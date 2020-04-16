В центре Петербурга заметили нутрию. Вильнув хвостом, она самоизолировалась
Фотографией необычного участника дорожного движения поделился петербургский автомобилист. На Октябрьской набережной его пути пересеклись с нутрией.
«Еще одного обитателя Петербурга встретил сегодня на дороге. Пришлось уступить. Похоже, шла самоизолироваться», — написал в редакцию «Фонтанки» читатель по имени Андрей.
Свои слова он подтвердил фотосвидетельством.
Напомним, с введением режима самоизоляции на петербургских улицах стали чаще появляться птицы и животные.
Так, в объективы фотокамер горожан уже попали: переходящий дорогу бобр, отдыхающий в обществе чаек розовый пеликан, гуляющая вдоль залива ондатра и другие.