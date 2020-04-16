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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 20:26
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Десять писем для Беглова. О чем петербургский бизнес просит губернатора

После введения коронавирнусных ограничений коллективная петиция в Смольный стала самым популярным эпистолярным жанром для бизнеса Северной столицы.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

О своих бедах и чаяниях за месяц губернатору Александру Беглову и вице-губернатору Евгению Елину рассказали рестораторы, владельцы торговых центров, отельеры, собственники салонов красоты, рекламщики и другие. Ответа на большинство сигналов SOS не последовало, утверждают предприниматели, и лишь единичные просьбы были учтены в принятых законах и распоряжениях. «Фонтанка» объединила все петиции предпринимателей в одной корзине.

1. Владельцы ресторанов

Дата обращения: 19 марта

Потери из-за коронавируса:

Из-за ситуации с коронавирусом уже с февраля 2020 года выручка большинства организаций общественного питания упала на 40–60% (на момент обращения работа ресторанов не была остановлена окончательно. — Прим. ред.) и продолжает стремительно снижаться, что в перспективе двух-трех месяцев ставит бизнесы под угрозу закрытия, а более 100 000 человек — под угрозу массового увольнения.

О чем просят:

  • официально признать ситуацию с эпидемией коронавируса форс-мажором, чтобы просить льгот у арендодателей;
  • освободить общепит от уплаты всех налогов, включая налог на доходы физических лиц, и страховых взносов с выплат сотрудникам сроком до 120 дней с даты отмены ограничений;
  • способствовать введению каникул на уплату коммунальных услуг на срок до 120 дней с даты отмены коронавирусных ограничений;
  • способствовать получению беспроцентных займов с отсрочкой выплаты суммы основного долга для обеспечения операционной деятельности;
  • Отменить плату за размещение нестационарных торговых объектов, ввести упрощенный порядок размещения летних кафе;
  • ввести мораторий до конца 2020 года на проведение плановых и внеплановых проверок.

Итог: общепит включен в списки пострадавших отраслей, участники отрасли, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, освобождены от платежей за аренду городского имущества за 2-й квартал; предприятиям, использующим упрощенную систему налогообложения, снижен налог на доходы.

2. Отельеры

Дата обращения: 20 марта

Потери из-за коронавируса:

Средняя загрузка отелей в апреле не превысит 8% против прогнозируемых 65%. Спад будет продолжаться от 3 до 6 месяцев после отмены ограничительных мер.

Отмена ПМЭФ и Евро-2020 и закрытие границ, лишившее Петербург иностранного турпотока, могут привести к приостановке деятельности гостиниц, массовому сокращению сотрудников, а также невозможности надлежащим образом исполнять финансовые обязательства.

О чем просят:

  • до конца года ввести мораторий на уплату налога на имущество, налога на землю и установить нулевую ставку налога на добавленную стоимость на период с 1 марта до 31 декабря 2020 года. В дальнейшем - снизить ставку по налогу на имущество;
  • освободить гостиницы от платежей в социальные фонды с текущего момента и до 90 дней с момента отмены ограничений;
  • субсидировать оплату коммунальных услуг до конца 2020 года;
  • отсрочить выплату кредитов для участников отрасли до конца года, установить льготные ставки по экстренным кредитам;
  • способствовать предоставлению беспроцентных займов с отсрочкой выплаты тела кредита до 6 месяцев на покрытие кассовых разрывов и выплату заработных плат;
  • обязать банки предоставить каникулы на уплату ипотечных кредитов работниками организаций;
  • компенсировать выплаты заработных плат сотрудникам на период простоя.

Итог: гостиницы включены в список наиболее пострадавших отраслей. Представители малого и среднего предпринимательства освобождены от платежей за аренду городского имущества за 2-й квартал; предприятиям МСП, использующим упрощенную систему налогообложения, снижен налог на доходы. Всем участникам рынка на 50% снижен налог на имущество.

3. Операторы наружной рекламы

Дата обращения: 26 марта

Потери из-за коронавируса:

Из-за введенных ограничений деловая и культурная активность замерла, и бизнес стал отказываться от размещения рекламы. Загрузка рекламных носителей может упасть от 50 до 100%. У участников рынка нет запаса финансовой стабильности: для участия в торгах на размещения конструкций они набрали кредитов. Отсутствие господдержки может привести к дефолту: операторы не смогут выполнять обязательства перед кредиторами, городским бюджетом и сотрудниками и будут вынуждены обанкротиться.

О чем просят:

  • включить наружную рекламу в перечень наиболее пострадавших отраслей;
  • освободить операторов от платы в городской бюджет за размещение конструкций на полгода с 1 апреля;
  • освободить операторов от оплаты электроэнергии на год с 1 апреля.

Итог: комитет по промышленной политике, инновациям и торговле обещал использовать материалы при подготовке к заседанию рабочей группы.

4. Сетевой общепит («Макдоналдс», Burger King, KFC и PizzaHut, «Буше»)

Дата обращения: 27 марта

Потери из-за коронавируса:

Запрет на работу общепита (за исключением доставки) во время коронавирусных каникул грозит остановить работу тысячи предприятий по всему городу, что «недопустимо в условиях и без того напряженной экономической ситуации». Как результат, предприятия не смогут платит арендные и коммунальные платежи, производить расчеты с поставщиками. Работники потеряют доход.

