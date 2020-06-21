Российская 18-летняя блогер-миллионник погибла на Бали
Анастасия Тропицель, 18-летняя блогер-миллионник из России, погибла на индонезийском острове Бали.
О смерти сообщается в её Инстаграме: «К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама».
Смерть девушки «Пятому каналу» подтвердили её сестра и молодой человек. Как пишут СМИ, она разбилась на мотоцикле.
Два месяца назад девушка показала новый красный мотоцикл подписчикам.
Анастасия Тропицель (Тропи) стала миллионершей в 15 лет. В её Instagram 1,1 миллиона подписчиков. В конце мая она сообщала, что живёт на Бали уже четыре месяца.