Ричард и Рауль пообещали поднять на воздух петербургские «Пятерочки» и «Ашаны». Тревожные письма прилетели в МВД и ФСБ

Предупреждение о готовящихся терактах получили сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ. В первом случае составитель послания решил остаться инкогнито, но указал на возможного исполнителя, а во втором автор письма представился хакером.



Как стало известно «Фонтанке» 29 июня, тревожные сообщения поступили полицейским и силовикам накануне около 16 часов.



В первом говорилось, что некий Ричард собирается взорвать расположенные в городе сетевые магазины «Пятерочка». Автор письма также приложил к нему ссылку на аккаунт террориста в социальных сетях, отметив, что вычислил его по отправленным фотографиям самодельных взрывных устройств и плана действий. Судя по странице предполагаемого преступника, ему еще не исполнилось 18 лет.

