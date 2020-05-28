Дома Поршневых на набережной Черной речки отнесены к региональным памятникам
Дом на набережной Черной речки, в котором сто лет назад появился первый в России питомник служебно-разыскных собак, и его «сосед» получили статус региональных памятников. Об этом 28 мая сообщает комитет по охране памятников Петербурга.
Из «кандидатов» — то есть выявленных объектов культурного наследия — в памятники регионального значения перешли дома
Пятиэтажный дом на участке под
Как отмечается на сайте профильного комитета, в книге «Уголовный розыск Петроград — Ленинград — Петербург» упоминается: «Первый в России питомник служебно-разыскного собаководства появился в Петербурге в 1909 году на Черной речке, 49».
Здание в стиле эклектика под номером 51, возведенное по проекту техника Меера Розензона, принадлежало Дмитрию Поршневу. Он был гласным Санкт-Петербургской городской думы. Иван Поршнев, супруг Пелагеи и отец Дмитрия, был кирпичным заводчиком, кирпичи с его клеймом ценились, за что он получил звание почетного гражданина.