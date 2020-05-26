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26.05.2020 17:57
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Маскировка номеров грязью из баллончика не спасла водителя BMW от ДПС на Невском

В центре Петербурга днем 26 мая задержали автомобиль BMW с нечитаемыми номерами. Грязь на них оказалась явно рукотворной, а хозяева машины — любителями понарушать.

Как сообщает «Дорожный инспектор», в 12:05 на Невском проспекте, у дома 70, инспекторы ГИБДД остановили автомобиль BMW X6M, номерные знаки которого были закрашены грязью. Причем по покрытию видно, что грязь на номера распылили из баллончика, которые сейчас продают как раз для подобных целей.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

По данным «Фонтанки», серый BMW X6M 2016 года принадлежит 56-летней петербурженке. За женщиной числится три десятка нарушений ПДД, половина из которых — на этом БМВ.

В момент задержания, однако, за рулем находился 28-летний мужчина. Среди водителей этого BMW есть петербуржец 28 лет. Он тоже отметился парой десятков нарушений, в том числе тремя на указанной машине. По факту нарушения на мужчину оформили протокол по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ за нечитаемые номера.

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Комментарии (7)

Маэстро
Напрашивается простой вопрос: и чё?
Мимопрохожу
Я, конечно, прошу прощения за такое бесчеловечное предложение, но почему нельзя ввести реальное наказание после определенного количества нарушений? Например, 15 неоплаченных штрафов (выписанных в разное время, но в течение определенного периода - скажем, двух лет) - изъятие автомобиля с последующей продажей на торгах? Если человек все равно не хочет или не может соблюдать ПДД, пусть ходит пешком.

А если штрафы исправно оплачиваются, но нарушения тоже повторяются - та же мера наказания, но после 20-30 нарушений?
Crux
Штраф за не читаемые номера 500 рублей, с учётом скидки 250 рублей. Просто баснословные траты для владельца БМВ.
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