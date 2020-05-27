Третий заподозренный во взяточничестве чиновник из Калининского района заслужил «процессуальную щедрость» и остался на свободе
Следствие не стало запирать в четырех стенах бывшего заместителя главы администрации Калининского района Романа Сапижака и определило ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Он единственный, кто остался на свободе по делу об откатах на стройках школ и детсадов.
Об этом «Фонтанке» сообщили 27 мая в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, в производстве которого находится уголовное дело о даче и получении взяток. К Сапижаку с обысками пришли спустя три месяца после первой волны задержаний, в руках сотрудников правоохранительных органов он пробыл сутки — с подпиской о невыезде домой его отпустили накануне. Как сообщалось ранее, экс-замглавы ушел с поста в середине февраля, сразу после обысков и задержания начальника районного сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений Татьяны Светушковой, бизнесмена Александра Фильчагина и замглавы администрации района Елены Кочкиной.
Светушкову и Фильчагина задержали первыми: по версии следствия, начальник сектора контроля была связующим звеном между бизнесменом и своим руководством. По информации «Фонтанки», Светушкова сама передавала деньги Сапижаку, о чем и сказала на допросе, а вот с Кочкиной подобных личных отношений не имела. При этом Светушкова «заслужила» домашний арест, а Кочкина находится в следственном изоляторе. Там же сейчас живет и Фильчагин.
Контрольно-счетная палата в 2019 году проверила 6 районов Петербурга. Больше всего нарушений пришлось на возглавляемый на тот момент Василием Пониделко Калининский — в документах КСП записана сумма в 826 млн рублей.