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22.04.2020 16:54
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Эрмитаж 2.0. «Фонтанка» перекрасила главный фасад города в разрешенные накануне цвета

Комитет по градостроительству и архитектуре дополнил палитру разрешенных колеров для окраски фасадов Петербурга, которая не менялась с 1966 года. «Фонтанка» прикинула, как они будут смотреться на знаковом дворце города.

Напомним, что Эрмитаж независимо от «Фонтанки» менял окрас с годами. С момента постройки до середины XIX века носил бледно-желтый, песочный оттенок. Позднее фасад перекрасили в розовый, затем Зимний дворец одевался в оттенки красного. Революцию здание застало облаченным в пурпурный оттенок. В 1934 году его покрасили почти в оранжевый цвет, но эксперимент признали неудачным. Блокаду Ленинграда Эрмитаж пережил с серым фасадом, затем он обрел изумрудный оттенок.

Мы примерили на Эрмитаж несколько колеров из дополнительной палитры, утвержденной комитетом по градостроительству. 74 новых колера КГА утвердил накануне, 21 апреля. Ранее в городе пользовались палитрой из 40 оттенков, ее утвердили еще 54 года назад. Посмотреть полную палитру можно здесь.

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Комментарии (1)

grannie
Тёмный (последний) симпатично выглдядит
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