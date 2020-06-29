Ричард и Рауль пообещали поднять на воздух петербургские «Пятерочки» и «Ашаны». Тревожные письма прилетели в МВД и ФСБ
Предупреждение о готовящихся терактах получили сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ. В первом случае составитель послания решил остаться инкогнито, но указал на возможного исполнителя, а во втором автор письма представился хакером.
Как стало известно «Фонтанке» 29 июня, тревожные сообщения поступили полицейским и силовикам накануне около 16 часов.
В первом говорилось, что некий Ричард собирается взорвать расположенные в городе сетевые магазины «Пятерочка». Автор письма также приложил к нему ссылку на аккаунт террориста в социальных сетях, отметив, что вычислил его по отправленным фотографиям самодельных взрывных устройств и плана действий. Судя по странице предполагаемого преступника, ему еще не исполнилось 18 лет.
Во втором сообщении речь шла о заложенных бомбах в «Ашанах». Его отправители утверждали, что для совершения задуманного выберут самое людное время и сделают это с помощью квадрокоптера, место запуска которого определить невозможно. Внизу стояла подпись «Рауль из хакерской группировки Asylum».
Вслед за получением угроз последовали проверки, которые коснулись почти пятисот торговых точек: 430 магазинов «Пятерочка» и семи «Ашанов». Для осмотра помещений были задействованы свыше двухсот человек, примерно столько же на время были выведены на улицу. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.
Днем ранее, по данным «Фонтанки», Егор из той же группировки Asylum сообщил о бомбах, заложенных в городской и районной администрации Невского района, станции метро, местном телеканале и нескольких торговых центрах. Проверка показала, что оснований для беспокойства нет.
В обоих случаях решается вопрос о возбуждении уголовного дела.