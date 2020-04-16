FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
74.71р81.28р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 19:45
6
Печать

В центре Петербурга заметили нутрию. Вильнув хвостом, она самоизолировалась

Фотографией необычного участника дорожного движения поделился петербургский автомобилист. На Октябрьской набережной его пути пересеклись с нутрией.

«Еще одного обитателя Петербурга встретил сегодня на дороге. Пришлось уступить. Похоже, шла самоизолироваться», — написал в редакцию «Фонтанки» читатель по имени Андрей.

Свои слова он подтвердил фотосвидетельством.

автор фото читатель «Фонтанки» Андрей
автор фото читатель «Фонтанки» Андрей

Напомним, с введением режима самоизоляции на петербургских улицах стали чаще появляться птицы и животные.

Так, в объективы фотокамер горожан уже попали: переходящий дорогу бобр, отдыхающий в обществе чаек розовый пеликан, гуляющая вдоль залива ондатра и другие.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

Пустоты заполняются
Отец Онуфрий
и без маски !
Валерий Бородин
На фото Ондатра. Нутрия значительно крупнее.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний