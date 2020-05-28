Дом на набережной Черной речки, в котором сто лет назад появился первый в России питомник служебно-разыскных собак, и его «сосед» получили статус региональных памятников. Об этом 28 мая сообщает комитет по охране памятников Петербурга.



Из «кандидатов» — то есть выявленных объектов культурного наследия — в памятники регионального значения перешли дома № 49 и № 51 на набережной Черной речки. Первое здание носит имя супруги купца Пелагеи Поршневой, второе — ее сына Дмитрия Поршнева.