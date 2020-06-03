Роспотребнадзор порекомендовал выявившим COVID-19 медикам полоскать горло спиртом и закапывать в глаза борную кислоту

Медицинские работники, которые обнаружили у пациента симптомы COVID-19, должны полоскать рот и горло 70-процентным этиловым спиртом, в нос и в глаза закапать 2-процентный раствор борной кислоты. Такие меры предосторожности Министерство здравоохранения России советует предпринять в седьмой версии методических рекомендаций, опубликованной 3 июня.

«Медицинские работники, выявившие пациента с клиническими проявлениями ОРВИ с характерными для COVID‐19 симптомами, должны осуществлять наблюдение пациента до приезда и передачи его выездной бригаде скорой медицинской помощи. После медицинской эвакуации пациента медицинский работник, выявивший пациента, снимает СИЗ, помещает их в бачок с дезинфицирующим раствором, обрабатывает дезинфицирующим раствором обувь и руки, полностью переодевается в запасной комплект одежды. Открытые части тела обрабатываются кожным антисептиком. Рот и горло прополаскивают 70% этиловым спиртом, в нос и в глаза закапывают 2% раствор борной кислоты», — гласит документ.