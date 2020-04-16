Десять писем для Беглова. О чем петербургский бизнес просит губернатора
После введения коронавирнусных ограничений коллективная петиция в Смольный стала самым популярным эпистолярным жанром для бизнеса Северной столицы.
О своих бедах и чаяниях за месяц губернатору Александру Беглову и вице-губернатору Евгению Елину рассказали рестораторы, владельцы торговых центров, отельеры, собственники салонов красоты, рекламщики и другие. Ответа на большинство сигналов SOS не последовало, утверждают предприниматели, и лишь единичные просьбы были учтены в принятых законах и распоряжениях. «Фонтанка» объединила все петиции предпринимателей в одной корзине.
1. Владельцы ресторанов
Дата обращения: 19 марта
Потери из-за коронавируса:
Из-за ситуации с коронавирусом уже с февраля 2020 года выручка большинства организаций общественного питания упала на 40–60% (на момент обращения работа ресторанов не была остановлена окончательно. — Прим. ред.) и продолжает стремительно снижаться, что в перспективе двух-трех месяцев ставит бизнесы под угрозу закрытия, а более 100 000 человек — под угрозу массового увольнения.
О чем просят:
- официально признать ситуацию с эпидемией коронавируса форс-мажором, чтобы просить льгот у арендодателей;
- освободить общепит от уплаты всех налогов, включая налог на доходы физических лиц, и страховых взносов с выплат сотрудникам сроком до 120 дней с даты отмены ограничений;
- способствовать введению каникул на уплату коммунальных услуг на срок до 120 дней с даты отмены коронавирусных ограничений;
- способствовать получению беспроцентных займов с отсрочкой выплаты суммы основного долга для обеспечения операционной деятельности;
- Отменить плату за размещение нестационарных торговых объектов, ввести упрощенный порядок размещения летних кафе;
- ввести мораторий до конца 2020 года на проведение плановых и внеплановых проверок.
Итог: общепит включен в списки пострадавших отраслей, участники отрасли, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, освобождены от платежей за аренду городского имущества за 2-й квартал; предприятиям, использующим упрощенную систему налогообложения, снижен налог на доходы.
2. Отельеры
Дата обращения: 20 марта
Потери из-за коронавируса:
Средняя загрузка отелей в апреле не превысит 8% против прогнозируемых 65%. Спад будет продолжаться от 3 до 6 месяцев после отмены ограничительных мер.
Отмена ПМЭФ и Евро-2020 и закрытие границ, лишившее Петербург иностранного турпотока, могут привести к приостановке деятельности гостиниц, массовому сокращению сотрудников, а также невозможности надлежащим образом исполнять финансовые обязательства.
- до конца года ввести мораторий на уплату налога на имущество, налога на землю и установить нулевую ставку налога на добавленную стоимость на период с 1 марта до 31 декабря 2020 года. В дальнейшем - снизить ставку по налогу на имущество;
- освободить гостиницы от платежей в социальные фонды с текущего момента и до 90 дней с момента отмены ограничений;
- субсидировать оплату коммунальных услуг до конца 2020 года;
- отсрочить выплату кредитов для участников отрасли до конца года, установить льготные ставки по экстренным кредитам;
- способствовать предоставлению беспроцентных займов с отсрочкой выплаты тела кредита до 6 месяцев на покрытие кассовых разрывов и выплату заработных плат;
- обязать банки предоставить каникулы на уплату ипотечных кредитов работниками организаций;
- компенсировать выплаты заработных плат сотрудникам на период простоя.
Итог: гостиницы включены в список наиболее пострадавших отраслей. Представители малого и среднего предпринимательства освобождены от платежей за аренду городского имущества за 2-й квартал; предприятиям МСП, использующим упрощенную систему налогообложения, снижен налог на доходы. Всем участникам рынка на 50% снижен налог на имущество.
3. Операторы наружной рекламы
Дата обращения: 26 марта
Потери из-за коронавируса:
Из-за введенных ограничений деловая и культурная активность замерла, и бизнес стал отказываться от размещения рекламы. Загрузка рекламных носителей может упасть от 50 до 100%. У участников рынка нет запаса финансовой стабильности: для участия в торгах на размещения конструкций они набрали кредитов. Отсутствие господдержки может привести к дефолту: операторы не смогут выполнять обязательства перед кредиторами, городским бюджетом и сотрудниками и будут вынуждены обанкротиться.
О чем просят:
- включить наружную рекламу в перечень наиболее пострадавших отраслей;
- освободить операторов от платы в городской бюджет за размещение конструкций на полгода с 1 апреля;
- освободить операторов от оплаты электроэнергии на год с 1 апреля.
Итог: комитет по промышленной политике, инновациям и торговле обещал использовать материалы при подготовке к заседанию рабочей группы.
