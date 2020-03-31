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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 17:55
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Не вдыхать в течение часа. Посмотрите, как в Мурино поливают дороги против коронавируса

В соседнем с Петербургом городе Мурино начали дезинфицировать дороги, остановки, детские и спортивные площадки.

Фото: Комитет дорожного хозяйства Ленинградской области.

Как сообщает администрация муниципального образования, обработку начали проводить 31 марта в 14:30 и продолжат 1 апреля. «Фонтанке» в администрации рассказали, что для безопасности выходить на улицу следует не раньше чем через час после обработки, окна в это время следует держать закрытыми.

Автомобильную технику предоставляет комитет дорожного хозяйства Ленинградской области, а средства для дезинфекции — хлорсодержащие растворы — муниципальные власти, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе комитета.

комитет дорожного хозяйства Ленинградской области

Во время видеоконференции в понедельник губернатор Александр Дрозденко заявил, что с 31 марта город Мурино Всеволожского района переходит в режим изоляции, поскольку там появились первые заболевшие. Сегодня на въезде появились посты ДПС, на которых проверяют документы, но пока попасть в город можно всем желающим.

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Комментарии (10)

dragvs
Пулковское шоссе сегодня обрабатывали, видел похожую.
Chinalove
Реально, нафига проезжую-то часть?
Ref
Теоретически нужно поливать в основном тротуары, а не проезжую часть.
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