Десять писем для Беглова. О чем петербургский бизнес просит губернатора

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

О своих бедах и чаяниях за месяц губернатору Александру Беглову и вице-губернатору Евгению Елину рассказали рестораторы, владельцы торговых центров, отельеры, собственники салонов красоты, рекламщики и другие. Ответа на большинство сигналов SOS не последовало, утверждают предприниматели, и лишь единичные просьбы были учтены в принятых законах и распоряжениях. «Фонтанка» объединила все петиции предпринимателей в одной корзине.

1. Владельцы ресторанов

Дата обращения: 19 марта

Потери из-за коронавируса:



Из-за ситуации с коронавирусом уже с февраля 2020 года выручка большинства организаций общественного питания упала на 40–60% (на момент обращения работа ресторанов не была остановлена окончательно. — Прим. ред.) и продолжает стремительно снижаться, что в перспективе двух-трех месяцев ставит бизнесы под угрозу закрытия, а более 100 000 человек — под угрозу массового увольнения.

О чем просят:

официально признать ситуацию с эпидемией коронавируса форс-мажором, чтобы просить льгот у арендодателей;

освободить общепит от уплаты всех налогов, включая налог на доходы физических лиц, и страховых взносов с выплат сотрудникам сроком до 120 дней с даты отмены ограничений;

способствовать введению каникул на уплату коммунальных услуг на срок до 120 дней с даты отмены коронавирусных ограничений;

способствовать получению беспроцентных займов с отсрочкой выплаты суммы основного долга для обеспечения операционной деятельности;

Отменить плату за размещение нестационарных торговых объектов, ввести упрощенный порядок размещения летних кафе;

ввести мораторий до конца 2020 года на проведение плановых и внеплановых проверок.

Итог: общепит включен в списки пострадавших отраслей, участники отрасли, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, освобождены от платежей за аренду городского имущества за 2-й квартал; предприятиям, использующим упрощенную систему налогообложения, снижен налог на доходы.

2. Отельеры

Дата обращения: 20 марта

Потери из-за коронавируса:

Средняя загрузка отелей в апреле не превысит 8% против прогнозируемых 65%. Спад будет продолжаться от 3 до 6 месяцев после отмены ограничительных мер.

Отмена ПМЭФ и Евро-2020 и закрытие границ, лишившее Петербург иностранного турпотока, могут привести к приостановке деятельности гостиниц, массовому сокращению сотрудников, а также невозможности надлежащим образом исполнять финансовые обязательства.

О чем просят:

до конца года ввести мораторий на уплату налога на имущество, налога на землю и установить нулевую ставку налога на добавленную стоимость на период с 1 марта до 31 декабря 2020 года. В дальнейшем - снизить ставку по налогу на имущество;

освободить гостиницы от платежей в социальные фонды с текущего момента и до 90 дней с момента отмены ограничений;

субсидировать оплату коммунальных услуг до конца 2020 года;

отсрочить выплату кредитов для участников отрасли до конца года, установить льготные ставки по экстренным кредитам;

способствовать предоставлению беспроцентных займов с отсрочкой выплаты тела кредита до 6 месяцев на покрытие кассовых разрывов и выплату заработных плат;

обязать банки предоставить каникулы на уплату ипотечных кредитов работниками организаций;

компенсировать выплаты заработных плат сотрудникам на период простоя.

Итог: гостиницы включены в список наиболее пострадавших отраслей. Представители малого и среднего предпринимательства освобождены от платежей за аренду городского имущества за 2-й квартал; предприятиям МСП, использующим упрощенную систему налогообложения, снижен налог на доходы. Всем участникам рынка на 50% снижен налог на имущество.

3. Операторы наружной рекламы

Дата обращения: 26 марта

Потери из-за коронавируса:

Из-за введенных ограничений деловая и культурная активность замерла, и бизнес стал отказываться от размещения рекламы. Загрузка рекламных носителей может упасть от 50 до 100%. У участников рынка нет запаса финансовой стабильности: для участия в торгах на размещения конструкций они набрали кредитов. Отсутствие господдержки может привести к дефолту: операторы не смогут выполнять обязательства перед кредиторами, городским бюджетом и сотрудниками и будут вынуждены обанкротиться.

О чем просят:

включить наружную рекламу в перечень наиболее пострадавших отраслей;

освободить операторов от платы в городской бюджет за размещение конструкций на полгода с 1 апреля;

освободить операторов от оплаты электроэнергии на год с 1 апреля.

Итог: комитет по промышленной политике, инновациям и торговле обещал использовать материалы при подготовке к заседанию рабочей группы.

4. Сетевой общепит («Макдоналдс», Burger King, KFC и PizzaHut, «Буше»)

Дата обращения: 27 марта

Потери из-за коронавируса:

Запрет на работу общепита (за исключением доставки) во время коронавирусных каникул грозит остановить работу тысячи предприятий по всему городу, что «недопустимо в условиях и без того напряженной экономической ситуации». Как результат, предприятия не смогут платит арендные и коммунальные платежи, производить расчеты с поставщиками. Работники потеряют доход.

Что просят:

- разрешить торговлю на вынос через окна выдачи заказов и формат drive;

- разрешить работать в качестве магазинов.

Итог: торговля навынос разрешена с 3 апреля с условием — не пускать клиентов в зал.

5. Автодилеры

Дата обращения: 6 апреля

Потери из-за коронавируса:

И-за объявленных президентом коронавирусных каникул владельцы автосалонов оказались на грани банкротства. Компании не могут работать до 30 апреля, при этом должны платить зарплату и обременены обязательствами по оплате налогов и сборов, выплатам в фонды, обслуживанию банковских кредитов (около 60 млрд рублей).



Всего в Петербурге более 300 дилерских центров, в которых работает порядка 30 000 человек. Совокупный фонд заработной платы предприятий составляет около 25 млрд рублей в год, а объем их налоговых отчислений и страховых взносов достигает порядка 20 млрд рублей в год.

О чем просят: сократить налоги и сборы, либо предоставить государственные субсидии в размере региональных и местных налогов;

предоставить налоговые каникулы;

продлить срок действия специальных налоговых режимов (ЕНВД);

освободить от арендной платы за имущество Петербурга, находящегося в аренде у дилерских предприятий. Итог: ответ пока не поступил.

6. Владельцы пассажирских судов

Дата обращения: 6 апреля

Потери из-за коронавируса:

Петербургские судоходные компании лишились заработка, поскольку из-за закрытия границ и введения мер для борьбы с эпидемией COVID-19 туристов в городе нет, а навигация пока откладывается. Рассчитывать на взрывной рост потребительского спроса после снятия ограничений не приходится. Все это приведёт к сокращению рабочих мест, банкротству компаний и к коллапсу отрасли пассажирских водных перевозок.

