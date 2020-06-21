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21.06.2020 13:58
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Подростки избили уличных музыкантов в Петербурге за «неправильную» музыку. Вокалистка беременна

Группу подростков, избивших пару уличных музыкантов у станции метро «Рыбацкое», разыскивает полиция. Пятеро парней оскорбляли певцов, а затем напали на них. Пострадавшая от кулаков молодая женщина беременна.

Как стало известно «Фонтанке» 21 июня, вчера пара играла на гитаре и пела на Тепловозной улице. Подошла компания молодежи. Встали рядом и начали говорить, что им не нравится музыка. Провоцировать конфликт отправили одного из несовершеннолетних. Он первым нанёс удар, не стеснялся использовать приёмы каратэ. О массовой драке около 19:15 часов в экстренные службы сообщили очевидцы.

30-летний мужчина и его подруга обратились к медикам. У обоих гематомы на лице. Как выяснилось в ночь на воскресенье, вокалистке потребуется дополнительная помощь — у неё сломан нос. Во время стычки женщину повалили на асфальт.

Агрессорам на вид было от 14 до 17 лет. Согласно сообщению ГУ МВД, полиция выясняет детали произошедшего, подростков разыскивают.

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Комментарии (37)

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Приёмы карате?
Да там какие то дрыщи, руки мельницы
Посмотрел на видео, жалкое зрелище, нашли бы эти упырей
krasnonosov
Готовые бойцы росгвардии. Можно зачислять без экзаменов.
perrkele_sattana
и, всетаки, хотелось бы узнать про исполнявшийся репертуар
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