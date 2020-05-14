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14.05.2020 12:55
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«Заболевание очень быстро распространяется». В Минздраве сравнили коронавирус и радиацию

Заместитель министра здравоохранения полагает, что COVID-2019 можно сравнить с радиацией.

«Заболевание очень быстро распространяется, растет количество смертей... Это как радиация, его не чувствуешь, но люди болеют, умирают», — цитирует 14 мая заявление Олега Гриднева РИА «Новости».

По его словам, одной из причин распространения коронавируса стало недостаточное соблюдение мер самоизоляции.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от COVID-2019 может появиться уже в июле, после чего можно ждать «возвращения к спокойной жизни». В РАН полагают, что вакцинация может пойти «по военному пути».

Число заразившихся коронавирусом в России уже превысило 250 тысяч человек.

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Комментарии (13)

wirvinna
"По военному" пусть сами себя прививают, и обязательно чтобы всей семьёй, с детьми. А мы посидим - посмотрим какие там у кого вылезут побочки.
260802031
Тоже мне, бином ньютона. Респираторное заболевание быстро распространяется - удивительно!
***_555
И реакция властей как в 1986-м?
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