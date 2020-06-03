Роспотребнадзор порекомендовал выявившим COVID-19 медикам полоскать горло спиртом и закапывать в глаза борную кислоту
Медицинские работники, которые обнаружили у пациента симптомы COVID-19, должны полоскать рот и горло 70-процентным этиловым спиртом, в нос и в глаза закапать
«Медицинские работники, выявившие пациента с клиническими проявлениями ОРВИ с характерными для COVID‐19 симптомами, должны осуществлять наблюдение пациента до приезда и передачи его выездной бригаде скорой медицинской помощи. После медицинской эвакуации пациента медицинский работник, выявивший пациента, снимает СИЗ, помещает их в бачок с дезинфицирующим раствором, обрабатывает дезинфицирующим раствором обувь и руки, полностью переодевается в запасной комплект одежды. Открытые части тела обрабатываются кожным антисептиком. Рот и горло прополаскивают 70% этиловым спиртом, в нос и в глаза закапывают 2% раствор борной кислоты», — гласит документ.
При этом обязательно облачиться в противочумный (хирургический) халат, надеть шапочку и респиратор класса защиты FFP2 или FFP3. Перед этим медикам рекомендуют обработать открытые участки тела и руки дезинфицирующими средствами. При выявлении пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию медработник, не выходя из помещения, должен позвонить руководителю медучреждения, доложить о больном и его самочувствии. Далее решается вопрос об изоляции и госпитализации пациента. Если изолируют по месту выявления, в «ковидный» стационар отправляют только после получения положительного результата теста на COVID-19.
Мазок из носо‐ и ротоглотки берут у всех работников больницы или поликлиники, куда пришёл пациент. За организацию процесса отвечает глава медицинской организации.
Напомним, «Фонтанка» писала о серьёзной задержке результатов тестирования в Петербурге. По данным источников, Управление Роспотребнадзора по Петербургу перестало выдавать медучреждениям тест-системы для анализов с 18 мая.
В России, по данным оперштаба по борьбе с заболеванием от 3 июня, коронавирусная инфекция за последние сутки выявлена у 8 536 человек, 8 972 выздоровели. Умерли 178.