Ждем каждого третьего. В закупках масок и ручек маячит явка на конституционное голосование

Контракты на поставку СИЗов, термометров, ручек, ковриков и других предметов, необходимых для проведения голосования в коронавирусное время, администрации районов Петербурга начали заключать во второй декаде июня. По ранее оглашенному плану, средствами для профилактики коронавируса должны быть обеспечены все избирательные участки. Хотя к 18 июня контракты на их поставку опубликовали лишь 10 районов, сумма закупок по ним уже превысила 70 млн рублей.

Но объемы заказа некоторых товаров заставляют задуматься. Дело в том, что число масок, перчаток и ручек, которые уже поставляются в городские районы, серьезно отличается от количества зарегистрированных в них избирателей.

К примеру, в Курортном районе заказали 40 498 масок, хотя, по данным Горизбиркома, к 1 января 2020 года там проживал 45 891 избиратель. Еще серьезнее разброс в Красносельском — на 305 168 петербуржцев с правом голоса только 230 794 маски и 221 806 пар перчаток. А если руководствоваться расчетами, представленными в контракте администрации Петроградского района, оптимизма совсем не остается: заказчик поясняет, что из всех заказанных им СИЗов 21 200 масок уйдет членам избирательных комиссий и только 51 335 масок достанутся избирателям. То есть из расчета по одной в руки в безопасности останутся только 56% списка избирателей.

Совсем беда с ручками. Почти все администрации районов решили обеспечить ими только 30–35% избирателей. В Калининском районе заказали 111 580 на 365 008 человек, в Красносельском — 94 825 на 305 168, в Петроградском — 35 155 на 91 704. Поневоле заподозришь: то ли на участках ждут лишь каждого третьего, то ли думают, что лишь каждому третьему придется ставить галочку своей рукой.



Напомним, глава ЦИК Элла Памфилова лично пообещала: всех, кто решится прийти на плебисцит, обеспечат средствами индивидуальной защиты. «Обязательно маска, обязательно перчатки, и мы всех обеспечим даже одноразовыми ручками», — расщедрилась она в ходе заседания 2 июня. Позже те же слова повторял и губернатор Александр Беглов. Городские муниципальные образования массово размещают на своих сайтах одну и ту же памятку по организации голосования, где на вопрос «не опасно ли участвовать в голосовании, учитывая коронавирус?», дан четкий ответ: «Организаторы намерены обеспечить всех участников защитными масками, перчатками, одноразовыми ручками».

В администрации нескольких районов, уже разместивших контракты, «Фонтанке» подтвердили: это все, больше закупок не планируется. С предположениями о том, что по количеству шариковых ручек можно судить об ожидаемой явке, собеседник в одном из крупных районов города не согласился: «Слушайте, ну давайте до сумасшествия не доходить. У нас есть резервы свои, и по маскам, и по канцелярии, мы справимся. Но понятно, что люди и сами стремятся прийти со своим, чтобы не трогать ничего лишнего. Да и маски, по большей части, покупают сами», — заявил он. А глава Петроградского района Иван Громов объяснил, чем администрации руководствовались, когда считали, сколько масок, перчаток и ручек нужно закупить на каждого избирателя: «Рекомендации ЦИКа. Конечно, от них отталкиваемся», — сказал он.



В рекомендациях, которые ЦИК дал избирательным комиссиям, антикоронавирусный список товаров таков: термометры для температурного контроля, дезинфицирующие средства, индивидуальные защитные экраны, одноразовые защитные халаты, сигнальные ленты, коврики с антисептической пропиткой, информационные стенды с рекомендациями по профилактике заражения коронавирусной инфекцией, ручки, маски, перчатки. Однако об их объемах речи не идет. Зато отдельно оговаривается, что члены комиссии могут рекомендовать участникам голосования «прибывать в помещение для голосования со своей авторучкой для заполнения бюллетеня (с пастой синего или черного цвета), в защитной медицинской маске».



В администрации одного из районов сообщили, что закупки согласуются с комитетом территориального развития. Там связи между ожидаемой явкой и количеством заказанных товаров тоже не увидели. «Дело в том, что если вы посмотрите рекомендации ЦИК, то увидите, что они советуют людям приходить со своими масками. А мы обеспечиваем только тех, у кого нет своих средств защиты. У нас есть четкая установка ЦИКа — что должно быть закуплено и в каких объемах», — пояснил председатель комитета Александр Бельский.



Комитет территориального развития появился не просто так. В договорах в качестве источника финансирования всех закупок указан бюджет города; код целевой статьи — 990W058530. В главном финансовом документе Петербурга такого кода вы не найдете; однако сама последовательность символов совпадает с рекомендациями — как отражать расходование дотаций, которые из Резервного фонда идут в регионы на обеспечение безопасности при подготовке к голосованию.

10 июня вышло смольнинское постановление «Об одобрении проекта соглашения о предоставлении бюджету Санкт-Петербурга дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации». Согласно ему, эта федеральная помощь на все районы города составляет 256,8 млн рублей. В соглашении четко прописано: деньги на закупку, хранение и доставку средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также иные мероприятия, связанные с тем самым обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению голосования. Уполномоченным назван комитет территориального развития.



Ответить на вопрос о том, чем руководствовались районы при выборе объемов закупаемых масок, перчаток и ручек, «Фонтанке» не смогли ни в местных администрациях, ни в комитетах, ни в Горизбиркоме. Остается только надеяться, что если петербуржцы все-таки пойдут на массовое голосование и забудут взять ручки, в избирательных комиссиях догадаются обработать их антисептиками. И даже прямо об этом предупреждают. «Конечно, у нас будет какой-то запас, но, если не хватит, дезинфицировать будем», — говорит член Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский. Он уверен, что дефицита ручек не возникнет: «Будет ведь масса надомного голосования — к нам уже сейчас обращаются люди, которые не хотят приходить на участки. Там своя ручка у каждого, наверное, гражданина найдется. Также будет организовано придомовое голосование — люди пришли во двор, взяли свои ручки», — продолжает он.

В конце концов, антисептиков на голосовании будет в три раза больше, чем питьевой воды в бутылках. В Василеостровском районе на страже безопасности будут заказанные администрацией 2400 литров антисептика, а в Невском — 6550. Остальных приборов для коронавирусного голосования тоже взяли с запасом: жителей Петроградского района, к примеру, ждут 110 антибактериальных многослойных коврика и 55 бесконтактных термометров на 53 избирательных участках. Их, в отличие от масок, перчаток и ручек, администрации районов закупили с лихвой.

