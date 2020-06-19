На «Ильюшине» новый директор. Старый ушел с тремя зарплатами

«Речь идет о формировании дивизионов по направлениям деятельности, последовательной централизации управления и оптимизации административных функций самолетостроительной отрасли, — сообщили в корпорации. — На предстоящем в июле внеочередном собрании акционеров ПАО «Ил» планируется рассмотрение вопроса передачи полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Ил» в ПАО «ОАК».

Генеральный директор ПАО «Ил» Юрий Грудинин покидает компанию. На его место пришел первый замдиректора Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Ярковой. Должности он планирует совмещать.

Сергей Ярковой работает в ОАК с 2015 года, сначала в качестве директора по экономике и финансам, а затем на посту первого заместителя генерального директора корпорации. В его ведении находится операционное управление блоком самолетостроительных программ, работа по повышению эффективности производственной кооперации, обеспечение выполнения гособоронзаказа, развитие взаимоотношений с ключевыми поставщиками и заказчиками группы.

Сейчас перед ПАО «Ил» стоят задачи наращивания серийного производства тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, развития программы Ил-112В, модернизации производственных мощностей, увеличения серийного производства готовой продукции и комплектующих по ряду гражданских проектов ОАК в рамках межзаводской кооперации.

Прежний руководитель ПАО «Ил» Юрий Грудинин покинул компанию, по данным ТАСС — с тремя среднемесячными зарплатами.