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02.07.2020 08:45
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Незнакомец ударил петербуржца шилом в сердце ради электросамоката. Он хотел побыть наедине с «Джокером»

Обладатель ставшего особенно популярным в эпоху пандемии электросамоката подвергся нападению в Приморском районе Петербурга. Незнакомец с шилом в руках целился прямо в сердце, но пострадавшему удалось выжить. О том, что с ним приключилось, он сам поведал полиции.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 июля, накануне в экстренные службы поступило сообщение о госпитализации 39-летнего петербуржца. Его доставили в одну из городских больниц, где врачи диагностировали проникающее ранение груди и сердца. Несмотря на тяжелое состояние, поступивший пациент смог рассказать полицейским что с ним произошло.

По его словам, около четырех утра он зашел в кабину грузового лифта в своем доме. С собой он вез электросамокат «Джокер». Внутри кабины находился незнакомец, который в какой-то момент достал шило и дважды ударил им пострадавшего в грудь, после чего скрылся с места преступления, прихватив с собой модный транспорт стоимостью 22,5 тысячи рублей.

48-летнего нападавшего задержали в тот же день недалеко от дома, где все произошло. Он катался на том самом электросамокате.

Проверка показала, что ранее задержанный был неоднократно судим, в том числе за кражу, разбой и наркотики. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

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Комментарии (4)

Ольга Павлова
Придурок Е.....н отменил смертную казнь на потребу западному обществу. Ну и что мы теперь получили? С западом все равно не дружим, это ещё мягко сказано, а в России разгул преступности. Вот этот биомусор опять содержать на налоги народа?
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