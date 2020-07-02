Незнакомец ударил петербуржца шилом в сердце ради электросамоката. Он хотел побыть наедине с «Джокером»

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 июля, накануне в экстренные службы поступило сообщение о госпитализации 39-летнего петербуржца. Его доставили в одну из городских больниц, где врачи диагностировали проникающее ранение груди и сердца. Несмотря на тяжелое состояние, поступивший пациент смог рассказать полицейским что с ним произошло.

Обладатель ставшего особенно популярным в эпоху пандемии электросамоката подвергся нападению в Приморском районе Петербурга. Незнакомец с шилом в руках целился прямо в сердце, но пострадавшему удалось выжить. О том, что с ним приключилось, он сам поведал полиции.

По его словам, около четырех утра он зашел в кабину грузового лифта в своем доме. С собой он вез электросамокат «Джокер». Внутри кабины находился незнакомец, который в какой-то момент достал шило и дважды ударил им пострадавшего в грудь, после чего скрылся с места преступления, прихватив с собой модный транспорт стоимостью 22,5 тысячи рублей.



48-летнего нападавшего задержали в тот же день недалеко от дома, где все произошло. Он катался на том самом электросамокате.



Проверка показала, что ранее задержанный был неоднократно судим, в том числе за кражу, разбой и наркотики. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

