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03.06.2020 16:50
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Роспотребнадзор порекомендовал выявившим COVID-19 медикам полоскать горло спиртом и закапывать в глаза борную кислоту

Медицинские работники, которые обнаружили у пациента симптомы COVID-19, должны полоскать рот и горло 70-процентным этиловым спиртом, в нос и в глаза закапать 2-процентный раствор борной кислоты. Такие меры предосторожности Министерство здравоохранения России советует предпринять в седьмой версии методических рекомендаций, опубликованной 3 июня.

«Медицинские работники, выявившие пациента с клиническими проявлениями ОРВИ с характерными для COVID‐19 симптомами, должны осуществлять наблюдение пациента до приезда и передачи его выездной бригаде скорой медицинской помощи. После медицинской эвакуации пациента медицинский работник, выявивший пациента, снимает СИЗ, помещает их в бачок с дезинфицирующим раствором, обрабатывает дезинфицирующим раствором обувь и руки, полностью переодевается в запасной комплект одежды. Открытые части тела обрабатываются кожным антисептиком. Рот и горло прополаскивают 70% этиловым спиртом, в нос и в глаза закапывают 2% раствор борной кислоты», — гласит документ.

При этом обязательно облачиться в противочумный (хирургический) халат, надеть шапочку и респиратор класса защиты FFP2 или FFP3. Перед этим медикам рекомендуют обработать открытые участки тела и руки дезинфицирующими средствами. При выявлении пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию медработник, не выходя из помещения, должен позвонить руководителю медучреждения, доложить о больном и его самочувствии. Далее решается вопрос об изоляции и госпитализации пациента. Если изолируют по месту выявления, в «ковидный» стационар отправляют только после получения положительного результата теста на COVID-19.

Мазок из носо‐ и ротоглотки берут у всех работников больницы или поликлиники, куда пришёл пациент. За организацию процесса отвечает глава медицинской организации.

Фото: скриншот с rosminzdrav.ru

Напомним, «Фонтанка» писала о серьёзной задержке результатов тестирования в Петербурге. По данным источников, Управление Роспотребнадзора по Петербургу перестало выдавать медучреждениям тест-системы для анализов с 18 мая.

В России, по данным оперштаба по борьбе с заболеванием от 3 июня, коронавирусная инфекция за последние сутки выявлена у 8 536 человек, 8 972 выздоровели. Умерли 178.

Фото: скриншот с rosminzdrav.ru

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Комментарии (9)

261809221
Власть в стране захватили сумасшедшие!
Cashmare
то есть те, кто на скорой за ковидлами ездит - вообще просыхать не будут
Michael_5e4cd31840823
Хоть я не медик, но иногда тоже полощу)
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