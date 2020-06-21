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21.06.2020 18:55
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Российская 18-летняя блогер-миллионник погибла на Бали

Анастасия Тропицель, 18-летняя блогер-миллионник из России, погибла на индонезийском острове Бали.

О смерти сообщается в её Инстаграме: «К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама».

Смерть девушки «Пятому каналу» подтвердили её сестра и молодой человек. Как пишут СМИ, она разбилась на мотоцикле.

Два месяца назад девушка показала новый красный мотоцикл подписчикам.

Анастасия Тропицель (Тропи) стала миллионершей в 15 лет. В её Instagram 1,1 миллиона подписчиков. В конце мая она сообщала, что живёт на Бали уже четыре месяца.

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Комментарии (13)

Alex000
Дорога - это место, где самопиар ни разу не выше безопасности. Надеюсь, что хотя бы до пары десятков из миллиона тех самых подписчиков это дойдёт без дополнительных пояснений.
Noisymouse
Жалко, ребенок еще. Но удивления не вызывает - "Тропицель позиционировала себя как блогера, который «вдохновляет делать то, что нельзя». Доделалась.
art-amvon
Не затруднит ли знатоков инстаграмов и телеграмов снизить градус эмоций и хотя бы вкратце рассказать, кто эта Тропицель? Что за человек, чем занималась, какие цели в жизни ставила и как их добивалась? Что означает слово "Тропицель"?
По сообщениям СМИ, "Анастасия Тропицель позиционировала себя как блогер, который вдохновляет «делать то, что нельзя»". Это что?
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