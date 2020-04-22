Напомним, что Эрмитаж независимо от «Фонтанки» менял окрас с годами. С момента постройки до середины XIX века носил бледно-желтый, песочный оттенок. Позднее фасад перекрасили в розовый, затем Зимний дворец одевался в оттенки красного. Революцию здание застало облаченным в пурпурный оттенок. В 1934 году его покрасили почти в оранжевый цвет, но эксперимент признали неудачным. Блокаду Ленинграда Эрмитаж пережил с серым фасадом, затем он обрел изумрудный оттенок.

Мы примерили на Эрмитаж несколько колеров из дополнительной палитры, утвержденной комитетом по градостроительству. 74 новых колера КГА утвердил накануне, 21 апреля. Ранее в городе пользовались палитрой из 40 оттенков, ее утвердили еще 54 года назад. Посмотреть полную палитру можно здесь.