атрофия. Родители малыша собирают деньги на лекарство, которое может спасти их сына. Цена жизни — более двух миллионов долларов.

Куликовский Матвей, 5 месяцев.

Спинально-мышечная атрофия (СМА) 1 типа.

Стоимость лечения 2 125 000 долларов США.

Матвей появился на свет в Петербурге 25 декабря 2019 года. Первые месяцы мальчик развивался, как обычный ребёнок, но в 3 месяца родители заметили, что Матвей не держит голову, очень плохо сосет молоко, мало прибавляет в весе, малоактивен, ножки стали слабеть. Родители забили тревогу и обратились к врачам.

В 4 месяца в состоянии средней тяжести Матвея с мамой госпитализировали в Детскую городскую больницу № 1. Там проводили бесконечные обследования, назначали лечение, но результатов не было.



18 мая 2020 года им пришло письмо из генетического центра с подтвержденным диагнозом — спинально-мышечная атрофия первого типа (СМА).

СМА — спинально-мышечная атрофия. Разнородная группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением/потерей двигательных нейронов передних рогов спинного мозга. Генетическое заболевание, при котором возможны все типы наследования: аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, Х-сцепленный, связанный с мутациями в генах SMN1 и SMN2, кодирующих белок, участвующий в синтезе сплайсосомы.

Для спинальных (их причина находится в спинном мозге) мышечных атрофий характерно нарушение работы поперечно-полосатой мускулатуры ног, а также головы и шеи. У больных отмечаются нарушения произвольных движений — ползания младенцев, ходьбы, удержания головы, глотания. Мышцы рук обычно не страдают. Для спинальных амиотрофий характерно сохранение чувствительности, а также отсутствие задержки психического развития.

Это заболевание считается неизлечимым. Есть поддерживающая терапия — препарат «Спинраза». Он замедляет развитие болезни, но принимать его надо пожизненно.

