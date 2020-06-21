Подростки избили уличных музыкантов в Петербурге за «неправильную» музыку. Вокалистка беременна

Группу подростков, избивших пару уличных музыкантов у станции метро «Рыбацкое», разыскивает полиция. Пятеро парней оскорбляли певцов, а затем напали на них. Пострадавшая от кулаков молодая женщина беременна.

Как стало известно «Фонтанке» 21 июня, вчера пара играла на гитаре и пела на Тепловозной улице. Подошла компания молодежи. Встали рядом и начали говорить, что им не нравится музыка. Провоцировать конфликт отправили одного из несовершеннолетних. Он первым нанёс удар, не стеснялся использовать приёмы каратэ. О массовой драке около 19:15 часов в экстренные службы сообщили очевидцы.