Хочу кино о курьерах

У этого времени будет много всяких героев, которых как-то потом вспомнят (или нет). Но мне кажется, что олицетворением времен «типакарантина» в Питере станут вот эти вот замечательные люди, которые катаются в своих разноцветных ливреях с ящиками, полными еды, по адресам.

Возможно, что будут снимать фильмы про самоизолироавшихся хипстеров с их терзаниями и выяснением смысла жизни, который оказался в свободном выходе на улицу. О напряженной деятельности так сказать всяких там органов, которые следят черт знает за чем и, возможно, что-то предотвращают. О врачах, конечно же, снимут кино — давно пора.

Наверное, будет какая-то конспирология кинематографическая про коронавирусный заговор. В том или ином виде. Про цифровой концлагерь, в который стремится мир по своей собственной воле. А может, и не будет, может, и есть.



Но. Надо, обязательно надо снять кино про курьеров — этих развозчиков жрачки по домам. И я уже придумал несколько таких вот сценарных заходов:

1. Типа «Четыре комнаты». Курьер ездит по разным адресам, попадая в какие-то странные, почти невообразимые ситуации: там полицейское начальство пьет и закуску ждет — курьер попадает на начальственную тусовку с параноидальными разговорами и обсуждением циничных подробностей жизни власти. Затем за бандитский стол все с тем же самым. Везёт заказ каким-то извращенцам. Приезжает домой к озабоченной одинокой даме и оставляет пиццу под дверью, но потом оказывается внутри, и т.д.

Даже героя я себе представил — интересно, если это будет такой невозмутимый и внешне простоватый среднеазиат средних же лет. Который ничему не удивляется, ничему не возмущается, с невозмутимым видом решает как-то все ситуации.

2. Криминальная история. И сразу дарю прием, уловку, возможность, рецепт, совет, которые теперь называют одним словом «лайфхак». Как раствориться в полупустом городе? Вы правильно угадали — надеть цветные одежки, маску и короб, сесть на велик и отправиться по своим авантюрным делам.



Здесь есть два пути развития событий. Робингудская — лихие молодые люди в ливреях и масках (умницы и атлеты велосипедисты-паркурщики) выносят коррупционеров и наркодилеров на бабки. По их следу идет старый усталый циник полицейский, который в конце концов настигает их, но отпускает. Поскольку социальный пафос ему близок.

Второй вариант уже чисто криминальный. Подонки на велосипедах разоряют пустой и тревожный город, нападают на безвинных горожан, губят и без того больных граждан. По следу идут усталые, честные и бесконечно дезинфицирующие себя питерские менты. Коллеги-сценаристы, ау! Это уже тянет на сериал!!!

Все это немножечко постапокалиптически — надо прибавить инфернальности злодеям, слабости жертвам. Смесь «Безумного Макса и «Улиц разбитых фонарей». Такая вот «Улица ковидных фонарей».

3. Конспирологический триллер. Умница студент физмата (да хоть бы и философского), а главное — юный гений и почти типичный питерский ботан, не в силах сидеть дома среди всего этого безумия. К тому же деньги нужны. Юноша с невероятно обостренной интуицией и склонностью к системному анализу, наблюдательный. И вот он устраивается курьером и ездит целыми днями на своем неиновом велике по городу. Встречается со многими людьми — врачами, ментами, горожанами, пожарными, ремонтниками. Слышит обрывки разговоров, смотрит на то, что происходит. Читает новости, выхватывает сообщения в соцсетях. Связывает все это в голове воедино и начинает подозревать, что же реально происходит. Постепенно собирает информацию о произошедшем, и ему открывается истинный, потаенный смысл изменения нашего мира, который скрывают ото всех. Задает ненужные вопросы. Получает страшные ответы. На него выходят в конце концов «люди в черном», рептилоиды, полумассоны, представители Зоны-51, инопланетяне, чекисты (нужное подчеркнуть) и похищают. Далее два варианта: относительно достоверный (он отправляется в поликлинику на опыты или ему препарируют мозг) и фантастический (разоблачение заговора перед всем миром и победа бобра в отдельно взятой реальности). Мир вступает в новый созидательный день.



Чипизация, переливание странных жидкостей, цифровая слежка во всех видах приветствуются. Все должно быть как в реальности.

4. Романтическая история. Ну тут все понятно — любовная история двух курьеров (один обязательно женского рода, другой мужского, я очень старомоден) на фоне разобщенного разделенного, пустого и весеннего города. Случайная встреча, очарование юности, совместные поездки на велосипедах и т.д., и тут, конечно, вмешается болезнь — страшный зубастый ковид настигнет одного из влюбленных (можно и двух). Далее варианты: ужасный ковид почти на глазах у влюбленного сжирает его подругу,» и трагический врач в маске качает головой. Позитивный: они вместе побеждают страшного ковида, жизнь торжествует, несмотря на страшную эпидемию, оставляющую сотни трупов на улицах. Новая ячейка будущего общества, получив иммунитет от страшного недуга, идет поднимать цивилизацию.

5. Разновидность романтической истории, где любовь не главное, а главное — город. Лирическая, немного ироничная лента про питерского мальчика, который катается по своим курьерским делам по прекрасному городу, смотрит на него, говорит с мамой и любимой (хотя она и не знает, что любимая) по телефону. С отцом, с которым мама развелась давным-давно. Встречает рассветы и закаты. Узнает о болезни других людей. Немного разговаривает с такими же питерскими персонажам, как он сам. За кадром звучит питерская же музыка от Шостаковича до «Ленинграда». «Кино» и БГ обязательны. Сам мальчик про себя может читать какой-то рэп. Если в камео снимется какой-нибудь символ (типа БГ или Шнура), будет вообще круто.



6. Комедия положений. Придурочный дяденька устраивается курьером, ездит по городу и постоянно попадает в глупые, идиотские положения. Набор гэгов и выражений лиц прилагается. Вот только проблема — нужен человек с идиотически-комическим талантом типа Лесли Нильсена.

7. Героическая история. Тут вообще все просто. Курьер ездит по Петербургу, видит трагедию — совершение преступления, пожар, попытку избавиться от котят (нужное подчеркнуть) — и с риском для жизни предотвращает трагедию. До этого он тепло прощается с мамой и долго под тревожную музыку ездит по городу. Подвиг успешно совершен, герой вовремя после этого доставляет еще не остывший супчик.

8. Обретение смысла жизни. Юный избалованный мажор-гадёныш вынужден по стечению обстоятельств стать курьером (с папой поругался) в городе среди страданий и коронавирусов. Попадает в незнакомое социальное окружение, ездит по городу, смотрит на разных хороших и, что важно, неимущих, людей. Думает о жизни, которая так непохожа на его. И пока ездит, неожиданно понимает смысл жизни. Если заболеет и вылечится — неплохо. Если заболеет и вылечится папа и они друг друга простят — ваще хеппи-энд.



А можно просто переснять старый «Курьер» в условиях коронавируса. Чем не идея?

Офигительный простор для продакт-плейсмента, как вы понимаете. Все эти «Яндексы» и «Деливери клубы» просто обязаны на 50% оплатить создание шедевров.