4. Сетевой общепит («Макдоналдс», Burger King, KFC и PizzaHut, «Буше»)
Дата обращения: 27 марта
Потери из-за коронавируса:
Запрет на работу общепита (за исключением доставки) во время коронавирусных каникул грозит остановить работу тысячи предприятий по всему городу, что «недопустимо в условиях и без того напряженной экономической ситуации». Как результат, предприятия не смогут платит арендные и коммунальные платежи, производить расчеты с поставщиками. Работники потеряют доход.
Что просят:
- разрешить торговлю на вынос через окна выдачи заказов и формат drive;
- разрешить работать в качестве магазинов.
Итог: торговля навынос разрешена с 3 апреля с условием — не пускать клиентов в зал.
5. Автодилеры
Дата обращения: 6 апреля
Потери из-за коронавируса:
И-за объявленных президентом коронавирусных каникул владельцы автосалонов оказались на грани банкротства. Компании не могут работать до 30 апреля, при этом должны платить зарплату и обременены обязательствами по оплате налогов и сборов, выплатам в фонды, обслуживанию банковских кредитов (около 60 млрд рублей).
Всего в Петербурге более 300 дилерских центров, в которых работает порядка 30 000 человек. Совокупный фонд заработной платы предприятий составляет около 25 млрд рублей в год, а объем их налоговых отчислений и страховых взносов достигает порядка 20 млрд рублей в год.
О чем просят:
- сократить налоги и сборы, либо предоставить государственные субсидии в размере региональных и местных налогов;
- предоставить налоговые каникулы;
- продлить срок действия специальных налоговых режимов (ЕНВД);
- освободить от арендной платы за имущество Петербурга, находящегося в аренде у дилерских предприятий.
Итог: ответ пока не поступил.
6. Владельцы пассажирских судов
Дата обращения: 6 апреля
Потери из-за коронавируса:
Петербургские судоходные компании лишились заработка, поскольку из-за закрытия границ и введения мер для борьбы с эпидемией COVID-19 туристов в городе нет, а навигация пока откладывается. Рассчитывать на взрывной рост потребительского спроса после снятия ограничений не приходится. Все это приведёт к сокращению рабочих мест, банкротству компаний и к коллапсу отрасли пассажирских водных перевозок.
О чем просят:
- включить деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта в список пострадавших отраслей;
- оказать адресную поддержку таким компаниям;
- дать арендные каникулы субъектам малого и среднего бизнеса в сфере водных перевозок, арендующим набережные у СПб ГБУ «Мостотрест»;
- распространить все меры государственной поддержки туристической отрасли на судоходные компании.
Итог: Ассоциации владельцев пассажирских судов рекомендовано напрямую обратиться с предложениями в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.
7. Салоны красоты
Дата обращения: 7 апреля
Потери из-за коронавируса:
Во время президентских каникул, которые продлятся до 30 апреля, парикмахерские, барбершопы, студии маникюра и бьюти-школы полностью лишились своего дохода. Меры поддержки в виде льготных кредитов не слишком спасут ситуацию, поскольку предприятия этого сектора зачастую и так сильно закредитованы. При этом добиться отсрочки от банков и снижения коммерческой аренды затруднительно. Такая ситуация может привести к тому, что многие предприятия могут уйти с рынка.
Сейчас в Петербурге в сфере красоты и ухода заняты более 200 тысяч человек, большинство рабочих мест занимают женщины. Оставшиеся без обслуживания клиенты будут искать альтернативные способы привести себя в порядок, к примеру, обращаясь к надомным мастерам. Таким образом, услуги красоты в Петербурге могут полностью «уйти в тень», из которой потом долго не смогут выбраться.
- признать ситуацию с пандемией COVID-19 форс-мажором;
- освободить предприятия малого бизнеса от уплаты налогов до конца режима повышенной готовности;
- установить право работодателя отпускать персонал в вынужденный отпуск на период до 6 месяцев;
- предоставить субсидии и займы с отсрочкой до конца 2020 года;
- предоставить кредитные каникулы по действующим кредитам с отсрочкой 180 дней по выплатам для предприятий и сотрудников, а также арендные каникулы и отсрочки по коммунальным платежам;
- предоставить арендные каникулы на период простоя городской, федеральной и коммерческой собственности, проработать инструменты компенсации коммерческим арендодателям;
- освободить предприятия от коммунальных платежей на период действия ограничений, ввести мораторий на отключение и начисление пеней и штрафов до конца 2023 года,
- сохранить режим ЕНВД до конца 2023 года;
- ввести ставку 1% для предприятий, работающих по УСН, до конца 2023 года;
- снизить в два раза стоимость патента для предприятий, использующих патентную систему.
Итог: салоны красоты включены в список пострадавших отраслей. Малому и среднему бизнесу из этой сферы положено снижение налога на доходы (при использовании УСН) и отсрочка по налогу на имущество.
