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28.05.2020 13:03
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Дома Поршневых на набережной Черной речки отнесены к региональным памятникам

Дом на набережной Черной речки, в котором сто лет назад появился первый в России питомник служебно-разыскных собак, и его «сосед» получили статус региональных памятников. Об этом 28 мая сообщает комитет по охране памятников Петербурга.

Из «кандидатов» — то есть выявленных объектов культурного наследия — в памятники регионального значения перешли дома № 49 и № 51 на набережной Черной речки. Первое здание носит имя супруги купца Пелагеи Поршневой, второе — ее сына Дмитрия Поршнева.

Пятиэтажный дом на участке под № 49 построили в 1906 году по проекту инженера-техника Мануила Цейля. Два года спустя здание, образец модерна, вместе с двумя соседними участками заложили в Санкт-Петербургском городском кредитном обществе, а в 1909 году имущество «во владение Выборгской ч., Новодеревенского уч., по наб. Черной р. № 49 Потомственного Почетного Гражданина Арона Яковлевича Гутмана С.-Петербургского купца и Лейб-Гирша Зустановича Райбштейна».

Как отмечается на сайте профильного комитета, в книге «Уголовный розыск Петроград — Ленинград — Петербург» упоминается: «Первый в России питомник служебно-разыскного собаководства появился в Петербурге в 1909 году на Черной речке, 49».

Здание в стиле эклектика под номером 51, возведенное по проекту техника Меера Розензона, принадлежало Дмитрию Поршневу. Он был гласным Санкт-Петербургской городской думы. Иван Поршнев, супруг Пелагеи и отец Дмитрия, был кирпичным заводчиком, кирпичи с его клеймом ценились, за что он получил звание почетного гражданина.

Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП

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