Что просят:

- разрешить торговлю на вынос через окна выдачи заказов и формат drive;

- разрешить работать в качестве магазинов.

Итог: торговля навынос разрешена с 3 апреля с условием — не пускать клиентов в зал.

5. Автодилеры

Дата обращения: 6 апреля

Потери из-за коронавируса:

И-за объявленных президентом коронавирусных каникул владельцы автосалонов оказались на грани банкротства. Компании не могут работать до 30 апреля, при этом должны платить зарплату и обременены обязательствами по оплате налогов и сборов, выплатам в фонды, обслуживанию банковских кредитов (около 60 млрд рублей).

Всего в Петербурге более 300 дилерских центров, в которых работает порядка 30 000 человек. Совокупный фонд заработной платы предприятий составляет около 25 млрд рублей в год, а объем их налоговых отчислений и страховых взносов достигает порядка 20 млрд рублей в год.

О чем просят:

  • сократить налоги и сборы, либо предоставить государственные субсидии в размере региональных и местных налогов;
  • предоставить налоговые каникулы;
  • продлить срок действия специальных налоговых режимов (ЕНВД);
  • освободить от арендной платы за имущество Петербурга, находящегося в аренде у дилерских предприятий.

Итог: ответ пока не поступил.

6. Владельцы пассажирских судов

Дата обращения: 6 апреля

Потери из-за коронавируса:

Петербургские судоходные компании лишились заработка, поскольку из-за закрытия границ и введения мер для борьбы с эпидемией COVID-19 туристов в городе нет, а навигация пока откладывается. Рассчитывать на взрывной рост потребительского спроса после снятия ограничений не приходится. Все это приведёт к сокращению рабочих мест, банкротству компаний и к коллапсу отрасли пассажирских водных перевозок.

О чем просят:

  • включить деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта в список пострадавших отраслей;
  • оказать адресную поддержку таким компаниям;
  • дать арендные каникулы субъектам малого и среднего бизнеса в сфере водных перевозок, арендующим набережные у СПб ГБУ «Мостотрест»;
  • распространить все меры государственной поддержки туристической отрасли на судоходные компании.

Итог: Ассоциации владельцев пассажирских судов рекомендовано напрямую обратиться с предложениями в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

7. Салоны красоты

Дата обращения: 7 апреля

Потери из-за коронавируса:

Во время президентских каникул, которые продлятся до 30 апреля, парикмахерские, барбершопы, студии маникюра и бьюти-школы полностью лишились своего дохода. Меры поддержки в виде льготных кредитов не слишком спасут ситуацию, поскольку предприятия этого сектора зачастую и так сильно закредитованы. При этом добиться отсрочки от банков и снижения коммерческой аренды затруднительно. Такая ситуация может привести к тому, что многие предприятия могут уйти с рынка.

Сейчас в Петербурге в сфере красоты и ухода заняты более 200 тысяч человек, большинство рабочих мест занимают женщины. Оставшиеся без обслуживания клиенты будут искать альтернативные способы привести себя в порядок, к примеру, обращаясь к надомным мастерам. Таким образом, услуги красоты в Петербурге могут полностью «уйти в тень», из которой потом долго не смогут выбраться.

О чем просят:

  • признать ситуацию с пандемией COVID-19 форс-мажором;
  • освободить предприятия малого бизнеса от уплаты налогов до конца режима повышенной готовности;
  • установить право работодателя отпускать персонал в вынужденный отпуск на период до 6 месяцев;
  • предоставить субсидии и займы с отсрочкой до конца 2020 года;
  • предоставить кредитные каникулы по действующим кредитам с отсрочкой 180 дней по выплатам для предприятий и сотрудников, а также арендные каникулы и отсрочки по коммунальным платежам;
  • предоставить арендные каникулы на период простоя городской, федеральной и коммерческой собственности, проработать инструменты компенсации коммерческим арендодателям;
  • освободить предприятия от коммунальных платежей на период действия ограничений, ввести мораторий на отключение и начисление пеней и штрафов до конца 2023 года,
  • сохранить режим ЕНВД до конца 2023 года;
  • ввести ставку 1% для предприятий, работающих по УСН, до конца 2023 года;
  • снизить в два раза стоимость патента для предприятий, использующих патентную систему.

Итог: салоны красоты включены в список пострадавших отраслей. Малому и среднему бизнесу из этой сферы положено снижение налога на доходы (при использовании УСН) и отсрочка по налогу на имущество.

8. Торговые центры

Дата обращения: 8 апреля

Потери из-за коронавируса

Почти полное закрытие торговых комплексов на время президентских каникул может спровоцировать дефолт по кредитам и, как следствие, банкротство владельцев ТРЦ. В закрывшихся объектах не смогут работать магазины и аптеки. Без работы могут остаться 32 тысячи человек. Также ситуация грозит обрушением цен на коммерческую недвижимость и ростом социальной напряженности.

О чем просят:

  • внести ТРЦ в список отраслей, наиболее пострадавших от ограничений и мер против коронавируса;
  • принять закон, который позволит считать введение режима повышенной готовности или ЧС форс-мажором, что позволит снять ответственность за неплатежи по кредитам;
  • предоставить каникулы по земельному налогу и налогу на имущество на 2-й и 3-й кварталы;
  • освободить от платы за аренду земли;
  • дать отсрочку по авансовым платежам по налогу на прибыль;
  • ввести мораторий на проверки;
  • продлить срок уплаты НДС за 1-й квартал и освободить от начисления за 2-й;
  • ввести каникулы по выплате основного долга по кредитам, ввести мораторий на начисление процентов по ним;
  • ввести мораторий на арест банковских счетов и проведение проверок.

Итог: Помощь торговым центрам может войти во второй пакет мер поддержки. Власти хотят освободить от налога на имущество коммерческую недвижимость в обмен на скидки для арендаторов.

9. Ассоциация коммуникационных агентств

Дата обращения: 9 апреля

Потери из-за коронавируса:

В апреле рынок рекламы Петербурга потеряет не менее 40% своего объема. Рынок наружной рекламы просядет от 60% в апреле-мае. Потери печатной прессы могут достигать 65%. Радио не досчитается 30-40% рекламных бюджетов, интернет-реклама сократится на 25-30%. Коммуникационные агентства также терпят убытки из-за отмены мероприятий, закрытия спортивных и развлекательных учреждений, заведений общепита, непродовольственных розничных сетей.

О чем просят:

- не перераспределять на другие отрасли средства бюджета, выделенные на организацию городских мероприятий, изготовление информационных материалов, развитие информационных систем и порталов города, размещение социальной рекламы и субсидии на нее;

- компенсировать расходы на подготовку мероприятий, отменённых из-за пандемии коронавируса;

- пролонгировать действующие контракты на проведение мероприятий без проведения новых конкурсных процедур;

- способствовать включению рекламных агентств в перечень пострадавших отраслей,

- освободить операторов наружной рекламы от платы за размещение конструкций на один год с 1 апреля 2020 года;

- предоставить временный льготный налоговый режим для рекламных агентств, в том числе дать отсрочку по налогу на прибыль, ввести льготную ставку земельного налога и налога на имущество;

- обратиться в правительство РФ с целью применения льготного налогового режима для рекламных агентств.

Итог: ответ пока не поступил.

10. Сетевой общепит («Теремок» и «Буше»)

Дата обращения: 13 апреля

Потери из-за коронавируса:

Из-за запрета на работу общепита, кроме как на вынос и доставку, обороты сетей упали на 80%, что поставило компании на грань разорения. Кассовые разрывы, отсутствие средств для начисления зарплат, налогов, возвращения кредитов могут привести к банкротству бизнеса и оставить тысячи сотрудников без работы. При этом крупные сети, формально не являясь субъектами малого и среднего предпринимательства, оказались лишены мер поддержки.

О чем просят:

  • ввести прямые субсидии по оплате труда сотрудников крупных компаний общественного
  • питания на уровне МРОТ за апрель - май 2020 года;
  • компенсировать сотрудникам простой в работе до уровня МРОТ;
  • снизить налог ЕСН на 50 % за 2 квартал 2020 года;
  • перенести оплату начисленных за 1 квартал налогов на 4 квартал 2020 года;
  • отменить начисления НДС за 2 квартал 2020 года;
  • отменить обязанность по уплате авансовых платежей по налогу на имущество;
  • снизить на 50% сумму налога на имущество;
  • снизить процентную ставку по всем действующим кредитным договорам коммерческих банков на 2-3 квартал 2020 года до 4%;
  • выплаты по всем действующим кредитным договорам за 2-3 квартал перенести равными долями на период с 4 квартала 2020 года до 3 квартала 2021 года;
  • внести изменения в пункты действующих кредитных договоров о неприменении штрафных санкций и отмену досрочного отзыва кредитов;
  • разрешить неработающим ресторанам не платить аренду с сохранением оплаты коммунальных платежей;
  • разрешить ресторанам, работающим на вынос и доставку, платить за аренду соразмерно фактически используемой площади арендуемого помещения;
  • создать условия по предоставлению отсрочки по платежам энергоснабжающим организациям;
  • отменить все плановые и внеплановые проверки.

Итог: ответ пока не поступил.

Подробнее о том, что как бизнес воспринял первый пакет антивирусных мер поддержки, читайте в материале «Фонтанки».

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

что толку писать на деревню дедушке, это же просто губошлеп гундос, из того что ему написали он все равно ничего не поймет потому что просто некомпетентен и в том куда его приткнули, нужно не писать и требовать, а делать!
Vasilis
Что толку еоо просить, он не власть
MinimumLaw
Все владельцы частных самолетов и яхт вдруг враз оказались на грани банкротства. Туда им и дорога. И налоговая с трудовой инспекцией в помощь, чтоб уж точно не выбрались. Аминь.

Жалко маленьких уютных кафешек. Но, что-то мне подсказывает, что они-то как раз выживут. Но они и письма не пишут - ибо понимают что бестолку.
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