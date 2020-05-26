Маскировка номеров грязью из баллончика не спасла водителя BMW от ДПС на Невском
В центре Петербурга днем 26 мая задержали автомобиль BMW с нечитаемыми номерами. Грязь на них оказалась явно рукотворной, а хозяева машины — любителями понарушать.
Как сообщает «Дорожный инспектор», в 12:05 на Невском проспекте, у дома 70, инспекторы ГИБДД остановили автомобиль BMW X6M, номерные знаки которого были закрашены грязью. Причем по покрытию видно, что грязь на номера распылили из баллончика, которые сейчас продают как раз для подобных целей.
По данным «Фонтанки», серый BMW X6M 2016 года принадлежит 56-летней петербурженке. За женщиной числится три десятка нарушений ПДД, половина из которых — на этом БМВ.
В момент задержания, однако, за рулем находился 28-летний мужчина. Среди водителей этого BMW есть петербуржец 28 лет. Он тоже отметился парой десятков нарушений, в том числе тремя на указанной машине. По факту нарушения на мужчину оформили протокол по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ за нечитаемые номера.