8. Торговые центры
Дата обращения: 8 апреля
Потери из-за коронавируса
Почти полное закрытие торговых комплексов на время президентских каникул может спровоцировать дефолт по кредитам и, как следствие, банкротство владельцев ТРЦ. В закрывшихся объектах не смогут работать магазины и аптеки. Без работы могут остаться 32 тысячи человек. Также ситуация грозит обрушением цен на коммерческую недвижимость и ростом социальной напряженности.
О чем просят:
- внести ТРЦ в список отраслей, наиболее пострадавших от ограничений и мер против коронавируса;
- принять закон, который позволит считать введение режима повышенной готовности или ЧС форс-мажором, что позволит снять ответственность за неплатежи по кредитам;
- предоставить каникулы по земельному налогу и налогу на имущество на 2-й и 3-й кварталы;
- освободить от платы за аренду земли;
- дать отсрочку по авансовым платежам по налогу на прибыль;
- ввести мораторий на проверки;
- продлить срок уплаты НДС за 1-й квартал и освободить от начисления за 2-й;
- ввести каникулы по выплате основного долга по кредитам, ввести мораторий на начисление процентов по ним;
- ввести мораторий на арест банковских счетов и проведение проверок.
Итог: Помощь торговым центрам может войти во второй пакет мер поддержки. Власти хотят освободить от налога на имущество коммерческую недвижимость в обмен на скидки для арендаторов.
9. Ассоциация коммуникационных агентств
Дата обращения: 9 апреля
Потери из-за коронавируса:
В апреле рынок рекламы Петербурга потеряет не менее 40% своего объема. Рынок наружной рекламы просядет от 60% в апреле-мае. Потери печатной прессы могут достигать 65%. Радио не досчитается 30-40% рекламных бюджетов, интернет-реклама сократится на 25-30%. Коммуникационные агентства также терпят убытки из-за отмены мероприятий, закрытия спортивных и развлекательных учреждений, заведений общепита, непродовольственных розничных сетей.
О чем просят:
- не перераспределять на другие отрасли средства бюджета, выделенные на организацию городских мероприятий, изготовление информационных материалов, развитие информационных систем и порталов города, размещение социальной рекламы и субсидии на нее;
- компенсировать расходы на подготовку мероприятий, отменённых из-за пандемии коронавируса;
- пролонгировать действующие контракты на проведение мероприятий без проведения новых конкурсных процедур;
- способствовать включению рекламных агентств в перечень пострадавших отраслей,
- освободить операторов наружной рекламы от платы за размещение конструкций на один год с 1 апреля 2020 года;
- предоставить временный льготный налоговый режим для рекламных агентств, в том числе дать отсрочку по налогу на прибыль, ввести льготную ставку земельного налога и налога на имущество;
- обратиться в правительство РФ с целью применения льготного налогового режима для рекламных агентств.
Итог: ответ пока не поступил.
10. Сетевой общепит («Теремок» и «Буше»)
Дата обращения: 13 апреля
Потери из-за коронавируса:
Из-за запрета на работу общепита, кроме как на вынос и доставку, обороты сетей упали на 80%, что поставило компании на грань разорения. Кассовые разрывы, отсутствие средств для начисления зарплат, налогов, возвращения кредитов могут привести к банкротству бизнеса и оставить тысячи сотрудников без работы. При этом крупные сети, формально не являясь субъектами малого и среднего предпринимательства, оказались лишены мер поддержки.
О чем просят:
- ввести прямые субсидии по оплате труда сотрудников крупных компаний общественного
- питания на уровне МРОТ за апрель - май 2020 года;
- компенсировать сотрудникам простой в работе до уровня МРОТ;
- снизить налог ЕСН на 50 % за 2 квартал 2020 года;
- перенести оплату начисленных за 1 квартал налогов на 4 квартал 2020 года;
- отменить начисления НДС за 2 квартал 2020 года;
- отменить обязанность по уплате авансовых платежей по налогу на имущество;
- снизить на 50% сумму налога на имущество;
- снизить процентную ставку по всем действующим кредитным договорам коммерческих банков на 2-3 квартал 2020 года до 4%;
- выплаты по всем действующим кредитным договорам за 2-3 квартал перенести равными долями на период с 4 квартала 2020 года до 3 квартала 2021 года;
- внести изменения в пункты действующих кредитных договоров о неприменении штрафных санкций и отмену досрочного отзыва кредитов;
- разрешить неработающим ресторанам не платить аренду с сохранением оплаты коммунальных платежей;
- разрешить ресторанам, работающим на вынос и доставку, платить за аренду соразмерно фактически используемой площади арендуемого помещения;
- создать условия по предоставлению отсрочки по платежам энергоснабжающим организациям;
- отменить все плановые и внеплановые проверки.
Итог: ответ пока не поступил.
Подробнее о том, что как бизнес воспринял первый пакет антивирусных мер поддержки, читайте в материале «Фонтанки».
Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»