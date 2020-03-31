В соседнем с Петербургом городе Мурино начали дезинфицировать дороги, остановки, детские и спортивные площадки.

Как сообщает администрация муниципального образования, обработку начали проводить 31 марта в 14:30 и продолжат 1 апреля. «Фонтанке» в администрации рассказали, что для безопасности выходить на улицу следует не раньше чем через час после обработки, окна в это время следует держать закрытыми.

Автомобильную технику предоставляет комитет дорожного хозяйства Ленинградской области, а средства для дезинфекции — хлорсодержащие растворы — муниципальные власти, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе комитета.